Палата представителей США одобрила "Акт поддержки Грузии"
Палата представителей США одобрила Акт о поддержке Грузии, предусматривающий углубление партнерства между странами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Civil.ge.
За двухпартийный проект, внесенный еще в феврале 2021 года, проголосовали 406 депутатов, против – 20 и три не голосовали.
Проект предусматривает, что президент США должен будет наложить персональные санкции на причастные к серьезным нарушениям прав человека на оккупированных территориях Грузии, и о таких должны докладывать Конгрессу каждые 180 дней. Также Госдеп должен будет отчитываться перед Конгрессом на разные темы, связанные с Грузией, в частности, относительно безопасности, актуальных угроз ее независимости и обороноспособности, сотрудничества между США и Грузией в сфере кибербезопасности, поддержки укрепления способности Грузии противодействовать российской дезинформации.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что это является свидетельством стратегического партнерства между странами.
Проекту еще предстоит пройти рассмотрение Сената и президента США.
