Еженедельно металлурги Метинвеста производят 2 тыс. стальных бронепластин для армии

метінвест

Метинвест каждую неделю производит около 20 тонн специальной бронестали, которой хватает на 2 000 бронежилетов.

В общей сложности из собственной и импортной стали для военных металлурги Рината Ахметова изготовят 90 000 единиц амуниции. Еще 10 тысяч готовых бронежилетов, касок и аптечек, Метинвест закупил за границей, передает Цензор.НЕТ.

"Защита государства стала делом всех украинцев. Пока наши военные воюют на передовой, металлурги даже на расстоянии могут позаботиться об их жизни. Для этого Метинвест обеспечит защитников Украины 100 тысяч бронежилетов", - объясняют в Метинвест.

Читайте: Метинвест передал армии дроны и тепловизоры

Вся сталь, из которой производятся бронепластины, – высокого 4-го уровня защиты. Такое выдерживает не только попадание из стрелкового оружия, но и поражение осколками артиллерийских снарядов.

Также компания передала на фронт более 100 единиц техники – и специализированной, и легковой, и 40 тыс. литров горючего. Кроме того, компания закупает и передает на фронт квадрокоптеры и дроны, и производит противотанковые жожи — их произведено уже более 60 тысяч единиц.

армия (8514) Ахметов Ринат (2004) помощь (8061) Метинвест (186) Бронежилет (132)
+6
вы ******* побольше...
28.04.2022 12:32 Ответить
+4
нормально виробляють, а інші олігархи що роблять? Наприклад коломойша новинський?
28.04.2022 12:34 Ответить
+3
Цензор регулярно піарить ахмєтова
28.04.2022 12:33 Ответить
я в плане разглашения журнашлюхами, а не воровства)
28.04.2022 12:41 Ответить
Здивувалась, не дуже. Тільки два олігархії підтримують Армію. Порошенко і Ахметов. Вова ж шоколад запропонував з фейсом
28.04.2022 13:00 Ответить
На Ахметова багато бруду виливалося. Та чомусь його компанії є одними з найбільших платників податків в Україні і офшорами не страждають.
ЗП на його підприємствах білі і не маленькі. Люди виходять на пенсії і отримують 7-8 тис пенсії.
А от Зе і його квартал всі були в офшорах. Якось так. Сухі факти.
28.04.2022 13:10 Ответить
20 тонн стали в неделю, 2000 пластин, что б закрыть потребность на еще 100 000 бронежилетов нужно 50 недель. Это означает что бронесталь у нас делать не могут фактически
28.04.2022 12:37 Ответить
сам звари на кухні
це спецсталь, яку виробляють в печі з потужністю 20 тон і не більше
второпав ?
28.04.2022 14:07 Ответить
Ну і до чого ця реклама? Добрі справи робляться тихо.
28.04.2022 17:13 Ответить
Дуже вигідна маніпуляція від тих, хто взагалі не робить добрих справ. Я не про вас особисто. А про тих, хто зазвичай так говорить. Таким чином, ви знецінюєте чиїсь добрі справи.
28.04.2022 18:01 Ответить
Стальний бронік - таке собі щастя...
28.04.2022 18:19 Ответить
А жовтні-листопаді не можна було це розпочати? зєлька кликав усіх на шашлик і казав не нагнітайте ..... 🤬
28.04.2022 18:55 Ответить
 
 