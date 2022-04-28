Оккупанты наращивают темпы на Харьковщине. ВСУ мужественно удерживают позиции, - Синегубов

За минувшие сутки русские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову. От огня оккупантов пострадали Индустриальный и Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам.

В Харьковской области враг обстреливал Дергачи, Золочев и Чугуев. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, противник применял РСЗО, минометы 122 мм, ствольную артиллерию.

В результате обстрелов россиян за сутки в области 8 человек ранены, 1 человек погиб.

"Россияне с утра снова обстреливают Харьковский район, без крайней необходимости не покидайте укрытий!", - отмечает Синегубов.

Также сообщается, что спасатели продолжают ликвидировать боеприпасы. За сутки уничтожили 53 сняряда, в том числе и мины замедленного действия в частном секторе.

"Активные бои продолжаются в Изюме. Оккупанты наращивают темпы, пытаются наступать в направлениях Сулиговка - Новая Дмитровка и Андреевка - Большая Камышеваха. Наши Вооруженные Силы мужественно держат позиции!" - резюмирует глава региона.