Священники РПЦ получили четкие указания агитировать родственников молодых россиян побуждать их заключать военный контракт, - ГУР обнародовало список

розвідка

По данным украинских разведчиков, пропагандисты в рясах по указанию Кремля проповедуют не соответствующую православному учению доктрину "русского мира".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГУР МО сообщают в Facebook.

Вслед за российской официальной пропагандой служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РПЦ помогает российским силовикам депортировать украинцев с оккупированных территорий, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Военная разведка Украины обнародует сведения о служителях рпц, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций и напоминают, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности. С их именами и личными данными вы можете ознакомиться по ссылке.

+18
28.04.2022 11:16 Ответить
+14
28.04.2022 11:21 Ответить
+11
Военнослужащие 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) продолжают умирать в ходе "специальной военной операции" на территории Украины. После неудачной попытки захватить Киев (где было потеряно около 50% личного состава), подразделения бригады были переброшены на Донецкое направление, где их в очередной раз разбили ВСУ. По имеющейся информации, полностью уничтожен гранатометный взвод и рота из состава батальона морской пехоты 155 обр мп. Потери среди личного состава: 33 погибших (в том числе командир роты), больше 15 раненых, 4 пропали без вести (сгорели в технике).
28.04.2022 11:18 Ответить
Тоже мне крестоносцы лапотные.
28.04.2022 11:13 Ответить
28.04.2022 11:21 Ответить
28.04.2022 11:16 Ответить
мальцу проще застрелиться с табельного пистолета, что у него в руке, но сначала пристрелить ******** мамашку, шоб не нарожала больше
28.04.2022 11:35 Ответить
28.04.2022 11:18 Ответить
28.04.2022 11:19 Ответить
А мешки под запчасти этих родичей в сатанате не выдают? Или им уже в военкомате выдадут?
28.04.2022 11:19 Ответить
Им не запчасти надо, а выплата за них.
28.04.2022 11:23 Ответить
У нас в Верховній Раді в захваті ві цієї церкви, бо охороняють її. Та вже забороніть її, щоб ніхто не сумнівався, що в Раді немає зрадників!
28.04.2022 11:20 Ответить
Надо немедленно приравнять церковников РПЦ к российским вербовщикам наемников и террористов и всех их, что находятся на подконтрольной нам территории, немедленно арестовать.
28.04.2022 11:22 Ответить
не понятно почему украинское правительство столько месяцев войны всё ещё не выгнало ФСБ пропагандистов из Украины. Их надо выгнать раньше, но сейчас это просто критично.
28.04.2022 11:23 Ответить
28.04.2022 11:24 Ответить
28.04.2022 11:24 Ответить
Московський сатанат!Гнати з ,України,саме зараз!
28.04.2022 11:29 Ответить
Керівництво ВР сказало, що "не на часі"

Бо мабуть самі є прихожанами РПЦ.
Бакланов так точно є прихожанином РПЦ
28.04.2022 13:24 Ответить
Небольшой городок, районный центр. На центральной площади стенд-аналог совдеповской "Доски Почета". Портреты уважаемых людей, которые в той или иной степени сделали что-то полезное для города и района. И здесь же, на этом стенде, наглые морды московских попов, подельников гундяева, который благословил массовые убийства украинцев ради своей безбедной жизни. Попы продолжают славить своего начальника, гундосят под коптилку за его здравие. Идет третий месяц войны...
28.04.2022 11:31 Ответить
Только в церковь идут бабки и молодые дуры, а не мужики. Плохое место для агитации.
28.04.2022 11:33 Ответить
28.04.2022 11:34 Ответить
Похорон для кацапського попа - це халтурка.
28.04.2022 11:35 Ответить
28.04.2022 11:36 Ответить
28.04.2022 11:37 Ответить
28.04.2022 11:42 Ответить
сралин, бог, царь ... бггг ... винегрет русского мира ... совершенно не странно что среди ордынцев нет ни москвичей, ни питерских ... эти воюют на потребительских фронтах ... за БигМак и торшеры с Икеи
28.04.2022 11:36 Ответить
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що під час війни парламент не має права приймати законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату в Україні як такий, що розколює українське суспільство.
28.04.2022 11:37 Ответить
Офіційно оголошено з нашого боку тільки військове становище, це не є оголошення війни, а значить можна заборонити УПЦМП
28.04.2022 13:05 Ответить
Считать РПЦ "церковью", это тоже самое, что считать колоду для разделки туш, на сельском рынке в "мясном ряду" - "Нейрохирургической операционной"...
28.04.2022 11:38 Ответить
28.04.2022 11:44 Ответить
"Доктрина русского мира не соответсвует православному учению"

