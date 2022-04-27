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Рамштайн-зібрання, або Третя світова проти Росії почалася | БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині заявив, що союзники щомісяця зустрічатимуться для обговорення оборонних потреб України. Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує епохальне Рамштайн-зібрання та його значення для України й історії в цілому.
Раніше представники понад 40-ка країн зібралися у Німеччині на авіабазі ВПС США "Рамштайн". Це вже щонайменше на десять країн більше, аніж досі нараховувалося серед тих, хто захотів підтримати Україну в її намаганні захиститися від широкомасштабного нападу Росії.
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