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Захарова погрожує завданням ударів по Великій Британії через постачання озброєння Україні

захарова

В Росії погрожують завданням ударів по Великій Британії через постачання озброєння Україні.

Про це у Telegram повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

"Заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіпі: "Це абсолютно легітимно для України завдавати ударів у глибині Росії, щоб порушити логістику, якщо ці поставки не будуть порушені, то це безпосередньо призведе до смертей та кровопролиття на території України".

Чи правильно ми розуміємо, що заради "порушення логістики військових постачань" Росія може завдавати ударів по військових цілях на території тих натовських країн, які постачають озброєння київському режиму? Адже це безпосередньо призводить до смертей та кровопролиття на території України. Наскільки я розумію, Британія є однією з цих країн", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Міноборони РФ погрожує обстрілами Києва у випадку ударів Україною по об'єктах у Росії

Автор: 

Велика Британія (5610) НАТО (6463) росія (65394) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+98
ото каліка, Британія сама може кацапів розкатати, це не ссикліві французи чи німці, кацапи випрашують ********
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26.04.2022 18:17
+53
Ракетами .... з унітазу ? Та й то з чужого, який вкрали у Бучі.
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26.04.2022 18:17
+28
Маня свой лоханкой угрожает ? ,Манька тебя в бункер не возьмут , вещь потёртая , сдохнешь как **** последняя под забором .....
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26.04.2022 18:45
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ню-ню.....
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26.04.2022 18:45 Відповісти
Пусть попробует
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26.04.2022 21:38 Відповісти
Маня свой лоханкой угрожает ? ,Манька тебя в бункер не возьмут , вещь потёртая , сдохнешь как **** последняя под забором .....
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26.04.2022 18:45 Відповісти
Який наглий брєхло етот захренов. Ібло таке страшне шо пздц.
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26.04.2022 18:45 Відповісти
Машка знову із нової партії кокаїна і запила бояркою от її і вштирило нещасну.
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26.04.2022 18:46 Відповісти
ой моська -знать она сильна что лает на слона
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26.04.2022 18:46 Відповісти
Ну-ка, маня,нанеси!
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26.04.2022 18:46 Відповісти
Вперед в "рай".
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26.04.2022 18:48 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 18:50 Відповісти
сотый раз читаю и сотый раз поражаюсь точности с которой описанна сущьность кацапов
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26.04.2022 19:56 Відповісти
К сожалению, эта цитата фейковая. Сам Ильин - тот еще русский фашист, культивировавший идею превосходства русской нации над остальными. Путин - его большой почитатель.
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26.04.2022 20:24 Відповісти
Алкоголічка кончена!!!

У******* КОНЧЕНІ, нех**уй угрожать.
Гобліни кацапські...
Ви обстріляли і обстрілювали Київ з першого дня вашого"3-х дневного асфабаждения"
Своїм металоломом, який то попадав , то застрягав в землі нерозриваючись.
Фисокоточное оружие!!!!

А тепер, коли у нас є дійсно ВИСОТОЧНА ЗБРОЯ, ви як шакали поджали хвости і один хєр ще щось там ригаєте своїми ротами грязними.
Київ це відчув, на жаль.......

Готовся Кремль.....ответка буде 1000000%,наші НЄПТУНИ--- то була перевірка , від якої всі країни в захваті від українських ЗСУ.
Одним словом----- вам ПІ**ЗДЕЦ!!!
Все тільки ---- ПОЧИНАЄТЬСЯ!!!!

Запам'ятай Недоімперія----- За все в житті потрібно платити!!!

І за Грозний, і за Грузію, і за Аллепо, і за Україну...

