Щотижня металурги Метінвеста виробляють 2 тис. стальних бронепластин для армії
Метінвест кожного тижня виробляє майже 20 тонн спеціальної бронесталі, якої вистачає на 2 000 бронежилетів.
Загалом із власної та імпортної сталі для військових металурги Ріната Ахметова виготовлять 90 000 одиниць амуніції. Ще 10 тисяч готових бронежилетів, касок та аптечок, Метінвест закупив за кордоном, передає Цензор.НЕТ.
"Захист держави став справою всіх українців. Поки наші військові воюють на передовій, металурги навіть на відстані можуть подбати про їхні життя. Для цього Метінвест забезпечить оборонців України 100 тисячами бронежилетів", - пояснюють у Метінвест.
Уся сталь, з якої виробляються бронепластини, — високого 4-го рівня захисту. Така витримує не тільки влучання зі стрілецької зброї, але й ураження осколками артилерійських снарядів.
Також компанія передала на фронт більше 100 одиниць техніки — і спеціалізованої, і легкової, та 40 тис. літрів пального. Крім того, компанія закуповує та передає на фронт квадрокоптери та дрони, і виготовляє протитанкові іжаки — їх вироблено вже понад 60 тисяч одиниць.
ЗП на його підприємствах білі і не маленькі. Люди виходять на пенсії і отримують 7-8 тис пенсії.
А от Зе і його квартал всі були в офшорах. Якось так. Сухі факти.
це спецсталь, яку виробляють в печі з потужністю 20 тон і не більше
второпав ?