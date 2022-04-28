РУС
Новости Война
Украина просит США предоставить ударные беспилотники Gray Eagle, - Politico

Кроме тяжелой артиллерии и ракетных систем Минобороны Украины также просит в США ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle с соответствующими боеприпасами - ракетами AGM-114 Hellfire.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ждем положительных результатов", - заявили в Министерстве обороны Украины.

Пентагон уже отправил несколько небольших беспилотников-камикадзе Switchblade и новый Phoenix Ghost с аналогичными возможностями.

Но украинские официальные лица говорят, что им также нужны более совершенные Reaper и Grey Eagle, которые могут преодолевать большие расстояния, летать по большей высоте и перезаряжаться для выполнения дополнительных миссий.

Сообщается, что Украина уже провела переговоры с General Atomics, производителем беспилотников, о получении этих систем. Но любая продажа или передача американского оружия потребует одобрения правительства США, особенно Государственного департамента и Пентагона.

оружие (10397) помощь (8061) США (27716) дроны (4442)
Топ комментарии
+22
Байден же сказав, що дасть все, що потрібно Україні для Перемоги.
28.04.2022 07:11 Ответить
+13
Треба вміти читати між рядками та розуміти прихований сенс.
Ці безпілотники взагалі не для оборони, а для нападу
28.04.2022 07:19 Ответить
+11
Хреновый ты специалист- MQ-1C Grey Eagle не управляется, как детская моделька танчика через пульт с радиоизлучением. Управление идет через космос направленной антенной, поэтому "ракету с наведением на точку радиоизлучения " кацапы смогут запустить только по Воронежу )))
28.04.2022 08:25 Ответить
Байден же сказав, що дасть все, що потрібно Україні для Перемоги.
28.04.2022 07:11 Ответить
Томагавки
28.04.2022 09:05 Ответить
Це не один безпілотник, а керована зграя. Для керування таким комплексом потрібен постійний центр. Для нашої рухомої оборони це буде зробити дуже складно.
28.04.2022 07:14 Ответить
Треба вміти читати між рядками та розуміти прихований сенс.
Ці безпілотники взагалі не для оборони, а для нападу
28.04.2022 07:19 Ответить
Коли захоплені ворогом міста, то так і виходить, щоб повернути - треба нападати. Оборона - це коли б ми утримали кордон, це не наш випадок (ми готувались до шашликів на свята).
28.04.2022 07:33 Ответить
Як би це не було неприємно говорити, але Україна грає на тактичному полі, тут і зараз. США грають на полі стратегічному і вже думають про те, що буде завтра після перелому у війні. Для України завдання звільнити свої міста, для США завдання усунути загрозу, що походить від Росії
28.04.2022 07:39 Ответить
Ми ні на кого не нападаємо
28.04.2022 07:35 Ответить
Ці штуки ні для оборони, ні для нападу. Вони для знищення кацапів. Решта - другорядне.
28.04.2022 14:53 Ответить
MQ-1C Grey Eagle
Стоимость - $90,9 млн (комплект: 4 БПЛА, станция наземного управления и спутниковая система связи).
28.04.2022 07:30 Ответить
Як і байрактар
28.04.2022 08:07 Ответить
Схвадення Уряду, Держдепартаменту,Пентагону...А як же ленд-ліз? "Заказали і отримали". Чи не так малось на увазі?
28.04.2022 07:16 Ответить
А ленд-лиз разве уже приняли?
28.04.2022 07:22 Ответить
Як написав вище Олег Кущ,в командних пунктах вся загвоздка.В першу чергу вони повинні бути засекречені та захищені ППО.Тому нам зараз потрібні більш мобільніші бойові дрони.
А також морські дрони,які перекриють кислород підводним човнам рашистів в акваторії Чорного моря.
28.04.2022 07:25 Ответить
За нього ще проголосувати мають на цьому тижн
28.04.2022 07:26 Ответить
Дуже,дуже гарні та корисні пташки...
28.04.2022 07:26 Ответить
Навіть якби дали лиш Hellfire у достатній кількости і то вже було б добре.
Надзвичайно сильні тактичні ракети які можна використовуватися з 20-ма видами наземнх, морських чи повітряних носіїв.
28.04.2022 07:29 Ответить
*адский огонь*- то что надо для рашистских полосатіх чертей
28.04.2022 09:17 Ответить
хто б сумнівався?
28.04.2022 08:42 Ответить
А также позволил живыми уйти из окружения под Киевом рашистам(пока только слухи, озвучил Тарас Чорновил).
Но отвечать за его козни будет зюзя, как должностное лицо...
28.04.2022 09:25 Ответить
Упсссс, неочікувано , які нах боти чоколядні ,гнида ти рашистсько- подоляківська? Я в вільний від роботи час чморю вас безкоштовно, покидькі
28.04.2022 09:21 Ответить


Судячи з стилю та термінології комента, клікухи замість реального ПІБ,
на свинобота схожий саме ти.
28.04.2022 09:18 Ответить
Упсссс, неочікувано , які нах боти чоколядні ,гнида ти рашистсько- подоляківська? Я в вільний від роботи час чморю вас безкоштовно, покидькі
28.04.2022 09:23 Ответить
Зачем нужны эти дроны? Что за идиот это мог попросить? Кацапы с 250км пустят ракету с наведением на точку радиоизлучения и уничтожат центр управления, дроны тут же сядут к ним или попадают. Это устройства для совершенно других задач. Когда есть защита от ракет.

Нужно просто ПВО дальнобойное с большой высотой. Все. ПВО и больше снарядов к артиллерии и РСЗО, ну и саму РСЗО. У кацапов тактика боя всегда одинаковая: бомбить авиацией без перерыва, но наудачу, а потом ехать танками вперед. Надо и то, и другое уничтожать. Как бы ПВО не обязательно работает по радару, можно вслепую выстрелить заранее и потом поймать цель, если есть информация с фронта с какой-то спрятанной камеры наблюдения у аэропорта кацапов.
28.04.2022 08:15 Ответить
Хреновый ты специалист- MQ-1C Grey Eagle не управляется, как детская моделька танчика через пульт с радиоизлучением. Управление идет через космос направленной антенной, поэтому "ракету с наведением на точку радиоизлучения " кацапы смогут запустить только по Воронежу )))
28.04.2022 08:25 Ответить
Штук 40 дали бы нам в аренду...
28.04.2022 08:18 Ответить
Таким беспилотником можно и вокруг Питера аэродромы орков шугать.
28.04.2022 08:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wCOqG0fV3pM https://www.youtube.com/watch?v=wCOqG0fV3pM

США осуществят денацификацию Путина
параду не буде!
28.04.2022 08:43 Ответить
Гарний БПЛА з ударною ефективністю двох Байрактарів
28.04.2022 09:40 Ответить
трохи починаємо нагліти )

кілька шт можливо і нададуть..не більше... ) справді для певних ударів (показових в районі Уралу)

їх у США вироблено станом на 2016 102 шт.
28.04.2022 09:47 Ответить
Нема місця наглості. Треба вимагати і вимагати, до тогож в 10ро разів більше. Нефіг сидіти в нас за спиною.
28.04.2022 18:13 Ответить
 
 