Україна вам "зламає хребет"!!!!
Слава Україні!!!
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26.04.2022 18:52 Відповісти
Алкоголь тут ні до чого, наш ******** стежки снігу)) але ж не вони віднімають у нього розум)) якого не було...
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27.04.2022 12:16 Відповісти
Чувую, рашка, стоїть, на порозі великого шухєру незабаром ОЗГ будуть знищувати
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26.04.2022 18:52 Відповісти
Пресалкоголоташе Коняки міжнародних справ парашки давно не вживала для апохмєлятора,оскільки з запою не виходить))Іншими словами "ми крєпка абасралісь в Украінє,а праіґрать ми нє можем.А давайтє уґражать всєм, і таґда нас палюбат,а впрочєм,хрєн с нім ,с любовью,пускай баятца"))Світ це почув,й операція про знищенню кремлівського ботокса набирає обертів)Муха,отрута,бомба,прастітутка з букєтом венеричних хворіб,отрута,підкуп оточення,імплантація голки з отрутою у вагіну кабаєвої...та чи мало способів,аж до затоплення бункера.Будьмо готові до новин.
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26.04.2022 18:53 Відповісти
Знову лякають їжака голими сідницями.
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26.04.2022 18:53 Відповісти
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26.04.2022 18:53 Відповісти
Россия воюет с Украиной! Причем она напала на Украину и воюет на ее территории! Украина имеет полное право вести военные действия на территории России! Великобритания не воюет с Россией , даже на территории Украины! Удар по территории Великобритании со стороны России эквивалентен объявлению войны НАТО и НАТО будет иметь полное право перенести военные действия на территорию России ! Я так понимаю , что Захарова именно это хотела сказать , просто как всегда недоговорила !
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26.04.2022 18:55 Відповісти
Так и Калашников не их , сперли разработки. Из ихнего у них только оголтелая брехня и ненависть ко всем кто живет лучше их.
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26.04.2022 20:02 Відповісти
Один дебіл вже брав Лондон та Рейк'я́вік. Зараз ця шмара буде наносити удари... Господи, яки убоги, як вони могли замилювати очі усьому Світу?
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26.04.2022 19:03 Відповісти
Ну то что пани захерова отдельный "фрукт" с воспалением мозга это и так ясно. Тут вопрос стоит в том что - языком можно ****...ть что хочешь!!! "Слова в дело не подшить" как говорят прокуроры, так что молоть можно что хочешь все равно один треп получается! Вот оно по синьке и закидывает перлы!!
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26.04.2022 19:04 Відповісти
Ну давайте, але ж знову в*башите по брянську чи бєлгороду.
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26.04.2022 19:04 Відповісти
Ну давайте, спробуйте.
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26.04.2022 19:04 Відповісти
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26.04.2022 19:05 Відповісти
що той кінь педальний, що ця мавпа з вовчим оскалом - раша-фашистське сміття.
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26.04.2022 19:06 Відповісти
Конотопський ТРО не могли здолати , воно рота на Велику Британію відкрива ... комедна особа з алконавтичним фейсом пики !
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26.04.2022 19:06 Відповісти
Хай спробує, Англія їм наваляе так що мало не буде, думаю що флот в раші піда на дно протягом тижня весь.
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26.04.2022 19:09 Відповісти
Коли вже до світу нарешті дойде, що четвертий рейх потрібно знищувати ВЖЕ! Поки не наробив біди світового масштабу!
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26.04.2022 19:09 Відповісти
Жодних проблисків на нормальне функціонування сайту не видно

Зі 122 коментів висвічує 2. Жоден refresh ене діє.

