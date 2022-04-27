Рамштайн-зібрання, або Третя світова проти Росії почалася | БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині заявив, що союзники щомісяця зустрічатимуться для обговорення оборонних потреб України. Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує епохальне Рамштайн-зібрання та його значення для України й історії в цілому.

Раніше представники понад 40-ка країн зібралися у Німеччині на авіабазі ВПС США "Рамштайн". Це вже щонайменше на десять країн більше, аніж досі нараховувалося серед тих, хто захотів підтримати Україну в її намаганні захиститися від широкомасштабного нападу Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ: Загострення у Придністров'ї. Чи буде там війна? День 62. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