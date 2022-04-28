Іспанія заборонила доступ у свої води судну з російським вантажем

Іспанія не пустила у свої води судно під прапором Мальти, що перевозило вантажі з російського судна. Відповідне рішення було прийняте Міністерством транспорту Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Local.

"Судну Black Star під мальтійським прапором відмовлено в доступі до територіальних вод Іспанії, оскільки є докази того, що воно перевозило вантаж, переданий із російського судна "Андрій Первозваний", яке підпадає під санкції ЄС", – сказано в повідомленні міністерства.

Мальтійське судно планувало вивантажити вантаж, у якому, зокрема, нехарчова пальмова олія та похідні, у середу ввечері в порту Барселони.

Раніше, 25 квітня, іспанська влада не допустила зупинки в Барселоні російського судна "Андрій Первозваний" через санкції ЄС, запроваджені проти Росії у зв’язку з військовою агресією проти України.

У Мінтранспорту Іспанії повідомили, що за наявною інформацією, вантаж з судна "Андрій Первозванний" було передано на борт Black Star 24 квітня на відстані 12,5 морських миль на північний захід від острова Мальта.

Як повідомлялося, п’ятий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії, що був прийнятий 8 квітня 2022 року, передбачає, зокрема, заборону на доступ у порти ЄС для кораблів, що зареєстровані під прапором Росії. Винятки робитимуться для сільськогосподарських та продовольчих товарів, гуманітарної допомоги та енергоносіїв.