Не серйозно. Реально.
Тиждень глюки, зате доводити, що ти - людина, потрібно по 150 разів.
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26.04.2022 19:10 Відповісти
Курва, волосся помий, смрад через монітор чутно.
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26.04.2022 19:11 Відповісти
"Захарова погрожує завданням ударів по Великій Британії через постачання озброєння Україні "-- ну-ну.........
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26.04.2022 19:13 Відповісти
ми її рот їпа-ли !
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26.04.2022 19:13 Відповісти
"Сейчас кажется маловероятным, что Россия ударит по странам Европы в ответ на поставки вооружений из Украины. Ну как это может быть? Они собираются победить НАТО, хотя так и не победили в Рубежном."
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26.04.2022 19:14 Відповісти
после Рубежного и Попасной - следующими будут Лондон и Вашингтон с Нью-Йорком, готовьтесь
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26.04.2022 23:44 Відповісти
не, ну очень хочется этих самих ударов
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26.04.2022 19:15 Відповісти
Що з коментарями?
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26.04.2022 19:16 Відповісти
Ти правильно розумієш, блєдіна! Давай, спробуй!
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26.04.2022 19:17 Відповісти
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26.04.2022 19:19 Відповісти
Машка - немытая бошка.
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26.04.2022 20:18 Відповісти
Ага. Тут по информации от инсайдеров ФСБ россии сообщило о задержании в Москве ещё одной группы неонацистов, намеревавшихся силой помыть голову Марии Захаровой.
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26.04.2022 20:53 Відповісти
ну эти точно герои.
намерение почти самоубийственное
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26.04.2022 21:22 Відповісти
Красота!
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26.04.2022 20:18 Відповісти
Ага, ну очень страшная сила !
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26.04.2022 20:55 Відповісти
Мля, під цим є#алом палець не підніметься натиснути "мені подобається".
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26.04.2022 20:54 Відповісти
Борис,є робота для "Defender" в Чорному морі.
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26.04.2022 19:20 Відповісти
*бала жаба гадюку )))
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26.04.2022 19:21 Відповісти
Я не зовсiм розумiю навiть рузькобидло, а це ж цiлий представник МЗС, а не второпаэ що безпосередньо призводить до смертей та кровопролиття на території України ВОНА зi своiми вижившими з розуму босами. Як iй це пояснити? Мабуть люди з такими вадами взагалi не повиннi жити на планетi Земля.
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26.04.2022 19:22 Відповісти
от що імпортозаміщеніє робить , якоїсь бадаги обпилася
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26.04.2022 19:23 Відповісти
У Машки снова обострение - эстонцы кремлёвский кокс перехватили!

Эстонские власти намерены как можно быстрее уничтожить обнаруженную в порту Мууга партию кокаина объемом около 3,5 тонн.

"Грустная правда, но речь идет об абсолютном рекорде, особенно в области кокаина. Даже в масштабах мира и Европы это наша довольно существенная рабочая победа. Ясно то, что эта партия не предназначалась для эстонского рынка", - охарактеризовал Пикаро https://rus.err.ee/1608575665/jestonskie-vlasti-izjali-v-portu-muuga-kokaina-na-polmilliarda-evro изъятую в порту Мууга крупную партию наркотиков.
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26.04.2022 19:24 Відповісти
Пида рассия уже собирается объявить ваину Эстонии, атдайти наш какаин.
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26.04.2022 20:42 Відповісти
Уйобище лесное *****
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26.04.2022 19:27 Відповісти
То нехай спробують, це поки що пердіж губами
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26.04.2022 19:27 Відповісти
Хай спробує, іппанута істота, побачим, що залишиться від Мац-Кви та інших стойбищ на території Кацаплянду )))
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26.04.2022 19:29 Відповісти
Машка перестала закусывать соленым огурцом после стакана французского Курвуазье. Вот и несет нечесанную шльондру. 🔴
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26.04.2022 19:31 Відповісти
Ця ********** і синюча хвойна краще б не смерділа б!
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26.04.2022 19:34 Відповісти
Ця ********** і синюча хвойда краще б не смерділа б!
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26.04.2022 19:35 Відповісти
Хвойда
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26.04.2022 19:36 Відповісти
от нема коксу і зразу починається херня і погрози....
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26.04.2022 19:38 Відповісти
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26.04.2022 19:43 Відповісти
Несіть іншу маньку, ця вже порвалась
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26.04.2022 19:43 Відповісти
Мозгов --- нет!
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26.04.2022 19:45 Відповісти
Алкоголичка Захарова опять ляпнула с бодуна
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26.04.2022 19:51 Відповісти
Яка кончена! Там же ваши мажорнi дiти! А озброення ми сами по себе ху,,, римо!
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26.04.2022 19:56 Відповісти
Манька нервує, кокс не поступає.
https://theins.ru/news/250643
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26.04.2022 19:58 Відповісти
Кокс в них то забрали ,почалася ломка.
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26.04.2022 20:00 Відповісти
Да прекратите машке наливать!
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26.04.2022 20:03 Відповісти
Машка, за щеку возьмёшь? У кого? Как у кого - у Бориса Джонсона!!!
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26.04.2022 20:06 Відповісти
Негигиенично. Борис побрезгует.
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26.04.2022 20:46 Відповісти
Удар по Великій Британії - вклюячить світовий війсковий годинниковий механізм ,котрий за де-кілька годин знищить рашистську *********.
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26.04.2022 20:07 Відповісти
Раз погрожують, значить бояться і бояться дуже-деже, бо якби не боялися, то вдарили, а так дуже-дуже сцикотно. В той час, навіть коли машка захерова читала цю погрозу, то її підгузнік був повний і почалося проливання в чобітки.
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26.04.2022 20:07 Відповісти

