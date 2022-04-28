УКР
Новини
Байден готує нову заяву щодо України (оновлено)

байден

У четвер, 28 квітня, президент США Джо Байден виступить із промовою на підтримку України.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні йдеться, що цей виступ Байдена "про підтримку України" висвітлюватиме президентський журналістський пул.

Американський президент вже виступив із заявою щодо України 21 квітня, оголосивши про новий пакет військової допомоги Києву на суму $800 млн.

Як повідомлялося, напередодні міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що якщо США та їхні союзники забезпечать Україну важкими озброєннями, вона "може досягти успіху".

"Ми хочемо переконатися, що в міру розвитку боротьби українці мають те, що їм потрібно для успіху, і вони можуть досягти успіху. Вони в це вірять", - сказав Остін в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Також читайте: Від початку війни Київ все ще стоїть, ми продовжимо підтримувати Україну, - Байден

Він зазначив, що зустріч міністрів оборони країн НАТО на базі Рамштайн у Німеччині, яка відбулася напередодні, була "спрямована на те, щоб переконатися, що ми можемо продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно для успіху в сьогоднішній боротьбі".

За словами Остіна, Україні "потрібні різні речі, щоб мати можливість наростити бойові можливості", до яких він відніс далекобійну артилерію, танки, бронетехніку.

Байден Джо (2897) заява (223) США (24058)
Топ коментарі
+15
Чем меньше Zе будет мычать про переговоры, тем больше шансов нам победить.
28.04.2022 09:25 Відповісти
+4
Голосование назначено на сегодня, сейчас в Вашингтоне час ночи. 😴.
28.04.2022 07:53 Відповісти
+3
🔴⚫ Тактические ракеты после одобрения лендлиза дадут. Звезда касапчекам! 🔴⚫
28.04.2022 08:56 Відповісти
Що чути - чи схвалила нижня палата Конгресу лендліз?
28.04.2022 07:05 Відповісти
Голосование назначено на сегодня, сейчас в Вашингтоне час ночи. 😴.
28.04.2022 07:53 Відповісти
Меня волнуют Республиканцы. Байден впихнул в пакет деньги для международной помоши для Ковида что ОК, но ещё на отмену некоторых правил к нелегальным иммигрантам что не ОК с республиканцами. Они и говорят что без компромисса над этим пакет не пройдет. Политика, дамы и господа.
28.04.2022 09:39 Відповісти
не волнуйся)
28.04.2022 10:59 Відповісти
казали що голосування вчора мало бути о 21-00 за нашим часом
28.04.2022 10:15 Відповісти
вчора схвалили шось там, а сьогодні буде голосування, в який час - не відомо але точно до 22-00
28.04.2022 10:40 Відповісти
28.04.2022 12:28 Відповісти
Вітаю з Перемогою!?
28.04.2022 07:18 Відповісти
Начались 64 сутки... Российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции.

А Байден готує нову заяву щодо України. Посольство США ГОТУЄТЬСЯ повернутися в Київ...

А візит Байдена в Київ НЕ готується ?

"Зустріч міністрів оборони країн НАТО на базі Рамштайн у Німеччині, яка відбулася напередодні, була "спрямована на те, щоб переконатися, що ми можемо продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно для успіху в сьогоднішній боротьбі".

Начались 64 сутки... Российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции.

Боже праведний, як довго запрягають тих волів ?

Ніби у них немає ТВ і інтернет відключений як у Маріуполі...
28.04.2022 08:05 Відповісти
🔴⚫ Тактические ракеты после одобрения лендлиза дадут. Звезда касапчекам! 🔴⚫
28.04.2022 08:56 Відповісти
По тылам бить отлично💥👍 ЖД, военные базы, нефте и газопроводы❗
28.04.2022 09:22 Відповісти
Джо не подведи)
28.04.2022 09:06 Відповісти
Чем меньше Zе будет мычать про переговоры, тем больше шансов нам победить.
28.04.2022 09:25 Відповісти
ОЧЕРЕДНОЙ ПУСТОЗВОН С ОЧЕРЕДНЫМ ПУСТОСЛОВОМЕЛЕНИЕМ
28.04.2022 09:28 Відповісти
А де ленд-ліз?
28.04.2022 10:26 Відповісти
подпишет принятый сегодня ленд-лиз? блин, хочется верить!!!
28.04.2022 10:38 Відповісти
гаранты ДОЛЖНЫ ГАРАНТИРОВАТЬ Украине безопастность , а не ее граждане ПОВЕРИВ в бумажку А4 отдали 3й арсенал ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ !!! притом что один якобы "гарант" ведет агрессивную войну !!! Украина должна стоять в стороне и смотреть как ее ГАРАНТЫ ОСВОБОЖДАЮТ ее территорию !!!! мы не должны ИСТЕКАТЬ КРОВЬЮ с мотреть как РАЗРУШАЮТ нашу страну !!!((((
28.04.2022 11:21 Відповісти
Британия вчера ЗАЯВИЛА , что это их ВОЙНА !!!! ***** вчера тоже ПРОВЯКАЛ о молниесном ударе и решение уже принято !!! когда служил в сов.армии нам говорили, что ударит ПЕРВОЙ !!! гражданам СОВЕТУЮ подумать о себе , запастись водой , едой , дровами, договориться с родст. где искать если что , и быть начеку !!! активная фаза мировой войны МОЖЕТ начаться в любой момент !!!((((
28.04.2022 11:29 Відповісти
Ось тобі проста відповідь - якщо почнеться активна фаза світової війни, то вона вже буде проходити на територіїї рашки, не треба і до бабки гадати. Так що запасайся, запасайся. Світ протупив після 1917 надавши москалям технічну допомогу, а вони в цей час вже творили голодомор, соловки і гулаги..... світова спільнота знову протупила перед початком 2WW і віригнула це вже з кишками... тепер, після 1945 року, у світу немає вибору, зараз вже або-або, бо вітрам на планеті до заднього місця політичні системи, чи принципи.....Так що ти запасайся, запасайся, але не це рашці вже не допоможе. Нех було починать. Питання світові стоїть коротке-що простіше, прибити людожера кремлядського, чи здохнути в ядерному попілі всім?
28.04.2022 14:17 Відповісти
не *****
28.04.2022 14:19 Відповісти
 
 