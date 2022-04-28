Запад должен готовиться к войне с Россией, - экс-командующий НАТО Ширрефф
Бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф считает, что очевидная эскалация военных целей является "совершенно верным подходом".
Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано по всему альянсу", - подчеркнул Ширрефф.
Бывший военачальник предупредил, что Путин может отреагировать агрессивно, но заявил, что эта эскалация необходима, чтобы показать серьезность Запада.
"Наихудший вариант - это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что Путин уважает силу", - добавил он.
Взагалі всі нахаби поважають лише силу!
Зато порошенко вводил с ними договорняки
ставлю на 2 недели максимум..
А нам треба брати приклад з Ізраїлю. Все своє існування країна лише те й робить, що воює, не дивлячись на всю аморальність війни, як такої. Шестиденна війна, Війна "Судного дня" й таке інше. Ми, Українці, залишилися наодинці з надзвичайно забезпеченим ворогом (не потужним) і нам треба вигравати в нього розумом, а не відповідною потужністтю.