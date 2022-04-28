Украина просит США предоставить ударные беспилотники Gray Eagle, - Politico
Кроме тяжелой артиллерии и ракетных систем Минобороны Украины также просит в США ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle с соответствующими боеприпасами - ракетами AGM-114 Hellfire.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ждем положительных результатов", - заявили в Министерстве обороны Украины.
Пентагон уже отправил несколько небольших беспилотников-камикадзе Switchblade и новый Phoenix Ghost с аналогичными возможностями.
Но украинские официальные лица говорят, что им также нужны более совершенные Reaper и Grey Eagle, которые могут преодолевать большие расстояния, летать по большей высоте и перезаряжаться для выполнения дополнительных миссий.
Сообщается, что Украина уже провела переговоры с General Atomics, производителем беспилотников, о получении этих систем. Но любая продажа или передача американского оружия потребует одобрения правительства США, особенно Государственного департамента и Пентагона.
Ці безпілотники взагалі не для оборони, а для нападу
Стоимость - $90,9 млн (комплект: 4 БПЛА, станция наземного управления и спутниковая система связи).
А також морські дрони,які перекриють кислород підводним човнам рашистів в акваторії Чорного моря.
Надзвичайно сильні тактичні ракети які можна використовуватися з 20-ма видами наземнх, морських чи повітряних носіїв.
Но отвечать за его козни будет зюзя, как должностное лицо...
Судячи з стилю та термінології комента, клікухи замість реального ПІБ,
на свинобота схожий саме ти.
Нужно просто ПВО дальнобойное с большой высотой. Все. ПВО и больше снарядов к артиллерии и РСЗО, ну и саму РСЗО. У кацапов тактика боя всегда одинаковая: бомбить авиацией без перерыва, но наудачу, а потом ехать танками вперед. Надо и то, и другое уничтожать. Как бы ПВО не обязательно работает по радару, можно вслепую выстрелить заранее и потом поймать цель, если есть информация с фронта с какой-то спрятанной камеры наблюдения у аэропорта кацапов.
США осуществят денацификацию Путина
параду не буде!
кілька шт можливо і нададуть..не більше... ) справді для певних ударів (показових в районі Уралу)
їх у США вироблено станом на 2016 102 шт.