РУС
Новости Санкции против России
13 270 38

ЕС готов запустить процедуру против стран-членов, игнорирующих санкции против РФ

санкції

Еврокомиссия сможет запустить правовую процедуру против стран-членов Евросоюза, уклоняющихся от введения санкций против России. На это у ЕК есть все правовые базы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление официального представителя ЕК Эрика Мамера на брифинге.

"Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции", - заявил он.

Напомним, недавно сообщалось, что Венгрия не будет поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа. Позиция венгерского правительства остается без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден предлагает механизм, позволяющий направлять замороженные активы физлиц РФ для оказания помощи Украине

При этом из всех стран-участниц ЕС резко против эмбарго выступает только Венгрия, Германия уже готова сократить поставки из России в течение года.

Автор: 

Венгрия (2067) Германия (7219) Еврокомиссия (1516) санкции (11762) Евросоюз (17488)
Топ комментарии
+32
****** мыльте сраки...ЕС готовится вам вдуть по самые гланды..
28.04.2022 16:36 Ответить
+18
Лучшее решение вопроса - это исключить Венгрию из ЕС и НАТО. Нахер они там нужны?
28.04.2022 16:55 Ответить
+17
👍 нарешті..надіюсь злісних чуваків таких як орбан ,з подальшим виключенням з ЄС і НАТО!!!
28.04.2022 16:39 Ответить
Перша буква У, і хто їм допоможе ахаха
28.04.2022 16:36 Ответить
Чи В... Так як із ще одними: Н чи Г?
28.04.2022 16:41 Ответить
Ай эм Ханрли
28.04.2022 17:25 Ответить
"Вэнгры наши друзи" цитати відомих людей дегенератів
28.04.2022 17:39 Ответить
може запустити а може ні
28.04.2022 16:36 Ответить
"Може" и "зможе"...это разные слова имеющие разный смысл...
28.04.2022 16:40 Ответить
******* приструнити давно пора, а краще HUNEXIT, щоб думали головою , а не....
28.04.2022 16:38 Ответить
👍 нарешті..надіюсь злісних чуваків таких як орбан ,з подальшим виключенням з ЄС і НАТО!!!
28.04.2022 16:39 Ответить
****** це мені нравиться!
28.04.2022 16:39 Ответить
Так трубопровод в Угорщину лежить через Болгарію. ЄС може просто наказати своєму члену, Болгарії, перекрити вентиль.
28.04.2022 16:42 Ответить
В Болгарии еще вчера начали говорить, что они перекроют транзит Венгрии и Сербии(? по-моему ей) после отключения им газа из РФ.
28.04.2022 17:41 Ответить
Карлік пропонував Польщі 5 західних областей України віддати. Свідоцтво колиш. прем'єра Полщі.
А мадярам, думається, дарував Закарпатську обл. От це пришле з уральских гір плем'я за близьких їм мокша-удмуртія і пр. "європейців" кістьми лягає.
28.04.2022 16:42 Ответить
Мехеры прищли с мехесрань мудянскава балота (мещерскава - перекрученное мишари, так мардва называет мадяр). ПС. Были поселены там булгарами, када мадяри после разгрома Хазарского каганата, мадяры были данниками кагана, приползли к ним.
28.04.2022 17:29 Ответить
ЗАСРАНияру, пардон, СРАНЬярту, Ии опять пардо, Сиярту, тебе и ******* с Орбаном привет.
28.04.2022 16:44 Ответить
вот это хорошая мысль! давно пора этих Ёрбанов и ****** за вымя пощупать.....
28.04.2022 16:44 Ответить
ioybiki uzhe zaerzali
28.04.2022 16:44 Ответить
Гоните Венгрию из ЕС и НАТО.
28.04.2022 16:46 Ответить
Лучшее решение вопроса - это исключить Венгрию из ЕС и НАТО. Нахер они там нужны?
Замість Угорщини в ЄС і НАТО беріть Україну, яка не тільки відбудує, догляне Європу в майбутньому, а і захистить її від московитів, захистить НАТО, як це колись робили наші славні козаки.
28.04.2022 16:58 Ответить
***** пообіцяло Угорщині наше Закарпаття! 🤬Ото угорці і комизяться🤬🤬🤬
28.04.2022 17:00 Ответить
Отже питання - чи а) схаменеться хтось мадярський на літеру У та зробить, як нормальні люди кажуть, чи б) зайва хромосома пращурів абідіцца і намагатиметься ветувати усе, що стосується України в ЄС та НАТО?
28.04.2022 17:02 Ответить
Ну че Венгрия помогли тебе твои кацапы ?)
28.04.2022 17:02 Ответить
Сци в Юрту вже булки напружив, но отступать нєкуда позаді мацква.
28.04.2022 17:06 Ответить
Йовбики, ау!
28.04.2022 17:08 Ответить
Російська букмекерська компанія 1xBet отримала ліцензію на роботу в Україні. Дозвіл видали вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

1xBet в Україні планує працювати через ТОВ "Твоя бетінгова компанія". Ліцензію їй https://gc.gov.ua/files/Richenya/2022/03/R-117.pdf видали 30 березня 2022 року,
28.04.2022 17:09 Ответить
Выгнать Венгрию по курсу русского корабля, а вместо неё Украину принять
28.04.2022 17:14 Ответить
Мадяри, як вам там газ в рублях?
28.04.2022 17:37 Ответить
запретить хождение евро на территори венгрии, пусть рублями пользуются
28.04.2022 17:45 Ответить
ЄС вже обіцяли фінансовий вентель Угорщині прикрутити
28.04.2022 17:45 Ответить
Угорським нацистам та їхній партії "у-ййобік" - ******* 😎👍
28.04.2022 17:47 Ответить
выгнать венгрию из ес и нато!
28.04.2022 18:07 Ответить
венгры хотят полезных санкций
28.04.2022 18:30 Ответить
Правильно, А то кто то решил в ЕС что он самый умный.
28.04.2022 18:31 Ответить
Гнать этих уродов из Евросоюза, ссаными тряпками..!!!
28.04.2022 18:33 Ответить
Чтобы они к рашке прилепились, как Таракан?

Нет уж, пусть сидят на европейском поводке, только в строгом ошейнике!
28.04.2022 21:22 Ответить
****** уже начали оправдываться..
28.04.2022 19:10 Ответить
Не фантазуйте тут на тему виключення Угорщини з ЄС. Їй просто відрахування з бюджету союзу підріжуть і відразу саярта та Ко почнуть співати на дві октави вище. Та й у ноти загальної пісні втрапляти. Капіталісти усіх країн добре знають що потрібно робити з недостреленими комуняками.
28.04.2022 21:46 Ответить
 
 