Україна просить США надати ударні безпілотники Gray Eagle, - Politico

Крім важкої артилерії та ракетних систем, Міноборони України також просить в США ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle з відповідними боєприпасами - ракетами AGM-114 Hellfire.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Чекаємо позитивних результатів", - заявили в Міністерстві оборони України.

Пентагон уже відправив Україні кілька невеликих безпілотників-камікадзе Switchblade та новий Phoenix Ghost із аналогічними можливостями.

Але українські офіційні особи кажуть, що їм також потрібні більш досконалі Reaper і Grey Eagle, які можуть долати великі відстані, літати на більшій висоті і перезаряджатися для виконання додаткових місій.

Повідомляється, що Україна вже провела переговори з General Atomics, виробником безпілотників, про отримання цих систем. Але будь-який продаж або передача американської зброї вимагатиме схвалення уряду США, особливо Державного департаменту і Пентагону.