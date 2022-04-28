РУС
Палата представителей США одобрила "Акт поддержки Грузии"

сша,грузія

Палата представителей США одобрила Акт о поддержке Грузии, предусматривающий углубление партнерства между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Civil.ge.

За двухпартийный проект, внесенный еще в феврале 2021 года, проголосовали 406 депутатов, против – 20 и три не голосовали.

Проект предусматривает, что президент США должен будет наложить персональные санкции на причастные к серьезным нарушениям прав человека на оккупированных территориях Грузии, и о таких должны докладывать Конгрессу каждые 180 дней. Также Госдеп должен будет отчитываться перед Конгрессом на разные темы, связанные с Грузией, в частности, относительно безопасности, актуальных угроз ее независимости и обороноспособности, сотрудничества между США и Грузией в сфере кибербезопасности, поддержки укрепления способности Грузии противодействовать российской дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания предложила поставлять оружие Грузии и Молдове. В России отреагировали

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что это является свидетельством стратегического партнерства между странами.

Проекту еще предстоит пройти рассмотрение Сената и президента США.

Там зараз прокацаплена влада. То якби Міху випустили то було б дуже доречно
28.04.2022 13:49 Ответить
Ага. А про ленд-ліз для України потім проголосуємо. Після обіду. Тьфу,***🤦
28.04.2022 13:50 Ответить
грузини не заслуговують на допомогу і молдавани також, заслуговують тільки ті народи які готові битися за своє майбутнє (я не кажу що тільки українці), поляки наприклад. естонці, литовці, латиші. ФІНИ... а дрисня сакартвело хай далі бібу смокчуть російську
28.04.2022 13:54 Ответить
О... Їти як це зараз важливо...
28.04.2022 13:47 Ответить
Там зараз прокацаплена влада. То якби Міху випустили то було б дуже доречно
28.04.2022 13:49 Ответить
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили - ватник
28.04.2022 13:58 Ответить
Чому його мають випускати ?
Він порушив кордон + вирок був за попередні "художества" і він про це добре знав.
Мав можливість оскаржити в ЄСПЛ.
28.04.2022 14:37 Ответить
В начале марта Тбилиси накрыла волна миграции - пользуясь безвизовым режимом, тысячи россиян выбрали Грузию в качестве временного или постоянного пристанища.

Это не первый, но самый массовый за последние годы приток россиян в страну, которая считает Россию оккупантом 20% своей территории.

Би-би-си рассказывает о том, как в Грузии спорят о последствиях политики "открытых дверей".
28.04.2022 13:50 Ответить
Переїхали і будуть орати - спасіті узкіх прітсняют.
28.04.2022 13:57 Ответить
Как только понаедет побольше,так и начнут о русском языке волать
28.04.2022 14:05 Ответить
По https://www.interpressnews.ge/ru/article/142205-po-informatsii-mvd-s-24-fevralia-po-20-marta-vkliuchitelno-v-gruziiu-vekhali-35-028-rossiiskikh-grazhdan-vyekhali-zhe-iz-strany-20-733-grazhdanina-rf данным МВД Грузии, только за первые три с половиной недели c начала войны в Грузию въехали более 35 тысяч граждан России - более 14 тысяч из них остались.

Сколько из них намерены жить в Грузии постоянно, пока непонятно: российские граждане могут находиться здесь без визы в течение года.

К моменту его переезда здесь уже жило немало россиян.
Несмотря на скромные масштабы местного рынка и экономики, многие открыли здесь свой бизнес - кафе, салоны красоты и туристические компании. Кто-то работал из Грузии удаленно. Сам Илья зарегистрировал индивидуальное предпринимательство и продолжает работать здесь по специальности.
Уехать в Европу сложно для россиян, а Грузия как некая европейская страна по доступной цене".

https://www.bbc.com/russian/features-60977817
28.04.2022 14:00 Ответить
Кроме тяжелого вооружения нам нужно наращивать мощности по производству метанола, а так же заказывать его у союзников. Разливать его как казенку и раздавать местному населению. Если происходит эвакуация населенного пункта, то в каждой хате должна на столе стоять бутылка метила. К слову эту концепцию с грузовиками забитыми ядом я еще описывал в 2014 году и писал электронные письма правительству Яценюка. Но меня не услышали. Метил это минимум потеря зрения и как максимум отказ внутренних органов. Может пора?
28.04.2022 13:50 Ответить
Ага. А про ленд-ліз для України потім проголосуємо. Після обіду. Тьфу,***🤦
28.04.2022 13:50 Ответить
посмотрите это видео - это будущее Украины!
https://twitter.com/i/status/1518998400385101824
28.04.2022 13:52 Ответить
грузини не заслуговують на допомогу і молдавани також, заслуговують тільки ті народи які готові битися за своє майбутнє (я не кажу що тільки українці), поляки наприклад. естонці, литовці, латиші. ФІНИ... а дрисня сакартвело хай далі бібу смокчуть російську
28.04.2022 13:54 Ответить
, кому це НАМ?

Ви що здуба впали?
Ви хоть заголовок статті прочитали?.
28.04.2022 13:57 Ответить
https://twitter.com/newkc14/status/1519344541119229952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Обнародованы записеителефонных разговоров путинской шестерки и хозяина Грузии Бидзины Иванишвили и крупного путинского вора Владимира Евтушенкова. На записях обсуждается варианты обхода санкций против России с помощью Грузии. Украина требует расследование
28.04.2022 14:11 Ответить
А Грузия этого хочет? Судя по всему, там сейчас про-кацапская власть.
28.04.2022 14:13 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Плацдарм - це Територія , використовувана якою-небудь державою при підготовці нападу на іншу державу як база для накопичення військ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 бойової техніки і розгортання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 військових дій .
Вибачте, не бачу, як скасувати посилання з Вікі
28.04.2022 14:20 Ответить
Нормально працюють: більше року руки не доходили.
28.04.2022 14:34 Ответить
Сенс цієї підтримки? уряд грузії зараз на 100% прорасєйський...
28.04.2022 14:36 Ответить
пффффф абсурд, кому помогать ватному правительству или людям что их выбрали.
28.04.2022 14:55 Ответить
 
 