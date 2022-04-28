РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8509 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
7 563 22

Испания запретила доступ в свои воды судну с российским грузом

судно,корабель

Испания не пустила в свои воды судно под флагом Мальты, которое перевозило грузы с российского судна. Соответствующее решение принято Министерством транспорта Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.

"Судну Black Star под мальтийским флагом отказано в доступе в территориальные воды Испании, поскольку имеются доказательства того, что оно перевозило груз, переданный с российского судна "Андрей Первозванный", которое подпадает под санкции ЕС", – говорится в сообщении министерства.

Мальтийское судно планировало выгрузить груз, в котором, в частности, непищевое пальмовое масло и производные, в среду вечером в порту Барселоны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрпочта выпустит новую марку: "Русский военный корабель.. ВСЕ". ФОТО

Ранее, 25 апреля, испанские власти не допустили остановки в Барселоне российского судна "Андрей Первозванный" из-за санкций ЕС, введенных в отношени России в связи с военной агрессией против Украины.

В Минтранспорта Испании сообщили, что, по имеющейся информации, груз с судна "Андрей Первозванный" был передан на борт Black Star 24 апреля в 12,5 морских милях к северо-западу от острова Мальта.

Как сообщалось, пятый пакет ограничительных мер ЕС против России, принятый 8 апреля 2022 года, предусматривает, в частности, запрет на доступ в порты ЕС для кораблей, зарегистрированных под флагом России. Исключения будут производиться для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергоносителей.

Испания (888) корабль (2051)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Іспанцям-респект...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:18 Ответить
+14
Світ мае заборонити рубль. В любій формі. нехай тішаться, що в них курс росте.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:17 Ответить
+10
Хитросракі кацапи і тут обісралися😁
показать весь комментарий
28.04.2022 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світ мае заборонити рубль. В любій формі. нехай тішаться, що в них курс росте.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:17 Ответить
Іспанцям-респект...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:18 Ответить
99,9999 процентов кацапских кораблей ходют под флагом Панамы, Египта или Малайзии - так дешевле проходить проливы между океанами.

По уму один чувак предлагал - "Было судно в Кацапии после 24 февраля - греби вёслами".

Но такую формулировку Шрёдеры - Шольцы - Макроны не захотели принимать...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:36 Ответить
Египт чи Малайзію ніяким разом не можна віднести до FOC(flag of convenience). Та і проливи тут ні до чого.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:59 Ответить
Параша стала на коліна. Через місяць -два, ляже.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:19 Ответить
так вона з тих колін і не вставала
показать весь комментарий
28.04.2022 18:22 Ответить
даже если *********** лоханка будет тонуть и кричать сос - пусть тонет, а плівущих в полосатіх купальниках тупо стрелять
показать весь комментарий
28.04.2022 17:19 Ответить
Стрелять не льзя. Не по Божески. А пнуть веслом за кораблем. Бог не запрещал. Сатана поддержал.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:21 Ответить
Хитросракі кацапи і тут обісралися😁
показать весь комментарий
28.04.2022 17:19 Ответить
Так вони лиш не де не обсирались. Все починається з голови. Пуйло вже обісрався. Чекаю на обісрану парашу.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:31 Ответить
Судно везло на Раху пальмовое масло. Что же рузгие жрать будут?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:20 Ответить
Соя на світових ринках б"е рекорди.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:23 Ответить
Останній без солі )))
показать весь комментарий
28.04.2022 17:25 Ответить
Аргентина? ****, мовчки? Бразилія вже підтримує Україну.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:26 Ответить
Напишіть в твіттері. Маск купив. Напевне.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:28 Ответить
Русский грузовой корабль иди нафуй.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:30 Ответить
Наскількі я пам'ятаю - Іспанія була дуже недружня? Чи я помиляюся?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:32 Ответить
Норм країна, в цілому. Але традиційно для південної Європи - доволі багато з лівацкими поглядами.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:12 Ответить
Всем кацапам сегодня кричат , идите на@уй и не мельтешите пепед глазами , но они упорно прутся
показать весь комментарий
28.04.2022 17:43 Ответить
Аmigos !
показать весь комментарий
28.04.2022 17:47 Ответить
Кацапня постоянно пытается обмануть. В этом и заключается их духовная скрипка, то есть скрепка, то есть ...🤔 А хер с ними... Смерть русофашистам🐷!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:07 Ответить
іспанці молодці

москалі думали самі хітрожопі,
не можуть не брехати

то зупини війну і нормально живи, не ***,
«вєлікая імпєрія» в деревяних лаптях
показать весь комментарий
28.04.2022 20:22 Ответить
 
 