Захарова угрожает нанесением ударов по Великобритании из-за поставок вооружения Украине

В России угрожают нанесением ударов по Великобритании из-за поставок вооружения Украине.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи: "Это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины".

Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые снабжают вооружением киевский режим? Ведь это непосредственно приводит к смерти и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Великобритания является одной из этих стран", - говорится в сообщении.

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