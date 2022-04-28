РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4257 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
7 141 6

Сегодня Палата представителей США рассмотрит законопроект о ленд-лизе для Украины

сша,конгрес

Палата представителей США планирует проголосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины в четверг, 28 апреля.

Об этом сообщил Кевин Маккарти, республиканский лидер в Палате представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Точное время голосования неизвестно. По графику голосования в Палате предусмотрены между 20:15 и 23:00 по Киеву.

Накануне законопроект рассмотрел регламентный комитет Палаты представителей США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов подсанкционных юридических и физических лиц РФ, - Ермак

Напомним, Сенат США 7 апреля единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск.

Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей.

Конгресс США (1262) помощь (8061) США (27716)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер вже офіційно: Росія планує кормити своїх громадян вкраденим з України продовольством

Про це https://glavcom.ua/world/observe/rf-oficiyno-zayavila-krastime-zerno-z-ukrajini-shchob-goduvati-rosiyan-dokument-841429.html повідомляє "Главком".

Так, комітет законодавчих борів Красноярського краю РФ у справах села та агропромислової політики ухвалив постанову про ініціювання постачання сільгосппродукції з України.

Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення щодо ввезення зерна з тимчасово окупованої території Херсонської області.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:36 Ответить
Ось вам і кацапські байки про "Украина лєгла пад Запад". Покидьки хочуть щоб Україна вічно лежала під ними. А хрен на свинособачі морди
показать весь комментарий
28.04.2022 10:41 Ответить
Ленд-лізу для України-бути...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:37 Ответить
І перемозі України бути!
показать весь комментарий
28.04.2022 11:25 Ответить
Як же довго ви думаєте хлопці...
показать весь комментарий
28.04.2022 11:26 Ответить
Move your fat burger assess!!! How many more days we have to wait till you get all settled!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 12:27 Ответить
 
 