УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10482 відвідувача онлайн
Новини Війна
20 917 38

Україна просить США надати ударні безпілотники Gray Eagle, - Politico

eagle,gray

Крім важкої артилерії та ракетних систем, Міноборони України також просить в США ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle з відповідними боєприпасами - ракетами AGM-114 Hellfire.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Чекаємо позитивних результатів", - заявили в Міністерстві оборони України.

Пентагон уже відправив Україні кілька невеликих безпілотників-камікадзе Switchblade та новий Phoenix Ghost із аналогічними можливостями.

Але українські офіційні особи кажуть, що їм також потрібні більш досконалі Reaper і Grey Eagle, які можуть долати великі відстані, літати на більшій висоті і перезаряджатися для виконання додаткових місій.

Дивіться: Рамштайн-зібрання, або Третя світова проти Росії почалася | БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Повідомляється, що Україна вже провела переговори з General Atomics, виробником безпілотників, про отримання цих систем. Але будь-який продаж або передача американської зброї вимагатиме схвалення уряду США, особливо Державного департаменту і Пентагону.

Автор: 

зброя (7685) допомога (8665) США (24058) дрони (5291)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Байден же сказав, що дасть все, що потрібно Україні для Перемоги.
показати весь коментар
28.04.2022 07:11 Відповісти
+13
Треба вміти читати між рядками та розуміти прихований сенс.
Ці безпілотники взагалі не для оборони, а для нападу
показати весь коментар
28.04.2022 07:19 Відповісти
+11
Хреновый ты специалист- MQ-1C Grey Eagle не управляется, как детская моделька танчика через пульт с радиоизлучением. Управление идет через космос направленной антенной, поэтому "ракету с наведением на точку радиоизлучения " кацапы смогут запустить только по Воронежу )))
показати весь коментар
28.04.2022 08:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден же сказав, що дасть все, що потрібно Україні для Перемоги.
показати весь коментар
28.04.2022 07:11 Відповісти
Томагавки
показати весь коментар
28.04.2022 09:05 Відповісти
Це не один безпілотник, а керована зграя. Для керування таким комплексом потрібен постійний центр. Для нашої рухомої оборони це буде зробити дуже складно.
показати весь коментар
28.04.2022 07:14 Відповісти
Треба вміти читати між рядками та розуміти прихований сенс.
Ці безпілотники взагалі не для оборони, а для нападу
показати весь коментар
28.04.2022 07:19 Відповісти
Коли захоплені ворогом міста, то так і виходить, щоб повернути - треба нападати. Оборона - це коли б ми утримали кордон, це не наш випадок (ми готувались до шашликів на свята).
показати весь коментар
28.04.2022 07:33 Відповісти
Як би це не було неприємно говорити, але Україна грає на тактичному полі, тут і зараз. США грають на полі стратегічному і вже думають про те, що буде завтра після перелому у війні. Для України завдання звільнити свої міста, для США завдання усунути загрозу, що походить від Росії
показати весь коментар
28.04.2022 07:39 Відповісти
Ми ні на кого не нападаємо
показати весь коментар
28.04.2022 07:35 Відповісти
Ці штуки ні для оборони, ні для нападу. Вони для знищення кацапів. Решта - другорядне.
показати весь коментар
28.04.2022 14:53 Відповісти
MQ-1C Grey Eagle
Стоимость - $90,9 млн (комплект: 4 БПЛА, станция наземного управления и спутниковая система связи).
показати весь коментар
28.04.2022 07:30 Відповісти
Як і байрактар
показати весь коментар
28.04.2022 08:07 Відповісти
Схвадення Уряду, Держдепартаменту,Пентагону...А як же ленд-ліз? "Заказали і отримали". Чи не так малось на увазі?
показати весь коментар
28.04.2022 07:16 Відповісти
А ленд-лиз разве уже приняли?
показати весь коментар
28.04.2022 07:22 Відповісти
Як написав вище Олег Кущ,в командних пунктах вся загвоздка.В першу чергу вони повинні бути засекречені та захищені ППО.Тому нам зараз потрібні більш мобільніші бойові дрони.
А також морські дрони,які перекриють кислород підводним човнам рашистів в акваторії Чорного моря.
показати весь коментар
28.04.2022 07:25 Відповісти
За нього ще проголосувати мають на цьому тижн
показати весь коментар
28.04.2022 07:26 Відповісти
Дуже,дуже гарні та корисні пташки...
показати весь коментар
28.04.2022 07:26 Відповісти
Навіть якби дали лиш Hellfire у достатній кількости і то вже було б добре.
Надзвичайно сильні тактичні ракети які можна використовуватися з 20-ма видами наземнх, морських чи повітряних носіїв.
показати весь коментар
28.04.2022 07:29 Відповісти
*адский огонь*- то что надо для рашистских полосатіх чертей
показати весь коментар
28.04.2022 09:17 Відповісти
хто б сумнівався?
показати весь коментар
28.04.2022 08:42 Відповісти
А также позволил живыми уйти из окружения под Киевом рашистам(пока только слухи, озвучил Тарас Чорновил).
Но отвечать за его козни будет зюзя, как должностное лицо...
показати весь коментар
28.04.2022 09:25 Відповісти
Упсссс, неочікувано , які нах боти чоколядні ,гнида ти рашистсько- подоляківська? Я в вільний від роботи час чморю вас безкоштовно, покидькі
показати весь коментар
28.04.2022 09:21 Відповісти


