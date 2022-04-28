Байден готує нову заяву щодо України (оновлено)

У четвер, 28 квітня, президент США Джо Байден виступить із промовою на підтримку України.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні йдеться, що цей виступ Байдена "про підтримку України" висвітлюватиме президентський журналістський пул.

Американський президент вже виступив із заявою щодо України 21 квітня, оголосивши про новий пакет військової допомоги Києву на суму $800 млн.

Як повідомлялося, напередодні міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що якщо США та їхні союзники забезпечать Україну важкими озброєннями, вона "може досягти успіху".

"Ми хочемо переконатися, що в міру розвитку боротьби українці мають те, що їм потрібно для успіху, і вони можуть досягти успіху. Вони в це вірять", - сказав Остін в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він зазначив, що зустріч міністрів оборони країн НАТО на базі Рамштайн у Німеччині, яка відбулася напередодні, була "спрямована на те, щоб переконатися, що ми можемо продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно для успіху в сьогоднішній боротьбі".

За словами Остіна, Україні "потрібні різні речі, щоб мати можливість наростити бойові можливості", до яких він відніс далекобійну артилерію, танки, бронетехніку.