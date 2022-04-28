ЕС готов запустить процедуру против стран-членов, игнорирующих санкции против РФ
Еврокомиссия сможет запустить правовую процедуру против стран-членов Евросоюза, уклоняющихся от введения санкций против России. На это у ЕК есть все правовые базы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление официального представителя ЕК Эрика Мамера на брифинге.
"Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции", - заявил он.
Напомним, недавно сообщалось, что Венгрия не будет поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа. Позиция венгерского правительства остается без изменений.
При этом из всех стран-участниц ЕС резко против эмбарго выступает только Венгрия, Германия уже готова сократить поставки из России в течение года.
А мадярам, думається, дарував Закарпатську обл. От це пришле з уральских гір плем'я за близьких їм мокша-удмуртія і пр. "європейців" кістьми лягає.
Нет уж, пусть сидят на европейском поводке, только в строгом ошейнике!