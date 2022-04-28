Псевдозамглавы Мариуполя, депутатке от ОПЗЖ, сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура

По данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Мариуполе, который в настоящее время частично находится под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дала согласие на сотрудничество с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Известно, что женщина согласилась на предложение оккупационных властей РФ и заняла должность "замглавы администрации г. Мариуполя". Подозреваемая пропагандирует деятельность руководителя псевдореспублики "ДНР" и оккупационной администрации города с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества о якобы законности действий захватчиков.

"Кроме того, в интервью российским СМИ женщина заявила о личной поддержке проведения 9 мая 2022 года в г. Мариуполе акции-марша "Бессмертный полк", организованной российскими пропагандистами", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.