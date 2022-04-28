Україна просить США надати ударні безпілотники Gray Eagle, - Politico
Крім важкої артилерії та ракетних систем, Міноборони України також просить в США ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle з відповідними боєприпасами - ракетами AGM-114 Hellfire.
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Чекаємо позитивних результатів", - заявили в Міністерстві оборони України.
Пентагон уже відправив Україні кілька невеликих безпілотників-камікадзе Switchblade та новий Phoenix Ghost із аналогічними можливостями.
Але українські офіційні особи кажуть, що їм також потрібні більш досконалі Reaper і Grey Eagle, які можуть долати великі відстані, літати на більшій висоті і перезаряджатися для виконання додаткових місій.
Повідомляється, що Україна вже провела переговори з General Atomics, виробником безпілотників, про отримання цих систем. Але будь-який продаж або передача американської зброї вимагатиме схвалення уряду США, особливо Державного департаменту і Пентагону.
Ці безпілотники взагалі не для оборони, а для нападу
Стоимость - $90,9 млн (комплект: 4 БПЛА, станция наземного управления и спутниковая система связи).
А також морські дрони,які перекриють кислород підводним човнам рашистів в акваторії Чорного моря.
Надзвичайно сильні тактичні ракети які можна використовуватися з 20-ма видами наземнх, морських чи повітряних носіїв.
Но отвечать за его козни будет зюзя, как должностное лицо...
Судячи з стилю та термінології комента, клікухи замість реального ПІБ,
на свинобота схожий саме ти.
Нужно просто ПВО дальнобойное с большой высотой. Все. ПВО и больше снарядов к артиллерии и РСЗО, ну и саму РСЗО. У кацапов тактика боя всегда одинаковая: бомбить авиацией без перерыва, но наудачу, а потом ехать танками вперед. Надо и то, и другое уничтожать. Как бы ПВО не обязательно работает по радару, можно вслепую выстрелить заранее и потом поймать цель, если есть информация с фронта с какой-то спрятанной камеры наблюдения у аэропорта кацапов.
США осуществят денацификацию Путина
параду не буде!
кілька шт можливо і нададуть..не більше... ) справді для певних ударів (показових в районі Уралу)
їх у США вироблено станом на 2016 102 шт.