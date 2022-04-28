Рашисти "денацифікують" дельфінів Чорного моря, - Денісова

Унаслідок воєнних дій російських окупантів, на узбережжі Чорного моря в різних місцях все частіше виявляють мертвих ссавців.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова

"Снаряди, якими загарбники обстрілюють українські міста і села, випускають з кораблів та підводних човнів, котрі перебувають в акваторії Чорного моря та забруднюють її.

Особливо шкідливо для дельфінів використання воєнних гідролокаторів. Через випромінювання навігаційних приборів, ссавці перестають сприймати ехосигнали, що призводить до їх загибелі", - зазначила вона

За словами Денісової, такі дії рашистів є небезпечними для всієї флори та фауни Чорного й Азовського морів.

"Окупантами порушено статтю 35 додаткового Протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол No1) від 08 червня 1977 року щодо належного поводження із довкіллям під час воєнних дій.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала омбудсмен.

