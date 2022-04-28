УКР
Палата представників США схвалила "Акт підтримки Грузії"

Палата представників США схвалила Акт про підтримку Грузії, що передбачає поглиблення партнерства між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Civil.ge.

За двопартійний проєкт, внесений ще у лютому 2021 року, проголосували 406 депутатів, проти - 20 і три не голосували.

Проєкт передбачає, що президент США повинен буде накласти персональні санкції на причетних до серйозних порушень прав людини на окупованих територіях Грузії, і про таких мають доповідати Конгресу кожні 180 днів. Також Держдеп повинен буде звітувати перед Конгресом на різні теми, пов’язані з Грузією, зокрема щодо безпекової допомоги, актуальних загроз її незалежності та обороноздатності, щодо співпраці між США і Грузією у сфері кібербезпеки, щодо підтримки зміцнення спроможності Грузії протидіяти російській дезінформації.

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі зазначив, що це є свідченням стратегічного партнерства між країнами.

Проєкт ще має пройти розгляд Сенату і президента США.

Грузія (1863) США (24064)
Топ коментарі
+12
+10
+10
О... Їти як це зараз важливо...
показати весь коментар
28.04.2022 13:47 Відповісти
Там зараз прокацаплена влада. То якби Міху випустили то було б дуже доречно
показати весь коментар
28.04.2022 13:49 Відповісти
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили - ватник
показати весь коментар
28.04.2022 13:58 Відповісти
Чому його мають випускати ?
Він порушив кордон + вирок був за попередні "художества" і він про це добре знав.
Мав можливість оскаржити в ЄСПЛ.
показати весь коментар
28.04.2022 14:37 Відповісти
В начале марта Тбилиси накрыла волна миграции - пользуясь безвизовым режимом, тысячи россиян выбрали Грузию в качестве временного или постоянного пристанища.

Это не первый, но самый массовый за последние годы приток россиян в страну, которая считает Россию оккупантом 20% своей территории.

Би-би-си рассказывает о том, как в Грузии спорят о последствиях политики "открытых дверей".
показати весь коментар
28.04.2022 13:50 Відповісти
Переїхали і будуть орати - спасіті узкіх прітсняют.
показати весь коментар
28.04.2022 13:57 Відповісти
Как только понаедет побольше,так и начнут о русском языке волать
показати весь коментар
28.04.2022 14:05 Відповісти
По https://www.interpressnews.ge/ru/article/142205-po-informatsii-mvd-s-24-fevralia-po-20-marta-vkliuchitelno-v-gruziiu-vekhali-35-028-rossiiskikh-grazhdan-vyekhali-zhe-iz-strany-20-733-grazhdanina-rf данным МВД Грузии, только за первые три с половиной недели c начала войны в Грузию въехали более 35 тысяч граждан России - более 14 тысяч из них остались.

Сколько из них намерены жить в Грузии постоянно, пока непонятно: российские граждане могут находиться здесь без визы в течение года.

К моменту его переезда здесь уже жило немало россиян.
Несмотря на скромные масштабы местного рынка и экономики, многие открыли здесь свой бизнес - кафе, салоны красоты и туристические компании. Кто-то работал из Грузии удаленно. Сам Илья зарегистрировал индивидуальное предпринимательство и продолжает работать здесь по специальности.
Уехать в Европу сложно для россиян, а Грузия как некая европейская страна по доступной цене".

https://www.bbc.com/russian/features-60977817
показати весь коментар
28.04.2022 14:00 Відповісти
Кроме тяжелого вооружения нам нужно наращивать мощности по производству метанола, а так же заказывать его у союзников. Разливать его как казенку и раздавать местному населению. Если происходит эвакуация населенного пункта, то в каждой хате должна на столе стоять бутылка метила. К слову эту концепцию с грузовиками забитыми ядом я еще описывал в 2014 году и писал электронные письма правительству Яценюка. Но меня не услышали. Метил это минимум потеря зрения и как максимум отказ внутренних органов. Может пора?
показати весь коментар
28.04.2022 13:50 Відповісти
Ага. А про ленд-ліз для України потім проголосуємо. Після обіду. Тьфу,***🤦
показати весь коментар
28.04.2022 13:50 Відповісти
посмотрите это видео - это будущее Украины!
https://twitter.com/i/status/1518998400385101824
показати весь коментар
28.04.2022 13:52 Відповісти
грузини не заслуговують на допомогу і молдавани також, заслуговують тільки ті народи які готові битися за своє майбутнє (я не кажу що тільки українці), поляки наприклад. естонці, литовці, латиші. ФІНИ... а дрисня сакартвело хай далі бібу смокчуть російську
показати весь коментар
28.04.2022 13:54 Відповісти
, кому це НАМ?

Ви що здуба впали?
Ви хоть заголовок статті прочитали?.
показати весь коментар
28.04.2022 13:57 Відповісти
https://twitter.com/newkc14/status/1519344541119229952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Обнародованы записеителефонных разговоров путинской шестерки и хозяина Грузии Бидзины Иванишвили и крупного путинского вора Владимира Евтушенкова. На записях обсуждается варианты обхода санкций против России с помощью Грузии. Украина требует расследование
показати весь коментар
28.04.2022 14:11 Відповісти
А Грузия этого хочет? Судя по всему, там сейчас про-кацапская власть.
показати весь коментар
28.04.2022 14:13 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Плацдарм - це Територія , використовувана якою-небудь державою при підготовці нападу на іншу державу як база для накопичення військ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 бойової техніки і розгортання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 військових дій .
Вибачте, не бачу, як скасувати посилання з Вікі
показати весь коментар
28.04.2022 14:20 Відповісти
Нормально працюють: більше року руки не доходили.
показати весь коментар
28.04.2022 14:34 Відповісти
Сенс цієї підтримки? уряд грузії зараз на 100% прорасєйський...
показати весь коментар
28.04.2022 14:36 Відповісти
пффффф абсурд, кому помогать ватному правительству или людям что их выбрали.
показати весь коментар
28.04.2022 14:55 Відповісти
 
 