Сьогодні Палата представників США розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України

Палата представників США планує проголосувати за законопроєкт про ленд-ліз для України у четвер, 28 квітня.

Про це повідомив Кевін Маккарті, республіканський лідер в Палаті представників, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Точний час голосування невідомий. За графіком, голосування у Палаті передбачені між 20:15 і 23:00 за Києвом.

Напередодні законопроєкт розглянув регламентний комітет Палати представників США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних юридичних та фізичних осіб РФ, - Єрмак

Нагадаємо, Сенат США 7 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Сенатори швидко підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.

Тепер законопроєкт повинна схвалити Палата представників.

Конгрес США (1258) допомога (8665) США (24058)
Тепер вже офіційно: Росія планує кормити своїх громадян вкраденим з України продовольством

Про це https://glavcom.ua/world/observe/rf-oficiyno-zayavila-krastime-zerno-z-ukrajini-shchob-goduvati-rosiyan-dokument-841429.html повідомляє "Главком".

Так, комітет законодавчих борів Красноярського краю РФ у справах села та агропромислової політики ухвалив постанову про ініціювання постачання сільгосппродукції з України.

Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення щодо ввезення зерна з тимчасово окупованої території Херсонської області.
28.04.2022 10:36 Відповісти
Ось вам і кацапські байки про "Украина лєгла пад Запад". Покидьки хочуть щоб Україна вічно лежала під ними. А хрен на свинособачі морди
28.04.2022 10:41 Відповісти
Ленд-лізу для України-бути...
28.04.2022 10:37 Відповісти
І перемозі України бути!
28.04.2022 11:25 Відповісти
Як же довго ви думаєте хлопці...
28.04.2022 11:26 Відповісти
Move your fat burger assess!!! How many more days we have to wait till you get all settled!!!
28.04.2022 12:27 Відповісти
 
 