Священники РПЦ получили четкие указания агитировать родственников молодых россиян побуждать их заключать военный контракт, - ГУР обнародовало список

По данным украинских разведчиков, пропагандисты в рясах по указанию Кремля проповедуют не соответствующую православному учению доктрину "русского мира".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГУР МО сообщают в Facebook.

Вслед за российской официальной пропагандой служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.

Военная разведка Украины обнародует сведения о служителях рпц, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций и напоминают, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности. С их именами и личными данными вы можете ознакомиться по ссылке.