Оккупанты наращивают темпы на Харьковщине. ВСУ мужественно удерживают позиции, - Синегубов
За минувшие сутки русские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову. От огня оккупантов пострадали Индустриальный и Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам.
В Харьковской области враг обстреливал Дергачи, Золочев и Чугуев. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, противник применял РСЗО, минометы 122 мм, ствольную артиллерию.
В результате обстрелов россиян за сутки в области 8 человек ранены, 1 человек погиб.
"Россияне с утра снова обстреливают Харьковский район, без крайней необходимости не покидайте укрытий!", - отмечает Синегубов.
Также сообщается, что спасатели продолжают ликвидировать боеприпасы. За сутки уничтожили 53 сняряда, в том числе и мины замедленного действия в частном секторе.
"Активные бои продолжаются в Изюме. Оккупанты наращивают темпы, пытаются наступать в направлениях Сулиговка - Новая Дмитровка и Андреевка - Большая Камышеваха. Наши Вооруженные Силы мужественно держат позиции!" - резюмирует глава региона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вообще я был оптимистичнее до того, как сегодня Трасс заявила что Британия ожидает что война будет длится от 5 до 10 лет.
Три года на рояле играли,так оборонзаказ и невыполнили.
і торгували зброєю направо наліво.
на початок війни в ЗСУ було всього 6-7 тисяч бронебійних зрк
а мало бути 50 тисяч
ракети мали стояти на бойовому чергуванні, а їх навіть не виробляли
випробування новітньої зброї було заморожене.
Арестович говорит, что их армия деморализована, воевать некому, резервов нет и поэтому мы уже взяли воронеж и приближаемся к маскве.