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26.04.2022 21:33 Відповісти
Машка, вот заблокували вам москалям на кордоні імпортний кокс, вот ти і бєсішся
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26.04.2022 20:14 Відповісти
Алкоголічка
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26.04.2022 20:18 Відповісти
Мочите их быренько! И еще быстрее словосочетание "специальная операция" заменится на "нам ******!
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26.04.2022 20:22 Відповісти
Апосся пида рассия просуществует максимум неделю.
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26.04.2022 20:38 Відповісти
Ну-ну.
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26.04.2022 20:44 Відповісти
Машка-ударяльщица. Она будет наносить удары.
Но сначала надо нанести пудру на мягкие ткани интерфейса (иппала).
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26.04.2022 20:50 Відповісти
Захаркина, об этом, простите меня читающие, ой простите, но я мечтаю! Давайте!!!!

9 МАЯ МЫ ПРОЙДЕМ ПО мацкве!!!!!!
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26.04.2022 21:17 Відповісти
вот к чему приводит отмена финансирования вытрезвителей на мордоре.
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26.04.2022 21:19 Відповісти
путлер угрожает нато..."ай моська, знать она сильна, раз лает на слона"
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26.04.2022 21:20 Відповісти
Ай да машка...дурепа остання
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26.04.2022 21:34 Відповісти
Мабуть у неї саме "краски пішли". З цього приводу невдобно пісню ставити саме на цю тему... Але я попробую. Бо сьогодні є більш важлива новина з Німеччини. Отож слухаємо: https://www.youtube.com/watch?v=QkaUsE1rH1k
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26.04.2022 21:43 Відповісти
Если 9 мая прилетит по мавзолею - мы ничего не знаем.
На площади нельзя курить, потому что Владимир Ильич выпускает
взрывоопасные газы. Кроме того, там аэродром.
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26.04.2022 21:52 Відповісти
Ото її штирить хімічна речовина, яку вона вживає))
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26.04.2022 21:55 Відповісти
Яга иди маньяку *********** подмахни, на нормальных людей угрозы маньяка незащищаться не действуют.
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26.04.2022 22:00 Відповісти
Машенька, что с вами ?
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26.04.2022 22:09 Відповісти
алкогольный делирий, бывает такое
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26.04.2022 22:32 Відповісти
В РЮМКУ ЕЙ !)
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26.04.2022 22:36 Відповісти
Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран Источник:
.....................................................................................................................................................................................................................

конечно может.но тогда натовские страны могут наносить удары по военным целям рф.
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27.04.2022 00:12 Відповісти
Так давай захарова начинай! Тебе в твою квартиру лично ответка прилетит может тогда заткнетесь . Путлер дохрюкался о войне с нато . Теперь имеет.
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27.04.2022 01:30 Відповісти
Скажені кацапи ніяк не зрозуміють що їх вже НІХТО НЕ БОЇТЬСЯ... Й ПОГРОЗИ ЦІ ДО СРАКИ!
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27.04.2022 02:50 Відповісти
Эта тупица сегодня выдала очередной перл её лохики: "Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму?"

Нет, де билиха, эти страны не нападали на ваш ПутлерРейх, а ПутлерРейх напал на Украину, поэтому Украина вправе уничтожать его инфраструктуру в самом ПутлерРейхе. Во де билиха, а ещё пишет: "Глубина полёта мысли руководства министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны." По-моему глубина её интилехта определена глубиной её задопровода. Так ей и передайте!
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27.04.2022 07:30 Відповісти
Ахаха уже забыли как британский корабль по прямой через Крым валил, а вы в штаны ссались его задеть? Чё поменялось то, кроме того что с тех пор рашка стала намного слабее?)
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27.04.2022 10:20 Відповісти
Фу *** мразь🤢
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30.07.2022 13:35 Відповісти
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