Захід має готуватися до війни з Росією, - екскомандувач НАТО Ширрефф
Колишній заступник верховного головнокомандувача НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф вважає, що очевидна ескалація військових цілей є "абсолютно правильним підходом".
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для цього мають бути виділені значні ресурси, і це має бути зроблено у всьому альянсі", - наголосив Ширрефф.
Колишній воєначальник попередив, що Путін може відреагувати агресивно, але заявив, що ця ескалація потрібна, щоб показати серйозність Заходу.
"Найгірший варіант - це війна з Росією. Підготовка до найгіршого варіанту, швидше за все, стримає Путіна, тому що, зрештою, Путін поважає силу", - додав він.
Взагалі всі нахаби поважають лише силу!
Зато порошенко вводил с ними договорняки
ставлю на 2 недели максимум..
А нам треба брати приклад з Ізраїлю. Все своє існування країна лише те й робить, що воює, не дивлячись на всю аморальність війни, як такої. Шестиденна війна, Війна "Судного дня" й таке інше. Ми, Українці, залишилися наодинці з надзвичайно забезпеченим ворогом (не потужним) і нам треба вигравати в нього розумом, а не відповідною потужністтю.