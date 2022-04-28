РУС
Запад должен готовиться к войне с Россией, - экс-командующий НАТО Ширрефф

путин,путін

Бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф считает, что очевидная эскалация военных целей является "совершенно верным подходом".

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано по всему альянсу", - подчеркнул Ширрефф.

Бывший военачальник предупредил, что Путин может отреагировать агрессивно, но заявил, что эта эскалация необходима, чтобы показать серьезность Запада.

"Наихудший вариант - это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что Путин уважает силу", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова угрожает нанесением ударов по Великобритании из-за поставок вооружения Украине

+30
Гарні слова, Путлер поважає лише силу!
Взагалі всі нахаби поважають лише силу!
28.04.2022 11:02 Ответить
+24
Одна Украина сдерживает 2-ю недоармию мира, так что вы там на западе даже не думайте бояться. Крыса трусливая только на меньших нападает
28.04.2022 11:03 Ответить
+18
Утопите весь его флот ,он жиденько и обосреться . Вона сразу закончиться
28.04.2022 11:03 Ответить
Гарні слова, Путлер поважає лише силу!
Взагалі всі нахаби поважають лише силу!
28.04.2022 11:02 Ответить
Ніхто західу не зашкодить вночі потихеньку потопити ЧФ, і локатори нічого не побачать. Можна ж сказати, що то був нептун.
28.04.2022 11:23 Ответить
з острова зміїний
28.04.2022 14:13 Ответить
Одна Украина сдерживает 2-ю недоармию мира, так что вы там на западе даже не думайте бояться. Крыса трусливая только на меньших нападает
28.04.2022 11:03 Ответить
Да , Адольф Путин принимает к сведению, только силу. Помните в 19 году, кто угодно, только не Порошенко.
28.04.2022 11:26 Ответить
Так пуйло же сейчас и получает силой в морду. Как наши защитники сдерживают такую армаду - уму не постижимо. Запад вообще офигевает
28.04.2022 11:32 Ответить
Ось це і є початок виконання операції по здачі України ***** агентом ФСБ "козирем" і це ще нам повезло що не все вдалось реалізувати - а ЗЕ-клоун це звичайне прикриття цієї операції. Ось вам і Чонгар розмінований! Далі буде!!!
28.04.2022 12:11 Ответить
Ну так не Порошенко сейчас бьёт кацапов !
Зато порошенко вводил с ними договорняки
28.04.2022 13:21 Ответить
Дагаваримся пасредине-нє, не величніший збирався. Пасредине Херсона , судячи з того як до його оборони зегенералісімус шотувався. Нема чого на Порошенко свою ротяку відкривать. При ньому не бомбили Україну.
28.04.2022 13:55 Ответить
Без допомоги заходу, ти б вже був "захищений" ****** як руцкачєлюстной
28.04.2022 12:21 Ответить
Утопите весь его флот ,он жиденько и обосреться . Вона сразу закончиться
28.04.2022 11:03 Ответить
И смысл в оккупации Крыма резко пропадет. Утонувшему флоту база ни к чему.
28.04.2022 11:54 Ответить
и немногочисленные ВКС т.н. "расии" тоже долго коптить не будут в таком случае..
ставлю на 2 недели максимум..
28.04.2022 12:11 Ответить
Дійшло, нарешті.
28.04.2022 11:05 Ответить
Щойно західні керівники та військові стають екс- , то одразу починають говорити розумні речі. Проте справа в тому, що вони вже екс-, а рішення приймають діючі.
28.04.2022 11:13 Ответить
Діючі в першу чергу мають догождати лівакам, що зараз всюди при владі...
28.04.2022 11:34 Ответить
война УЖЕ идет. и это - 3 мировая.
28.04.2022 11:06 Ответить
Путіну пох. на ці всі заяви. Він знову підвищить ставки й вдарить де небудь обмеженим, але ядерним зарядом. І тоді у всіх цих "заявників" раптово вийде пар і всі ці понти знівелюються до звичайного Ай-ай-ай! Поганий хлопчик!
