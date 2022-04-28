Сегодня Палата представителей США рассмотрит законопроект о ленд-лизе для Украины

Палата представителей США планирует проголосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины в четверг, 28 апреля.

Об этом сообщил Кевин Маккарти, республиканский лидер в Палате представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Точное время голосования неизвестно. По графику голосования в Палате предусмотрены между 20:15 и 23:00 по Киеву.

Накануне законопроект рассмотрел регламентный комитет Палаты представителей США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов подсанкционных юридических и физических лиц РФ, - Ермак

Напомним, Сенат США 7 апреля единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск.

Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей.