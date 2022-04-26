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Новости Война
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Захарова угрожает нанесением ударов по Великобритании из-за поставок вооружения Украине

захарова

В России угрожают нанесением ударов по Великобритании из-за поставок вооружения Украине.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи: "Это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины".

Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые снабжают вооружением киевский режим? Ведь это непосредственно приводит к смерти и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Великобритания является одной из этих стран", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ грозит обстрелами Киева в случае ударов Украиной по объектам в России

Великобритания (4984) НАТО (10002) россия (95687) Захарова Мария (375)


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Топ комментарии
+98
ото каліка, Британія сама може кацапів розкатати, це не ссикліві французи чи німці, кацапи випрашують ********
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26.04.2022 18:17
+53
Ракетами .... з унітазу ? Та й то з чужого, який вкрали у Бучі.
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26.04.2022 18:17
+28
Маня свой лоханкой угрожает ? ,Манька тебя в бункер не возьмут , вещь потёртая , сдохнешь как **** последняя под забором .....
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26.04.2022 18:45
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ню-ню.....
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26.04.2022 18:45 Ответить
Пусть попробует
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26.04.2022 21:38 Ответить
Маня свой лоханкой угрожает ? ,Манька тебя в бункер не возьмут , вещь потёртая , сдохнешь как **** последняя под забором .....
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26.04.2022 18:45 Ответить
Який наглий брєхло етот захренов. Ібло таке страшне шо пздц.
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26.04.2022 18:45 Ответить
Машка знову із нової партії кокаїна і запила бояркою от її і вштирило нещасну.
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26.04.2022 18:46 Ответить
ой моська -знать она сильна что лает на слона
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26.04.2022 18:46 Ответить
Ну-ка, маня,нанеси!
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26.04.2022 18:46 Ответить
Вперед в "рай".
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26.04.2022 18:48 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 18:50 Ответить
сотый раз читаю и сотый раз поражаюсь точности с которой описанна сущьность кацапов
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26.04.2022 19:56 Ответить
К сожалению, эта цитата фейковая. Сам Ильин - тот еще русский фашист, культивировавший идею превосходства русской нации над остальными. Путин - его большой почитатель.
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26.04.2022 20:24 Ответить
Алкоголічка кончена!!!

У******* КОНЧЕНІ, нех**уй угрожать.
Гобліни кацапські...
Ви обстріляли і обстрілювали Київ з першого дня вашого"3-х дневного асфабаждения"
Своїм металоломом, який то попадав , то застрягав в землі нерозриваючись.
Фисокоточное оружие!!!!

А тепер, коли у нас є дійсно ВИСОТОЧНА ЗБРОЯ, ви як шакали поджали хвости і один хєр ще щось там ригаєте своїми ротами грязними.
Київ це відчув, на жаль.......

Готовся Кремль.....ответка буде 1000000%,наші НЄПТУНИ--- то була перевірка , від якої всі країни в захваті від українських ЗСУ.
Одним словом----- вам ПІ**ЗДЕЦ!!!
Все тільки ---- ПОЧИНАЄТЬСЯ!!!!

Запам'ятай Недоімперія----- За все в житті потрібно платити!!!

І за Грозний, і за Грузію, і за Аллепо, і за Україну...

Україна вам "зламає хребет"!!!!
Слава Україні!!!
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26.04.2022 18:52 Ответить
Алкоголь тут ні до чого, наш ******** стежки снігу)) але ж не вони віднімають у нього розум)) якого не було...
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27.04.2022 12:16 Ответить
Чувую, рашка, стоїть, на порозі великого шухєру незабаром ОЗГ будуть знищувати
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26.04.2022 18:52 Ответить
Пресалкоголоташе Коняки міжнародних справ парашки давно не вживала для апохмєлятора,оскільки з запою не виходить))Іншими словами "ми крєпка абасралісь в Украінє,а праіґрать ми нє можем.А давайтє уґражать всєм, і таґда нас палюбат,а впрочєм,хрєн с нім ,с любовью,пускай баятца"))Світ це почув,й операція про знищенню кремлівського ботокса набирає обертів)Муха,отрута,бомба,прастітутка з букєтом венеричних хворіб,отрута,підкуп оточення,імплантація голки з отрутою у вагіну кабаєвої...та чи мало способів,аж до затоплення бункера.Будьмо готові до новин.
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26.04.2022 18:53 Ответить
Знову лякають їжака голими сідницями.
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26.04.2022 18:53 Ответить
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26.04.2022 18:53 Ответить
Россия воюет с Украиной! Причем она напала на Украину и воюет на ее территории! Украина имеет полное право вести военные действия на территории России! Великобритания не воюет с Россией , даже на территории Украины! Удар по территории Великобритании со стороны России эквивалентен объявлению войны НАТО и НАТО будет иметь полное право перенести военные действия на территорию России ! Я так понимаю , что Захарова именно это хотела сказать , просто как всегда недоговорила !
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26.04.2022 18:55 Ответить
Так и Калашников не их , сперли разработки. Из ихнего у них только оголтелая брехня и ненависть ко всем кто живет лучше их.
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26.04.2022 20:02 Ответить
Один дебіл вже брав Лондон та Рейк'я́вік. Зараз ця шмара буде наносити удари... Господи, яки убоги, як вони могли замилювати очі усьому Світу?
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26.04.2022 19:03 Ответить
Ну то что пани захерова отдельный "фрукт" с воспалением мозга это и так ясно. Тут вопрос стоит в том что - языком можно ****...ть что хочешь!!! "Слова в дело не подшить" как говорят прокуроры, так что молоть можно что хочешь все равно один треп получается! Вот оно по синьке и закидывает перлы!!
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26.04.2022 19:04 Ответить
Ну давайте, але ж знову в*башите по брянську чи бєлгороду.
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26.04.2022 19:04 Ответить
Ну давайте, спробуйте.
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26.04.2022 19:04 Ответить
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26.04.2022 19:05 Ответить
що той кінь педальний, що ця мавпа з вовчим оскалом - раша-фашистське сміття.
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26.04.2022 19:06 Ответить
Конотопський ТРО не могли здолати , воно рота на Велику Британію відкрива ... комедна особа з алконавтичним фейсом пики !
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26.04.2022 19:06 Ответить
Хай спробує, Англія їм наваляе так що мало не буде, думаю що флот в раші піда на дно протягом тижня весь.
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26.04.2022 19:09 Ответить
Коли вже до світу нарешті дойде, що четвертий рейх потрібно знищувати ВЖЕ! Поки не наробив біди світового масштабу!
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26.04.2022 19:09 Ответить
Жодних проблисків на нормальне функціонування сайту не видно

Зі 122 коментів висвічує 2. Жоден refresh ене діє.

Не серйозно. Реально.
Тиждень глюки, зате доводити, що ти - людина, потрібно по 150 разів.
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26.04.2022 19:10 Ответить
Курва, волосся помий, смрад через монітор чутно.
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26.04.2022 19:11 Ответить
"Захарова погрожує завданням ударів по Великій Британії через постачання озброєння Україні "-- ну-ну.........
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26.04.2022 19:13 Ответить
ми її рот їпа-ли !
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26.04.2022 19:13 Ответить
"Сейчас кажется маловероятным, что Россия ударит по странам Европы в ответ на поставки вооружений из Украины. Ну как это может быть? Они собираются победить НАТО, хотя так и не победили в Рубежном."
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26.04.2022 19:14 Ответить
после Рубежного и Попасной - следующими будут Лондон и Вашингтон с Нью-Йорком, готовьтесь
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26.04.2022 23:44 Ответить
не, ну очень хочется этих самих ударов
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26.04.2022 19:15 Ответить
Що з коментарями?
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26.04.2022 19:16 Ответить
Ти правильно розумієш, блєдіна! Давай, спробуй!
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26.04.2022 19:17 Ответить
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26.04.2022 19:19 Ответить
Машка - немытая бошка.
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26.04.2022 20:18 Ответить
Ага. Тут по информации от инсайдеров ФСБ россии сообщило о задержании в Москве ещё одной группы неонацистов, намеревавшихся силой помыть голову Марии Захаровой.
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26.04.2022 20:53 Ответить
ну эти точно герои.
намерение почти самоубийственное
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26.04.2022 21:22 Ответить
Красота!
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26.04.2022 20:18 Ответить
Ага, ну очень страшная сила !
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26.04.2022 20:55 Ответить
Мля, під цим є#алом палець не підніметься натиснути "мені подобається".
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26.04.2022 20:54 Ответить
Борис,є робота для "Defender" в Чорному морі.
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26.04.2022 19:20 Ответить
*бала жаба гадюку )))
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26.04.2022 19:21 Ответить
Я не зовсiм розумiю навiть рузькобидло, а це ж цiлий представник МЗС, а не второпаэ що безпосередньо призводить до смертей та кровопролиття на території України ВОНА зi своiми вижившими з розуму босами. Як iй це пояснити? Мабуть люди з такими вадами взагалi не повиннi жити на планетi Земля.
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26.04.2022 19:22 Ответить
от що імпортозаміщеніє робить , якоїсь бадаги обпилася
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26.04.2022 19:23 Ответить
У Машки снова обострение - эстонцы кремлёвский кокс перехватили!

Эстонские власти намерены как можно быстрее уничтожить обнаруженную в порту Мууга партию кокаина объемом около 3,5 тонн.

"Грустная правда, но речь идет об абсолютном рекорде, особенно в области кокаина. Даже в масштабах мира и Европы это наша довольно существенная рабочая победа. Ясно то, что эта партия не предназначалась для эстонского рынка", - охарактеризовал Пикаро https://rus.err.ee/1608575665/jestonskie-vlasti-izjali-v-portu-muuga-kokaina-na-polmilliarda-evro изъятую в порту Мууга крупную партию наркотиков.
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26.04.2022 19:24 Ответить
Пида рассия уже собирается объявить ваину Эстонии, атдайти наш какаин.
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26.04.2022 20:42 Ответить
Уйобище лесное *****
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26.04.2022 19:27 Ответить
То нехай спробують, це поки що пердіж губами
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26.04.2022 19:27 Ответить
Хай спробує, іппанута істота, побачим, що залишиться від Мац-Кви та інших стойбищ на території Кацаплянду )))
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26.04.2022 19:29 Ответить
Машка перестала закусывать соленым огурцом после стакана французского Курвуазье. Вот и несет нечесанную шльондру. 🔴
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26.04.2022 19:31 Ответить
Ця ********** і синюча хвойна краще б не смерділа б!
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26.04.2022 19:34 Ответить
Ця ********** і синюча хвойда краще б не смерділа б!
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26.04.2022 19:35 Ответить
Хвойда
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26.04.2022 19:36 Ответить
от нема коксу і зразу починається херня і погрози....
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26.04.2022 19:38 Ответить
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26.04.2022 19:43 Ответить
Несіть іншу маньку, ця вже порвалась
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26.04.2022 19:43 Ответить
Мозгов --- нет!
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26.04.2022 19:45 Ответить
Алкоголичка Захарова опять ляпнула с бодуна
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26.04.2022 19:51 Ответить
Яка кончена! Там же ваши мажорнi дiти! А озброення ми сами по себе ху,,, римо!
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26.04.2022 19:56 Ответить
Манька нервує, кокс не поступає.
https://theins.ru/news/250643
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26.04.2022 19:58 Ответить
Кокс в них то забрали ,почалася ломка.
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26.04.2022 20:00 Ответить
Да прекратите машке наливать!
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26.04.2022 20:03 Ответить
Машка, за щеку возьмёшь? У кого? Как у кого - у Бориса Джонсона!!!
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26.04.2022 20:06 Ответить
Негигиенично. Борис побрезгует.
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26.04.2022 20:46 Ответить
Удар по Великій Британії - вклюячить світовий війсковий годинниковий механізм ,котрий за де-кілька годин знищить рашистську *********.
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26.04.2022 20:07 Ответить
Раз погрожують, значить бояться і бояться дуже-деже, бо якби не боялися, то вдарили, а так дуже-дуже сцикотно. В той час, навіть коли машка захерова читала цю погрозу, то її підгузнік був повний і почалося проливання в чобітки.
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26.04.2022 20:07 Ответить

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26.04.2022 21:33 Ответить
Машка, вот заблокували вам москалям на кордоні імпортний кокс, вот ти і бєсішся
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26.04.2022 20:14 Ответить
Алкоголічка
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26.04.2022 20:18 Ответить
Мочите их быренько! И еще быстрее словосочетание "специальная операция" заменится на "нам ******!
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26.04.2022 20:22 Ответить
Апосся пида рассия просуществует максимум неделю.
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26.04.2022 20:38 Ответить
Ну-ну.
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26.04.2022 20:44 Ответить
Машка-ударяльщица. Она будет наносить удары.
Но сначала надо нанести пудру на мягкие ткани интерфейса (иппала).
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26.04.2022 20:50 Ответить
Захаркина, об этом, простите меня читающие, ой простите, но я мечтаю! Давайте!!!!

9 МАЯ МЫ ПРОЙДЕМ ПО мацкве!!!!!!
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26.04.2022 21:17 Ответить
вот к чему приводит отмена финансирования вытрезвителей на мордоре.
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26.04.2022 21:19 Ответить
путлер угрожает нато..."ай моська, знать она сильна, раз лает на слона"
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26.04.2022 21:20 Ответить
Ай да машка...дурепа остання
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26.04.2022 21:34 Ответить
Мабуть у неї саме "краски пішли". З цього приводу невдобно пісню ставити саме на цю тему... Але я попробую. Бо сьогодні є більш важлива новина з Німеччини. Отож слухаємо: https://www.youtube.com/watch?v=QkaUsE1rH1k
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26.04.2022 21:43 Ответить
Если 9 мая прилетит по мавзолею - мы ничего не знаем.
На площади нельзя курить, потому что Владимир Ильич выпускает
взрывоопасные газы. Кроме того, там аэродром.
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26.04.2022 21:52 Ответить
Ото її штирить хімічна речовина, яку вона вживає))
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26.04.2022 21:55 Ответить
Яга иди маньяку *********** подмахни, на нормальных людей угрозы маньяка незащищаться не действуют.
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26.04.2022 22:00 Ответить
Машенька, что с вами ?
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26.04.2022 22:09 Ответить
алкогольный делирий, бывает такое
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26.04.2022 22:32 Ответить
В РЮМКУ ЕЙ !)
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26.04.2022 22:36 Ответить
Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран Источник:
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конечно может.но тогда натовские страны могут наносить удары по военным целям рф.
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27.04.2022 00:12 Ответить
Так давай захарова начинай! Тебе в твою квартиру лично ответка прилетит может тогда заткнетесь . Путлер дохрюкался о войне с нато . Теперь имеет.
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27.04.2022 01:30 Ответить
Скажені кацапи ніяк не зрозуміють що їх вже НІХТО НЕ БОЇТЬСЯ... Й ПОГРОЗИ ЦІ ДО СРАКИ!
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27.04.2022 02:50 Ответить
Эта тупица сегодня выдала очередной перл её лохики: "Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму?"

Нет, де билиха, эти страны не нападали на ваш ПутлерРейх, а ПутлерРейх напал на Украину, поэтому Украина вправе уничтожать его инфраструктуру в самом ПутлерРейхе. Во де билиха, а ещё пишет: "Глубина полёта мысли руководства министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны." По-моему глубина её интилехта определена глубиной её задопровода. Так ей и передайте!
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27.04.2022 07:30 Ответить
Ахаха уже забыли как британский корабль по прямой через Крым валил, а вы в штаны ссались его задеть? Чё поменялось то, кроме того что с тех пор рашка стала намного слабее?)
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27.04.2022 10:20 Ответить
Фу *** мразь🤢
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30.07.2022 13:35 Ответить
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