А нам треба брати приклад з Ізраїлю. Все своє існування країна лише те й робить, що воює, не дивлячись на всю аморальність війни, як такої. Шестиденна війна, Війна "Судного дня" й таке інше. Ми, Українці, залишилися наодинці з надзвичайно забезпеченим ворогом (не потужним) і нам треба вигравати в нього розумом, а не відповідною потужністтю.
28.04.2022 11:08 Ответить
Надто високо ти оцінюєш *****.
28.04.2022 11:13 Ответить
Достатньо одного ядерного "сонця" над москвою. Великобритания це уже обiцяла х*йлу. Той сциться, це неважко помiтити.
28.04.2022 11:15 Ответить
Захід має знищити московські болота, зробити так, щоб там навіть жаби та гадюки не вижили.
28.04.2022 11:09 Ответить
Дивна річ. Як тільки у європейського політика чи воєнного з'являється магічний префікс "екс", то одразу починає працювати мозок і він починає говорити цілком логічні речі. Але не раніше.
28.04.2022 11:11 Ответить
Екс може висловлювати "неофіційні" думки для підготовки підгрунтя
28.04.2022 11:46 Ответить
сімоньян готова здохнути від ЯЗ ,аби ніхто не переміг у цій війні ...і це не тероризм ?
28.04.2022 11:13 Ответить
Этой суке место на базаре, зачем разбираться в её словесном поносе.
28.04.2022 11:24 Ответить
и тем временем сидит где-то в Ємиратах ))) хитрая ************
28.04.2022 11:28 Ответить
Запад подбаивается тупина и империю, и через свой страх может нанести упреждающий, превентивный ядерный удар. Тут сказочке и конец.
28.04.2022 11:13 Ответить
Может кто то объяснит, а чем кроме яо кацапы собираются воевать с НАТО? Украинцы перешинковали тут столько их гавна, что для НАТО мало что останется. Пока они танками попытаются доехать до Европы, их тылы просто перемелят в хлам.
28.04.2022 11:16 Ответить
.... кхм ... а чем НАТО собирается воевать против орков? ... можно и в другую сторону вопрос развернуть ...
28.04.2022 11:32 Ответить
Авиацией и высокоточным оружием даже в неядерном варианте НАТО может с орками сделать то же самое, что сделали с Ираком в свое время.
28.04.2022 11:58 Ответить
так і бачу як мадьяри собирають свої дивізії на війну проти орди ... бгггг ... НАТО як бюрократична структура ще існує .... а НАТО як військова організація - це фікція
28.04.2022 11:18 Ответить
Ну да, и "Джавелины" НАТОвские фикция, и "Енлавы" и разведка их ,всё фикция.
28.04.2022 11:41 Ответить
достаточно США,Британии,Польши и Уккраины для начала..
28.04.2022 12:13 Ответить
Не нервуйте хутiна такими заявами.
28.04.2022 11:38 Ответить
...бо в нього почне смикатися не лише рука, а й голова, ноги, вуха, ніс, язик...і як він тоді переговори з Зеленським буде вести?
28.04.2022 11:43 Ответить
28.04.2022 11:39 Ответить
всего ничего , надо уе.....ь по ПИТЕРУ и МАЦКВЕ !!! и все !!! их мозги СРАЗУ станут в равновесие !!!
28.04.2022 11:45 Ответить
Да неужели дошло таки?! Знаете, если бы Запад сразу дал понять ***** (еще в 2008 с Грузией), что в блин его раскатает за агрессию, а не пытался в 100500й раз его умиротворить, этой войны бы не было!
28.04.2022 12:00 Ответить
выростили гитлереныша, а теперь готовится надо?
28.04.2022 12:16 Ответить
Дуже весело те, що ******* ті, хто вже колишній... А ті хто теперішні - сосуть путінське очко!
28.04.2022 12:23 Ответить
Це у Столтенберга істерика буде.
28.04.2022 14:50 Ответить
Просьба к Западу, вы как начнёте с ****** воевать, поакуратней там с техникой, нам ещё на ней ездить.
28.04.2022 15:09 Ответить
уничтожить этих тварей ЯО!!
28.04.2022 15:12 Ответить
 
 