Судячи з стилю та термінології комента, клікухи замість реального ПІБ,
на свинобота схожий саме ти.
показати весь коментар
28.04.2022 09:18 Відповісти
Упсссс, неочікувано , які нах боти чоколядні ,гнида ти рашистсько- подоляківська? Я в вільний від роботи час чморю вас безкоштовно, покидькі
показати весь коментар
28.04.2022 09:23 Відповісти
Зачем нужны эти дроны? Что за идиот это мог попросить? Кацапы с 250км пустят ракету с наведением на точку радиоизлучения и уничтожат центр управления, дроны тут же сядут к ним или попадают. Это устройства для совершенно других задач. Когда есть защита от ракет.

Нужно просто ПВО дальнобойное с большой высотой. Все. ПВО и больше снарядов к артиллерии и РСЗО, ну и саму РСЗО. У кацапов тактика боя всегда одинаковая: бомбить авиацией без перерыва, но наудачу, а потом ехать танками вперед. Надо и то, и другое уничтожать. Как бы ПВО не обязательно работает по радару, можно вслепую выстрелить заранее и потом поймать цель, если есть информация с фронта с какой-то спрятанной камеры наблюдения у аэропорта кацапов.
показати весь коментар
28.04.2022 08:15 Відповісти
Хреновый ты специалист- MQ-1C Grey Eagle не управляется, как детская моделька танчика через пульт с радиоизлучением. Управление идет через космос направленной антенной, поэтому "ракету с наведением на точку радиоизлучения " кацапы смогут запустить только по Воронежу )))
показати весь коментар
28.04.2022 08:25 Відповісти
Штук 40 дали бы нам в аренду...
показати весь коментар
28.04.2022 08:18 Відповісти
Таким беспилотником можно и вокруг Питера аэродромы орков шугать.
показати весь коментар
28.04.2022 08:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wCOqG0fV3pM https://www.youtube.com/watch?v=wCOqG0fV3pM

США осуществят денацификацию Путина
параду не буде!
показати весь коментар
28.04.2022 08:43 Відповісти
Гарний БПЛА з ударною ефективністю двох Байрактарів
показати весь коментар
28.04.2022 09:40 Відповісти
трохи починаємо нагліти )

кілька шт можливо і нададуть..не більше... ) справді для певних ударів (показових в районі Уралу)

їх у США вироблено станом на 2016 102 шт.
показати весь коментар
28.04.2022 09:47 Відповісти
Нема місця наглості. Треба вимагати і вимагати, до тогож в 10ро разів більше. Нефіг сидіти в нас за спиною.
показати весь коментар
28.04.2022 18:13 Відповісти
 
 