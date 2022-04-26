Захарова погрожує завданням ударів по Великій Британії через постачання озброєння Україні

В Росії погрожують завданням ударів по Великій Британії через постачання озброєння Україні.

Про це у Telegram повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

"Заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіпі: "Це абсолютно легітимно для України завдавати ударів у глибині Росії, щоб порушити логістику, якщо ці поставки не будуть порушені, то це безпосередньо призведе до смертей та кровопролиття на території України".

Чи правильно ми розуміємо, що заради "порушення логістики військових постачань" Росія може завдавати ударів по військових цілях на території тих натовських країн, які постачають озброєння київському режиму? Адже це безпосередньо призводить до смертей та кровопролиття на території України. Наскільки я розумію, Британія є однією з цих країн", - йдеться в повідомленні.

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