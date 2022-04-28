УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5673 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 119 15

Окупанти нарощують темпи на Харківщині. ЗСУ мужньо тримають позиції, - Синєгубов

обстріл,харків

За минулу добу російські війська завдали 11 артилерійських обстрілів по Харкову. Від вогню окупантів постраждали Індустріальний та Київський райони. Артилерійських, мінометних та танкових ударів ворог завдавав також по Кулиничах.

У Харківській області ворог обстрілював Дергачі, Золочів та Чугуїв. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, противник застосовував РСЗВ, міномети 122 мм, ствольну артилерію.

Унаслідок обстрілів росіян за добу в області 8 осіб поранені, 1 людина загинула.

"Росіяни зранку знову обстрілюють Харківський район, без крайньої необхідності не покидайте укриттів!", - зазначає Синєгубов.

Також повідомляється, що рятувальники продовжують ліквідовувати боєприпаси. За добу знищили 53 снаряди, в тому числі і міни сповільненої дії у приватному секторі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дергачах на Харківщині від вибухів російських снарядів загинули двоє людей, - міськрада

"Активні бої тривають в Ізюмі. Окупанти нарощують темпи, намагаються наступати у напрямках Сулигівка - Нова Дмитрівка та Андріївка - Велика Комишуваха. Наші Збройні Сили мужньо тримають позиції!" - резюмує очільник регіону.

Автор: 

армія рф (18469) Харків (5843) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (860)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Потому что потому.
Три года на рояле играли,так оборонзаказ и невыполнили.
показати весь коментар
28.04.2022 10:53 Відповісти
+9
Растягивают как колбасу вдоль дорог,и бьют по частям!!!20 км за 10 дней и это грандиозное наступление второй армии мира!!!Вспомните метостазы в Сумской и Черниговской обл.и где они сейчас!!!?Время окопов и "НИ ШАГУ НАЗАД"прошло!!!
показати весь коментар
28.04.2022 10:53 Відповісти
+3
Что-то последние время нет хороших новостей, по чуть-чуть они откусывают. Хоть их и пачками валят, а они не заканчиваются
показати весь коментар
28.04.2022 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что-то последние время нет хороших новостей, по чуть-чуть они откусывают. Хоть их и пачками валят, а они не заканчиваются
показати весь коментар
28.04.2022 10:46 Відповісти
Растягивают как колбасу вдоль дорог,и бьют по частям!!!20 км за 10 дней и это грандиозное наступление второй армии мира!!!Вспомните метостазы в Сумской и Черниговской обл.и где они сейчас!!!?Время окопов и "НИ ШАГУ НАЗАД"прошло!!!
показати весь коментар
28.04.2022 10:53 Відповісти
Потом это все отвоевывать будет тяжелее, чем сейчас обороняли. Чтобы успешно отвоевать территории, надо текущую западную помощь на 5 умножать.
Вообще я был оптимистичнее до того, как сегодня Трасс заявила что Британия ожидает что война будет длится от 5 до 10 лет.
показати весь коментар
28.04.2022 11:03 Відповісти
Эти населенные пункты рашисты ровняют с землёй (((Защищать руины и ложить сотни ХЛОПЦЕВ это не ВАРИАНТ!!!Изматывать СУК ложить на марше сотни бронетехники в сутки,избигать окружения это правильно!!!Через дней 10 выдохнуться и сами побегут,кто останется!!!
показати весь коментар
28.04.2022 11:32 Відповісти
Потому что потому.
Три года на рояле играли,так оборонзаказ и невыполнили.
показати весь коментар
28.04.2022 10:53 Відповісти
Герасимов как политрук поднимет сам золдат за *****... и подохнет как собако или попадет в плен..может он так решил отпетлять от ***** сдаться нам в плен?????
показати весь коментар
28.04.2022 11:03 Відповісти
Поправочка: 8 лет делали в 10 раз меньше чем дОлжно и нужно. А последние 3 года - вообще трэш полный.
показати весь коментар
28.04.2022 11:44 Відповісти
не 3 а 8років
і торгували зброєю направо наліво.
на початок війни в ЗСУ було всього 6-7 тисяч бронебійних зрк
а мало бути 50 тисяч
ракети мали стояти на бойовому чергуванні, а їх навіть не виробляли
випробування новітньої зброї було заморожене.
показати весь коментар
28.04.2022 12:12 Відповісти
відступ це ще не значить програш..але так..відвойовувати важче.коли вже ворог закріпився на позиціях..
показати весь коментар
28.04.2022 11:13 Відповісти
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
показати весь коментар
28.04.2022 11:16 Відповісти
Есть байроктары ,отвоюем
показати весь коментар
28.04.2022 11:22 Відповісти
Никаких стратегических прорывов нет. Тактические отступления - это искусство ведения войны и не более того. Война только началась. Цыплят по осени считают.
показати весь коментар
28.04.2022 11:48 Відповісти
лучше бы эта война была по ближе к ростову белгороду Крыму
показати весь коментар
28.04.2022 18:21 Відповісти
Как это "тримають позиції"???
Арестович говорит, что их армия деморализована, воевать некому, резервов нет и поэтому мы уже взяли воронеж и приближаемся к маскве.
показати весь коментар
28.04.2022 12:18 Відповісти
ну не гони про москву люська ничего не трындел - а вот про все остальное оно падло брешет и не краснеет
показати весь коментар
28.04.2022 18:23 Відповісти
 
 