Священники РПЦ получили четкие указания агитировать родственников молодых россиян побуждать их заключать военный контракт, - ГУР обнародовало список
По данным украинских разведчиков, пропагандисты в рясах по указанию Кремля проповедуют не соответствующую православному учению доктрину "русского мира".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГУР МО сообщают в Facebook.
Вслед за российской официальной пропагандой служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.
Военная разведка Украины обнародует сведения о служителях рпц, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций и напоминают, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности. С их именами и личными данными вы можете ознакомиться по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо мабуть самі є прихожанами РПЦ.
Бакланов так точно є прихожанином РПЦ
Хосспадя! Кто-то ещё не знает, что нараисе поголовно считают себя богоизбранным народом, и если православные - то единственным истинным носителем православной веры? Не, ну есть там всякие греки, но они либо "братья меньшие", либо "отступники" и "масон" - в зависимости от того, насколько яро они за раисю. Что для них всё, что ни делает расия - православно. И это не при путине насадили - эта доктрина ещё со времён "мацква - третий рим". И что вот эта самая доктрина - одна из столпов идеологии "раисюшка ф кальце врагоф". Чёрт возьми, мне, подростком, самому таким голову забили.
Журналистка "Схем" Наталья Седлецка на своей страничке в https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10160244027067652/ Facebook сообщила, что два палача в погонах издевались над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях.
"Эти же российские военные пытали пленного украинца, которого после жестокого избиения держали в подвале несколько дней без еды и воды. Мы установили личности этих двух россиян", - рассказала она
По данным расследователей ими было Александр "Металл" Васильев (слева) и Алексей "Шмель" Булгаков (справа). Один майор, другой капитан. 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Оба родом из Самары. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/28/465265/
Тисячі відео, документів, доказів та свідчень...як московські попи благословляють російських солдат на вбивство українців, освячують ракети, які потім летять на українські міста... Як агітують проти України на захоплених територіях, порушують Конституцію... І нічого держава Україна з цим не робить. ..
Преступник спрятавшийся за рясой попа все равно преступник.
Хвалу войне провозглашая
Мол убивать святой ваш долг
А быть убитым честь большая
И вот он легион готовый
- Орки Саурона - в строй!
Очередной поход крестовый
Создан церковью "святой"