РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3676 посетителей онлайн
Новости Война
6 347 21

Псевдозамглавы Мариуполя, депутатке от ОПЗЖ, сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура

держзрада

По данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Мариуполе, который в настоящее время частично находится под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дала согласие на сотрудничество с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Известно, что женщина согласилась на предложение оккупационных властей РФ и заняла должность "замглавы администрации г. Мариуполя". Подозреваемая пропагандирует деятельность руководителя псевдореспублики "ДНР" и оккупационной администрации города с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества о якобы законности действий захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" подозревает нардепа Ковалева в госизмене и приостанавливает его членство во фракции

"Кроме того, в интервью российским СМИ женщина заявила о личной поддержке проведения 9 мая 2022 года в г. Мариуполе акции-марша "Бессмертный полк", организованной российскими пропагандистами", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Автор: 

Мариуполь (5741) государственная измена (1608) Офис Генпрокурора (2599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Какой же надо быть гнилью, чтобы прислуживать оккупантам после всего, что они натворили и продолжают творить в Мариуполе?! Смерть кацапам и манкуртам!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:39 Ответить
+14
А цього депутата, коли засідання були, також квадратами їбло закривали? Якась дурня))
показать весь комментарий
28.04.2022 15:40 Ответить
+14
отгадайте с одного раза, почему ОПЗЖ-оперы до сих пор не запрещены и продолжают сидеть в Раде? в качестве подсказки посмотрите статистику голосований "слуг" народа.....
показать весь комментарий
28.04.2022 15:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой же надо быть гнилью, чтобы прислуживать оккупантам после всего, что они натворили и продолжают творить в Мариуполе?! Смерть кацапам и манкуртам!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:39 Ответить
Они же и спровоцировали эту войну в Украине
показать весь комментарий
28.04.2022 15:48 Ответить
Она сама кацапка и прислуживает кацапам, всё предельно логично. К чему эти твои возмущенные возгласы? Так говоришь, как будто что-то нереально экстраординарное произошло. Всё совершенно обыденно и ожидаемо.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:54 Ответить
А цього депутата, коли засідання були, також квадратами їбло закривали? Якась дурня))
показать весь комментарий
28.04.2022 15:40 Ответить
отгадайте с одного раза, почему ОПЗЖ-оперы до сих пор не запрещены и продолжают сидеть в Раде? в качестве подсказки посмотрите статистику голосований "слуг" народа.....
показать весь комментарий
28.04.2022 15:40 Ответить
А хіба до слуг народа їх не було? Ілі ето другоє?
показать весь комментарий
28.04.2022 15:42 Ответить
До слуг урода була "Армія, мова, віра", а після приходу слуг до влади почався розпил оборонного бюджету на "великому крадівництві", шашлики у травні та мир у очах *****.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:47 Ответить
А чого ж тоді рашка подавилася? Дала таку сильну відсіч, що і світ навіть не надіявся на це?
показать весь комментарий
28.04.2022 15:49 Ответить
Україна не дозволила, ВСУ була готова, і зараз нам допамагає увесь світ, ти про що взагалі?
показать весь комментарий
28.04.2022 15:50 Ответить
А до чого твій зелений гівнюк до амрії, яку він зневажав перші два роки свого правління, і до речі, зневажає досі!
показать весь комментарий
29.04.2022 08:49 Ответить
ну насколько я помню, раньше они назывались "рыгами*, и после вторжения рф, в 14-м году, их действительно не стало! представляете, какой ужас!?
показать весь комментарий
28.04.2022 15:56 Ответить
Первым делом на кол падлюку!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:46 Ответить
ОПЗЖ? не може бути, я думав з Правого Сектора... сподіваюсь вона ще зустрінеться з бурятами та тувинцями
показать весь комментарий
28.04.2022 15:50 Ответить
Ну да, с "нациками" и Айдаром столько лет рядом прожила, и даже строительной пены в одно место не налили а бурято-кацики, надеюсь, это исправят.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:58 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 15:52 Ответить
Кабаевой тоже касается.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:00 Ответить
В параші багато кого касаєтся.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:05 Ответить
ОПЗЖопа і тут обісралась. Всім ОПЗЖопівцям оголосити по Закону.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:04 Ответить
Зачем маскировать лицо? Страна должна знать своих предателей в лицо! Подобные ей должны испытывать страх расплаты за содеянное!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:12 Ответить
чего фамилию не указывают и закрывают лицо надо что бы народ знал своих "героев"
показать весь комментарий
28.04.2022 18:27 Ответить
 
 