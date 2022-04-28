Палата представників США схвалила "Акт підтримки Грузії"
Палата представників США схвалила Акт про підтримку Грузії, що передбачає поглиблення партнерства між країнами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Civil.ge.
За двопартійний проєкт, внесений ще у лютому 2021 року, проголосували 406 депутатів, проти - 20 і три не голосували.
Проєкт передбачає, що президент США повинен буде накласти персональні санкції на причетних до серйозних порушень прав людини на окупованих територіях Грузії, і про таких мають доповідати Конгресу кожні 180 днів. Також Держдеп повинен буде звітувати перед Конгресом на різні теми, пов’язані з Грузією, зокрема щодо безпекової допомоги, актуальних загроз її незалежності та обороноздатності, щодо співпраці між США і Грузією у сфері кібербезпеки, щодо підтримки зміцнення спроможності Грузії протидіяти російській дезінформації.
Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі зазначив, що це є свідченням стратегічного партнерства між країнами.
Проєкт ще має пройти розгляд Сенату і президента США.
Він порушив кордон + вирок був за попередні "художества" і він про це добре знав.
Мав можливість оскаржити в ЄСПЛ.
Это не первый, но самый массовый за последние годы приток россиян в страну, которая считает Россию оккупантом 20% своей территории.
Би-би-си рассказывает о том, как в Грузии спорят о последствиях политики "открытых дверей".
Сколько из них намерены жить в Грузии постоянно, пока непонятно: российские граждане могут находиться здесь без визы в течение года.
К моменту его переезда здесь уже жило немало россиян.
Несмотря на скромные масштабы местного рынка и экономики, многие открыли здесь свой бизнес - кафе, салоны красоты и туристические компании. Кто-то работал из Грузии удаленно. Сам Илья зарегистрировал индивидуальное предпринимательство и продолжает работать здесь по специальности.
Уехать в Европу сложно для россиян, а Грузия как некая европейская страна по доступной цене".
Ви що здуба впали?
Ви хоть заголовок статті прочитали?.
Вибачте, не бачу, як скасувати посилання з Вікі