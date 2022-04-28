Захід має готуватися до війни з Росією, - екскомандувач НАТО Ширрефф

Колишній заступник верховного головнокомандувача НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф вважає, що очевидна ескалація військових цілей є "абсолютно правильним підходом".

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для цього мають бути виділені значні ресурси, і це має бути зроблено у всьому альянсі", - наголосив Ширрефф.

Колишній воєначальник попередив, що Путін може відреагувати агресивно, але заявив, що ця ескалація потрібна, щоб показати серйозність Заходу.

"Найгірший варіант - це війна з Росією. Підготовка до найгіршого варіанту, швидше за все, стримає Путіна, тому що, зрештою, Путін поважає силу", - додав він.

