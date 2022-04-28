Окупанти нарощують темпи на Харківщині. ЗСУ мужньо тримають позиції, - Синєгубов
За минулу добу російські війська завдали 11 артилерійських обстрілів по Харкову. Від вогню окупантів постраждали Індустріальний та Київський райони. Артилерійських, мінометних та танкових ударів ворог завдавав також по Кулиничах.
У Харківській області ворог обстрілював Дергачі, Золочів та Чугуїв. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, противник застосовував РСЗВ, міномети 122 мм, ствольну артилерію.
Унаслідок обстрілів росіян за добу в області 8 осіб поранені, 1 людина загинула.
"Росіяни зранку знову обстрілюють Харківський район, без крайньої необхідності не покидайте укриттів!", - зазначає Синєгубов.
Також повідомляється, що рятувальники продовжують ліквідовувати боєприпаси. За добу знищили 53 снаряди, в тому числі і міни сповільненої дії у приватному секторі.
"Активні бої тривають в Ізюмі. Окупанти нарощують темпи, намагаються наступати у напрямках Сулигівка - Нова Дмитрівка та Андріївка - Велика Комишуваха. Наші Збройні Сили мужньо тримають позиції!" - резюмує очільник регіону.
Вообще я был оптимистичнее до того, как сегодня Трасс заявила что Британия ожидает что война будет длится от 5 до 10 лет.
Три года на рояле играли,так оборонзаказ и невыполнили.
і торгували зброєю направо наліво.
на початок війни в ЗСУ було всього 6-7 тисяч бронебійних зрк
а мало бути 50 тисяч
ракети мали стояти на бойовому чергуванні, а їх навіть не виробляли
випробування новітньої зброї було заморожене.
Арестович говорит, что их армия деморализована, воевать некому, резервов нет и поэтому мы уже взяли воронеж и приближаемся к маскве.