Украина просит США предоставить ударные беспилотники Gray Eagle, - Politico

Кроме тяжелой артиллерии и ракетных систем Минобороны Украины также просит в США ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle с соответствующими боеприпасами - ракетами AGM-114 Hellfire.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ждем положительных результатов", - заявили в Министерстве обороны Украины.

Пентагон уже отправил несколько небольших беспилотников-камикадзе Switchblade и новый Phoenix Ghost с аналогичными возможностями.

Но украинские официальные лица говорят, что им также нужны более совершенные Reaper и Grey Eagle, которые могут преодолевать большие расстояния, летать по большей высоте и перезаряжаться для выполнения дополнительных миссий.

Сообщается, что Украина уже провела переговоры с General Atomics, производителем беспилотников, о получении этих систем. Но любая продажа или передача американского оружия потребует одобрения правительства США, особенно Государственного департамента и Пентагона.