Щотижня металурги Метінвеста виробляють 2 тис. стальних бронепластин для армії

Метінвест кожного тижня виробляє майже 20 тонн спеціальної бронесталі, якої вистачає на 2 000 бронежилетів.

Загалом із власної та імпортної сталі для військових металурги Ріната Ахметова виготовлять 90 000 одиниць амуніції. Ще 10 тисяч готових бронежилетів, касок та аптечок, Метінвест закупив за кордоном, передає Цензор.НЕТ.

"Захист держави став справою всіх українців. Поки наші військові воюють на передовій, металурги навіть на відстані можуть подбати про їхні життя. Для цього Метінвест забезпечить оборонців України 100 тисячами бронежилетів", - пояснюють у Метінвест.

Уся сталь, з якої виробляються бронепластини, — високого 4-го рівня захисту. Така витримує не тільки влучання зі стрілецької зброї, але й ураження осколками артилерійських снарядів.

Також компанія передала на фронт більше 100 одиниць техніки — і спеціалізованої, і легкової, та 40 тис. літрів пального. Крім того, компанія закуповує та передає на фронт квадрокоптери та дрони, і виготовляє протитанкові іжаки — їх вироблено вже понад 60 тисяч одиниць.

армія (3790) Ахметов Рінат (2365) допомога (8665) Метінвест (991) Бронежилет (159)
+6
вы ******* побольше...
показати весь коментар
28.04.2022 12:32 Відповісти
+4
нормально виробляють, а інші олігархи що роблять? Наприклад коломойша новинський?
показати весь коментар
28.04.2022 12:34 Відповісти
+3
Цензор регулярно піарить ахмєтова
показати весь коментар
28.04.2022 12:33 Відповісти
я в плане разглашения журнашлюхами, а не воровства)
показати весь коментар
28.04.2022 12:41 Відповісти
Здивувалась, не дуже. Тільки два олігархії підтримують Армію. Порошенко і Ахметов. Вова ж шоколад запропонував з фейсом
показати весь коментар
28.04.2022 13:00 Відповісти
На Ахметова багато бруду виливалося. Та чомусь його компанії є одними з найбільших платників податків в Україні і офшорами не страждають.
ЗП на його підприємствах білі і не маленькі. Люди виходять на пенсії і отримують 7-8 тис пенсії.
А от Зе і його квартал всі були в офшорах. Якось так. Сухі факти.
показати весь коментар
28.04.2022 13:10 Відповісти
20 тонн стали в неделю, 2000 пластин, что б закрыть потребность на еще 100 000 бронежилетов нужно 50 недель. Это означает что бронесталь у нас делать не могут фактически
показати весь коментар
28.04.2022 12:37 Відповісти
сам звари на кухні
це спецсталь, яку виробляють в печі з потужністю 20 тон і не більше
второпав ?
показати весь коментар
28.04.2022 14:07 Відповісти
Ну і до чого ця реклама? Добрі справи робляться тихо.
показати весь коментар
28.04.2022 17:13 Відповісти
Дуже вигідна маніпуляція від тих, хто взагалі не робить добрих справ. Я не про вас особисто. А про тих, хто зазвичай так говорить. Таким чином, ви знецінюєте чиїсь добрі справи.
показати весь коментар
28.04.2022 18:01 Відповісти
Стальний бронік - таке собі щастя...
показати весь коментар
28.04.2022 18:19 Відповісти
А жовтні-листопаді не можна було це розпочати? зєлька кликав усіх на шашлик і казав не нагнітайте ..... 🤬
показати весь коментар
28.04.2022 18:55 Відповісти
 
 