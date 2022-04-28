РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12292 посетителя онлайн
Новости Война
11 201 13

Рашисты "денацифицируют" дельфинов Черного моря, - Денисова

дельфін

В результате военных действий российких оккупантов, на побережье Черного моря в разных местах все чаще обнаруживают мертвых млекопитающих.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Снаряды, которыми захватчики обстреливают украинские города и села, выпускают с кораблей и подлодок, которые находятся в акватории Черного моря и загрязняют ее.

Особенно вредно для дельфинов использование военных гидролокаторов. Из-за излучения навигационных приборов млекопитающие перестают воспринимать эхосигналы, что приводит к их гибели", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скот расстреливали из автоматов, делали шашлыки в церкви: Оккупанты на Черниговщине уничтожали сельхозтехнику

По словам Денисовой, такие действия рашистов опасны для всей флоры и фауны Черного и Азовского морей.

"Оккупантами возбуждена статья 35 дополнительного Протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года по защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол No1) от 08 июня 1977 года по надлежащему обращению с окружающей средой во время военных действий.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - подытожила омбудсмен.

Автор: 

Денисова Людмила (996) животные (939) Черное море (1498)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Кацапські смердючи свині засрали і суходол і море...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:48 Ответить
+6
они детей и беременных женщин не щадят гниды!что уж говорить о бедных животных....
показать весь комментарий
28.04.2022 18:10 Ответить
+5
То ця тітка здала українських дітей, які переховувалися у церкві на окупованій території і вказала ворогові де шукати інших, для вивезення до дитбудинків улусу.
І після цього продовжує займати високу державну посаду у країні, яка веде війну з цим улусом.
У це тяжко повірити але так воно і є.
То яке майбутнє буде у держави, яке неспроможна захистити себе навіть у час війни від внутрішніх запроданців та корисних ворогу ідіотів?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У твоїй ватній бошці - х.ня
показать весь комментарий
28.04.2022 19:19 Ответить
Кацапські смердючи свині засрали і суходол і море...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:48 Ответить
То ця тітка здала українських дітей, які переховувалися у церкві на окупованій території і вказала ворогові де шукати інших, для вивезення до дитбудинків улусу.
І після цього продовжує займати високу державну посаду у країні, яка веде війну з цим улусом.
У це тяжко повірити але так воно і є.
То яке майбутнє буде у держави, яке неспроможна захистити себе навіть у час війни від внутрішніх запроданців та корисних ворогу ідіотів?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:05 Ответить
они детей и беременных женщин не щадят гниды!что уж говорить о бедных животных....
показать весь комментарий
28.04.2022 18:10 Ответить
ЗА ЭТО ВСЕ РОДСТВЕННИКИ ПУТИНА ДОЛЖНЫ СКОРО ПОГИБНУТЬ !!!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:29 Ответить
"Омбудсмену" больше заняться нечем? Нет проблем важнее мертвых дельфинов? Как вы, *****, "зеленые работяги" ******* уже!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:13 Ответить
Не переживайте, зараз ще одна зелена работяга виголосить заочно підозру узкім марякам ))))
показать весь комментарий
28.04.2022 20:20 Ответить
всі теми потрібно піднімати, щоб всі розуміли масштаби трагедії

москалі інакше не вміють, треба все засрати і жити в тому гівні
показать весь комментарий
28.04.2022 20:16 Ответить
Денисовій відповідно її посаді необхідно було знати, що додатковий Протокол до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року повністю скасований у параші у листопаді 2019 року. І тим же рішенням скасовано дію самої Женевської конвенції.
Але вона, як я підозрюю, не за ці свої "уміння" отримала ту посаду і відповідну платню. Припускаю, що за послуги "корабельної сосни". Помиляюсь?
показать весь комментарий
28.04.2022 21:41 Ответить
Денисова работала в крымском детском садике - с таким бекграундом
мы не можем ожидать чудес от природы.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:26 Ответить
 
 