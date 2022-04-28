Рашисты "денацифицируют" дельфинов Черного моря, - Денисова
В результате военных действий российких оккупантов, на побережье Черного моря в разных местах все чаще обнаруживают мертвых млекопитающих.
Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Снаряды, которыми захватчики обстреливают украинские города и села, выпускают с кораблей и подлодок, которые находятся в акватории Черного моря и загрязняют ее.
Особенно вредно для дельфинов использование военных гидролокаторов. Из-за излучения навигационных приборов млекопитающие перестают воспринимать эхосигналы, что приводит к их гибели", - отметила она.
По словам Денисовой, такие действия рашистов опасны для всей флоры и фауны Черного и Азовского морей.
"Оккупантами возбуждена статья 35 дополнительного Протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года по защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол No1) от 08 июня 1977 года по надлежащему обращению с окружающей средой во время военных действий.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - подытожила омбудсмен.
І після цього продовжує займати високу державну посаду у країні, яка веде війну з цим улусом.
У це тяжко повірити але так воно і є.
То яке майбутнє буде у держави, яке неспроможна захистити себе навіть у час війни від внутрішніх запроданців та корисних ворогу ідіотів?
москалі інакше не вміють, треба все засрати і жити в тому гівні
Але вона, як я підозрюю, не за ці свої "уміння" отримала ту посаду і відповідну платню. Припускаю, що за послуги "корабельної сосни". Помиляюсь?
мы не можем ожидать чудес от природы.