Захарова погрожує завданням ударів по Великій Британії через постачання озброєння Україні
В Росії погрожують завданням ударів по Великій Британії через постачання озброєння Україні.
Про це у Telegram повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.
"Заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіпі: "Це абсолютно легітимно для України завдавати ударів у глибині Росії, щоб порушити логістику, якщо ці поставки не будуть порушені, то це безпосередньо призведе до смертей та кровопролиття на території України".
Чи правильно ми розуміємо, що заради "порушення логістики військових постачань" Росія може завдавати ударів по військових цілях на території тих натовських країн, які постачають озброєння київському режиму? Адже це безпосередньо призводить до смертей та кровопролиття на території України. Наскільки я розумію, Британія є однією з цих країн", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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У******* КОНЧЕНІ, нех**уй угрожать.
Гобліни кацапські...
Ви обстріляли і обстрілювали Київ з першого дня вашого"3-х дневного асфабаждения"
Своїм металоломом, який то попадав , то застрягав в землі нерозриваючись.
Фисокоточное оружие!!!!
А тепер, коли у нас є дійсно ВИСОТОЧНА ЗБРОЯ, ви як шакали поджали хвости і один хєр ще щось там ригаєте своїми ротами грязними.
Київ це відчув, на жаль.......
Готовся Кремль.....ответка буде 1000000%,наші НЄПТУНИ--- то була перевірка , від якої всі країни в захваті від українських ЗСУ.
Одним словом----- вам ПІ**ЗДЕЦ!!!
Все тільки ---- ПОЧИНАЄТЬСЯ!!!!
Запам'ятай Недоімперія----- За все в житті потрібно платити!!!
І за Грозний, і за Грузію, і за Аллепо, і за Україну...
Україна вам "зламає хребет"!!!!
Слава Україні!!!
Зі 122 коментів висвічує 2. Жоден refresh ене діє.
Не серйозно. Реально.
Тиждень глюки, зате доводити, що ти - людина, потрібно по 150 разів.
намерение почти самоубийственное
Эстонские власти намерены как можно быстрее уничтожить обнаруженную в порту Мууга партию кокаина объемом около 3,5 тонн.
"Грустная правда, но речь идет об абсолютном рекорде, особенно в области кокаина. Даже в масштабах мира и Европы это наша довольно существенная рабочая победа. Ясно то, что эта партия не предназначалась для эстонского рынка", - охарактеризовал Пикаро https://rus.err.ee/1608575665/jestonskie-vlasti-izjali-v-portu-muuga-kokaina-na-polmilliarda-evro изъятую в порту Мууга крупную партию наркотиков.
https://theins.ru/news/250643
Но сначала надо нанести пудру на мягкие ткани интерфейса (иппала).
9 МАЯ МЫ ПРОЙДЕМ ПО мацкве!!!!!!
На площади нельзя курить, потому что Владимир Ильич выпускает
взрывоопасные газы. Кроме того, там аэродром.
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конечно может.но тогда натовские страны могут наносить удары по военным целям рф.
Нет, де билиха, эти страны не нападали на ваш ПутлерРейх, а ПутлерРейх напал на Украину, поэтому Украина вправе уничтожать его инфраструктуру в самом ПутлерРейхе. Во де билиха, а ещё пишет: "Глубина полёта мысли руководства министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны." По-моему глубина её интилехта определена глубиной её задопровода. Так ей и передайте!