Испания запретила доступ в свои воды судну с российским грузом
Испания не пустила в свои воды судно под флагом Мальты, которое перевозило грузы с российского судна. Соответствующее решение принято Министерством транспорта Испании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.
"Судну Black Star под мальтийским флагом отказано в доступе в территориальные воды Испании, поскольку имеются доказательства того, что оно перевозило груз, переданный с российского судна "Андрей Первозванный", которое подпадает под санкции ЕС", – говорится в сообщении министерства.
Мальтийское судно планировало выгрузить груз, в котором, в частности, непищевое пальмовое масло и производные, в среду вечером в порту Барселоны.
Ранее, 25 апреля, испанские власти не допустили остановки в Барселоне российского судна "Андрей Первозванный" из-за санкций ЕС, введенных в отношени России в связи с военной агрессией против Украины.
В Минтранспорта Испании сообщили, что, по имеющейся информации, груз с судна "Андрей Первозванный" был передан на борт Black Star 24 апреля в 12,5 морских милях к северо-западу от острова Мальта.
Как сообщалось, пятый пакет ограничительных мер ЕС против России, принятый 8 апреля 2022 года, предусматривает, в частности, запрет на доступ в порты ЕС для кораблей, зарегистрированных под флагом России. Исключения будут производиться для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергоносителей.
По уму один чувак предлагал - "Было судно в Кацапии после 24 февраля - греби вёслами".
Но такую формулировку Шрёдеры - Шольцы - Макроны не захотели принимать...
москалі думали самі хітрожопі,
не можуть не брехати
то зупини війну і нормально живи, не ***,
«вєлікая імпєрія» в деревяних лаптях