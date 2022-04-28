Еженедельно металлурги Метинвеста производят 2 тыс. стальных бронепластин для армии

Метинвест каждую неделю производит около 20 тонн специальной бронестали, которой хватает на 2 000 бронежилетов.

В общей сложности из собственной и импортной стали для военных металлурги Рината Ахметова изготовят 90 000 единиц амуниции. Еще 10 тысяч готовых бронежилетов, касок и аптечек, Метинвест закупил за границей, передает Цензор.НЕТ.

"Защита государства стала делом всех украинцев. Пока наши военные воюют на передовой, металлурги даже на расстоянии могут позаботиться об их жизни. Для этого Метинвест обеспечит защитников Украины 100 тысяч бронежилетов", - объясняют в Метинвест.

Вся сталь, из которой производятся бронепластины, – высокого 4-го уровня защиты. Такое выдерживает не только попадание из стрелкового оружия, но и поражение осколками артиллерийских снарядов.



Также компания передала на фронт более 100 единиц техники – и специализированной, и легковой, и 40 тыс. литров горючего. Кроме того, компания закупает и передает на фронт квадрокоптеры и дроны, и производит противотанковые жожи — их произведено уже более 60 тысяч единиц.