Палата представників США схвалила "Акт підтримки Грузії"

Палата представників США схвалила Акт про підтримку Грузії, що передбачає поглиблення партнерства між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Civil.ge.

За двопартійний проєкт, внесений ще у лютому 2021 року, проголосували 406 депутатів, проти - 20 і три не голосували.

Проєкт передбачає, що президент США повинен буде накласти персональні санкції на причетних до серйозних порушень прав людини на окупованих територіях Грузії, і про таких мають доповідати Конгресу кожні 180 днів. Також Держдеп повинен буде звітувати перед Конгресом на різні теми, пов’язані з Грузією, зокрема щодо безпекової допомоги, актуальних загроз її незалежності та обороноздатності, щодо співпраці між США і Грузією у сфері кібербезпеки, щодо підтримки зміцнення спроможності Грузії протидіяти російській дезінформації.

Читайте також: Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи" та повернути посла в Тбілісі

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі зазначив, що це є свідченням стратегічного партнерства між країнами.

Проєкт ще має пройти розгляд Сенату і президента США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія запропонувала постачати зброю Грузії та Молдові. В Росії відреагували