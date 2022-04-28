РУС
12 119 15

Оккупанты наращивают темпы на Харьковщине. ВСУ мужественно удерживают позиции, - Синегубов

обстріл,харків

За минувшие сутки русские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову. От огня оккупантов пострадали Индустриальный и Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам.

В Харьковской области враг обстреливал Дергачи, Золочев и Чугуев. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, противник применял РСЗО, минометы 122 мм, ствольную артиллерию.

В результате обстрелов россиян за сутки в области 8 человек ранены, 1 человек погиб.

"Россияне с утра снова обстреливают Харьковский район, без крайней необходимости не покидайте укрытий!", - отмечает Синегубов.

Также сообщается, что спасатели продолжают ликвидировать боеприпасы. За сутки уничтожили 53 сняряда, в том числе и мины замедленного действия в частном секторе.

На Харьковщине задержана женщина, которая передала врагу информацию о перемещении ВСУ. ФОТО

"Активные бои продолжаются в Изюме. Оккупанты наращивают темпы, пытаются наступать в направлениях Сулиговка - Новая Дмитровка и Андреевка - Большая Камышеваха. Наши Вооруженные Силы мужественно держат позиции!" - резюмирует глава региона.

армия РФ (20316) Харьков (7718) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (561)
Топ комментарии
+10
Потому что потому.
Три года на рояле играли,так оборонзаказ и невыполнили.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:53 Ответить
+9
Растягивают как колбасу вдоль дорог,и бьют по частям!!!20 км за 10 дней и это грандиозное наступление второй армии мира!!!Вспомните метостазы в Сумской и Черниговской обл.и где они сейчас!!!?Время окопов и "НИ ШАГУ НАЗАД"прошло!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 10:53 Ответить
+3
Что-то последние время нет хороших новостей, по чуть-чуть они откусывают. Хоть их и пачками валят, а они не заканчиваются
показать весь комментарий
28.04.2022 10:46 Ответить
Потом это все отвоевывать будет тяжелее, чем сейчас обороняли. Чтобы успешно отвоевать территории, надо текущую западную помощь на 5 умножать.
Вообще я был оптимистичнее до того, как сегодня Трасс заявила что Британия ожидает что война будет длится от 5 до 10 лет.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:03 Ответить
Эти населенные пункты рашисты ровняют с землёй (((Защищать руины и ложить сотни ХЛОПЦЕВ это не ВАРИАНТ!!!Изматывать СУК ложить на марше сотни бронетехники в сутки,избигать окружения это правильно!!!Через дней 10 выдохнуться и сами побегут,кто останется!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 11:32 Ответить
Герасимов как политрук поднимет сам золдат за *****... и подохнет как собако или попадет в плен..может он так решил отпетлять от ***** сдаться нам в плен?????
показать весь комментарий
28.04.2022 11:03 Ответить
Поправочка: 8 лет делали в 10 раз меньше чем дОлжно и нужно. А последние 3 года - вообще трэш полный.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:44 Ответить
не 3 а 8років
і торгували зброєю направо наліво.
на початок війни в ЗСУ було всього 6-7 тисяч бронебійних зрк
а мало бути 50 тисяч
ракети мали стояти на бойовому чергуванні, а їх навіть не виробляли
випробування новітньої зброї було заморожене.
показать весь комментарий
28.04.2022 12:12 Ответить
відступ це ще не значить програш..але так..відвойовувати важче.коли вже ворог закріпився на позиціях..
показать весь комментарий
28.04.2022 11:13 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
показать весь комментарий
28.04.2022 11:16 Ответить
Есть байроктары ,отвоюем
показать весь комментарий
28.04.2022 11:22 Ответить
Никаких стратегических прорывов нет. Тактические отступления - это искусство ведения войны и не более того. Война только началась. Цыплят по осени считают.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:48 Ответить
лучше бы эта война была по ближе к ростову белгороду Крыму
показать весь комментарий
28.04.2022 18:21 Ответить
Как это "тримають позиції"???
Арестович говорит, что их армия деморализована, воевать некому, резервов нет и поэтому мы уже взяли воронеж и приближаемся к маскве.
показать весь комментарий
28.04.2022 12:18 Ответить
ну не гони про москву люська ничего не трындел - а вот про все остальное оно падло брешет и не краснеет
показать весь комментарий
28.04.2022 18:23 Ответить
 
 