Новини Санкції проти Росії
Іспанія заборонила доступ у свої води судну з російським вантажем

Іспанія не пустила у свої води судно під прапором Мальти, що перевозило вантажі з російського судна. Відповідне рішення було прийняте Міністерством транспорту Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Local.

"Судну Black Star під мальтійським прапором відмовлено в доступі до територіальних вод Іспанії, оскільки є докази того, що воно перевозило вантаж, переданий із російського судна "Андрій Первозваний", яке підпадає під санкції ЄС", – сказано в повідомленні міністерства.

Мальтійське судно планувало вивантажити вантаж, у якому, зокрема, нехарчова пальмова олія та похідні, у середу ввечері в порту Барселони.

Раніше, 25 квітня, іспанська влада не допустила зупинки в Барселоні російського судна "Андрій Первозваний" через санкції ЄС, запроваджені проти Росії у зв’язку з військовою агресією проти України.

У Мінтранспорту Іспанії повідомили, що за наявною інформацією, вантаж з судна "Андрій Первозванний" було передано на борт Black Star 24 квітня на відстані 12,5 морських миль на північний захід від острова Мальта.

Як повідомлялося, п’ятий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії, що був прийнятий 8 квітня 2022 року, передбачає, зокрема, заборону на доступ у порти ЄС для кораблів, що зареєстровані під прапором Росії. Винятки робитимуться для сільськогосподарських та продовольчих товарів, гуманітарної допомоги та енергоносіїв.

Іспанцям-респект...
28.04.2022 17:18 Відповісти
Світ мае заборонити рубль. В любій формі. нехай тішаться, що в них курс росте.
28.04.2022 17:17 Відповісти
Хитросракі кацапи і тут обісралися😁
28.04.2022 17:19 Відповісти
Світ мае заборонити рубль. В любій формі. нехай тішаться, що в них курс росте.
28.04.2022 17:17 Відповісти
Іспанцям-респект...
28.04.2022 17:18 Відповісти
99,9999 процентов кацапских кораблей ходют под флагом Панамы, Египта или Малайзии - так дешевле проходить проливы между океанами.

По уму один чувак предлагал - "Было судно в Кацапии после 24 февраля - греби вёслами".

Но такую формулировку Шрёдеры - Шольцы - Макроны не захотели принимать...
28.04.2022 17:36 Відповісти
Египт чи Малайзію ніяким разом не можна віднести до FOC(flag of convenience). Та і проливи тут ні до чого.
29.04.2022 02:59 Відповісти
Параша стала на коліна. Через місяць -два, ляже.
28.04.2022 17:19 Відповісти
так вона з тих колін і не вставала
28.04.2022 18:22 Відповісти
даже если *********** лоханка будет тонуть и кричать сос - пусть тонет, а плівущих в полосатіх купальниках тупо стрелять
28.04.2022 17:19 Відповісти
Стрелять не льзя. Не по Божески. А пнуть веслом за кораблем. Бог не запрещал. Сатана поддержал.
28.04.2022 17:21 Відповісти
Хитросракі кацапи і тут обісралися😁
28.04.2022 17:19 Відповісти
Так вони лиш не де не обсирались. Все починається з голови. Пуйло вже обісрався. Чекаю на обісрану парашу.
28.04.2022 17:31 Відповісти
Судно везло на Раху пальмовое масло. Что же рузгие жрать будут?
28.04.2022 17:20 Відповісти
Соя на світових ринках б"е рекорди.
28.04.2022 17:23 Відповісти
Останній без солі )))
28.04.2022 17:25 Відповісти
Аргентина? ****, мовчки? Бразилія вже підтримує Україну.
28.04.2022 17:26 Відповісти
Напишіть в твіттері. Маск купив. Напевне.
28.04.2022 17:28 Відповісти
Русский грузовой корабль иди нафуй.
28.04.2022 17:30 Відповісти
Наскількі я пам'ятаю - Іспанія була дуже недружня? Чи я помиляюся?
28.04.2022 17:32 Відповісти
Норм країна, в цілому. Але традиційно для південної Європи - доволі багато з лівацкими поглядами.
28.04.2022 19:12 Відповісти
Всем кацапам сегодня кричат , идите на@уй и не мельтешите пепед глазами , но они упорно прутся
28.04.2022 17:43 Відповісти
Аmigos !
28.04.2022 17:47 Відповісти
Кацапня постоянно пытается обмануть. В этом и заключается их духовная скрипка, то есть скрепка, то есть ...🤔 А хер с ними... Смерть русофашистам🐷!
28.04.2022 18:07 Відповісти
іспанці молодці

москалі думали самі хітрожопі,
не можуть не брехати

то зупини війну і нормально живи, не ***,
«вєлікая імпєрія» в деревяних лаптях
28.04.2022 20:22 Відповісти
 
 