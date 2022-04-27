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Рамштайн-зібрання, або Третя світова проти Росії почалася | БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині заявив, що союзники щомісяця зустрічатимуться для обговорення оборонних потреб України. Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує епохальне Рамштайн-зібрання та його значення для України й історії в цілому.

Раніше представники понад 40-ка країн зібралися у Німеччині на авіабазі ВПС США "Рамштайн". Це вже щонайменше на десять країн більше, аніж досі нараховувалося серед тих, хто захотів підтримати Україну в її намаганні захиститися від широкомасштабного нападу Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ: Загострення у Придністров'ї. Чи буде там війна? День 62. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Німеччина (7398) зброя (7479) допомога (8382) США (23105) Буткевич Богдан (438) Остін Ллойд (521)


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Вона почалася 24 лютого,о 6 годині ранку коли весь світ побачив героїзм України
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27.04.2022 18:04 Відповісти
6 M777 155mm towed howitzers that Australia announced is sending to Ukraine already arrived at the Rzeszow-Jasionka Airport in southeastern Poland, delivered by C-17 transport aircraft.



6 буксируваних гаубиць калібру 155 мм M777, які Австралія відправила Україні, вже прибули в аеропорт Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі, доставлені транспортним літаком C-17.

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27.04.2022 18:11 Відповісти
Ось ненада нагнітати обстановку, ну навіщо такі заголовки ітд! Іде велика вітчизняна...!
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27.04.2022 18:11 Відповісти
Жалко видео на украинском, не понимаю. Слава Украине! Смерть ворогам!
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28.04.2022 02:32 Відповісти
 
 