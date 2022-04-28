ЕС готов запустить процедуру против стран-членов, игнорирующих санкции против РФ

Еврокомиссия сможет запустить правовую процедуру против стран-членов Евросоюза, уклоняющихся от введения санкций против России. На это у ЕК есть все правовые базы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление официального представителя ЕК Эрика Мамера на брифинге.

"Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции", - заявил он.

Напомним, недавно сообщалось, что Венгрия не будет поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа. Позиция венгерского правительства остается без изменений.

При этом из всех стран-участниц ЕС резко против эмбарго выступает только Венгрия, Германия уже готова сократить поставки из России в течение года.