Запад должен готовиться к войне с Россией, - экс-командующий НАТО Ширрефф

Бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф считает, что очевидная эскалация военных целей является "совершенно верным подходом".

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано по всему альянсу", - подчеркнул Ширрефф.

Бывший военачальник предупредил, что Путин может отреагировать агрессивно, но заявил, что эта эскалация необходима, чтобы показать серьезность Запада.

"Наихудший вариант - это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что Путин уважает силу", - добавил он.

