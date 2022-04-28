Сьогодні Палата представників США розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України
Палата представників США планує проголосувати за законопроєкт про ленд-ліз для України у четвер, 28 квітня.
Про це повідомив Кевін Маккарті, республіканський лідер в Палаті представників, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Точний час голосування невідомий. За графіком, голосування у Палаті передбачені між 20:15 і 23:00 за Києвом.
Напередодні законопроєкт розглянув регламентний комітет Палати представників США.
Нагадаємо, Сенат США 7 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.
Сенатори швидко підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.
Тепер законопроєкт повинна схвалити Палата представників.