Хосспадя! Кто-то ещё не знает, что нараисе поголовно считают себя богоизбранным народом, и если православные - то единственным истинным носителем православной веры? Не, ну есть там всякие греки, но они либо "братья меньшие", либо "отступники" и "масон" - в зависимости от того, насколько яро они за раисю. Что для них всё, что ни делает расия - православно. И это не при путине насадили - эта доктрина ещё со времён "мацква - третий рим". И что вот эта самая доктрина - одна из столпов идеологии "раисюшка ф кальце врагоф". Чёрт возьми, мне, подростком, самому таким голову забили.
28.04.2022 11:50 Ответить
Дивно , що Верховна Рада досі дозволяє діяльність терористично-диверсійної організації ворога на території України , так званої гундяєвської упц-мп . Ці нелюді по вуха в крові людей і далі продовжують сприяти вбивствам і катуванням людей .
28.04.2022 11:55 Ответить
Журналисты установили личности двух оккупантов из 15-й отдельной мотострелковой бригады, которые пытали украинцев в селе Богдановка Броварского района.

Журналистка "Схем" Наталья Седлецка на своей страничке в https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10160244027067652/ Facebook сообщила, что два палача в погонах издевались над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях.

"Эти же российские военные пытали пленного украинца, которого после жестокого избиения держали в подвале несколько дней без еды и воды. Мы установили личности этих двух россиян", - рассказала она

По данным расследователей ими было Александр "Металл" Васильев (слева) и Алексей "Шмель" Булгаков (справа). Один майор, другой капитан. 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Оба родом из Самары. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/28/465265/
28.04.2022 12:02 Ответить
Як цей мотлох можна називати священниками? Шамани з бубнами - більше свяшенники за них
28.04.2022 12:05 Ответить
Давно уже сказал, что россияне в массе - оголтелые фаны Warhammer 40K. Могли бы сразу вместо Z черепов повсюду нарисовать. И Хайнлайн там похоже тоже читали, но не так поняли.
28.04.2022 12:09 Ответить
ЧОМУ В УКРАЇНІ, ЩЕ Й ДОСІ РПЦ НЕ ОГОЛОШЕНО ЕКСТРЕМІСТСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ? НА РІВНІ ДЕРЖАВИ ТА ЗАКОНУ ЇХ НЕ ЗАБОРОНЕНО?

Тисячі відео, документів, доказів та свідчень...як московські попи благословляють російських солдат на вбивство українців, освячують ракети, які потім летять на українські міста... Як агітують проти України на захоплених територіях, порушують Конституцію... І нічого держава Україна з цим не робить. ..
28.04.2022 12:31 Ответить
28.04.2022 12:37 Ответить
Боротьба з ру.сатанатом це не ідеологія, а звичайний кримінальний процес!
28.04.2022 12:38 Ответить
Удивительно, что до сих пор никто не ввел санкции против Гундяева. Даже в моральном плане это был бы сильнейший удар по нему и РПЦ.
Преступник спрятавшийся за рясой попа все равно преступник.
28.04.2022 12:48 Ответить
Гундит с амвона злобный поп
Хвалу войне провозглашая
Мол убивать святой ваш долг
А быть убитым честь большая

И вот он легион готовый
- Орки Саурона - в строй!
Очередной поход крестовый
Создан церковью "святой"
28.04.2022 12:53 Ответить
сатанисты поганые!
28.04.2022 15:09 Ответить
 
 