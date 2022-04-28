УКР
11 201 13

Рашисти "денацифікують" дельфінів Чорного моря, - Денісова

дельфін

Унаслідок воєнних дій російських окупантів, на узбережжі Чорного моря в різних місцях все частіше виявляють мертвих ссавців.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Снаряди, якими загарбники обстрілюють українські міста і села, випускають з кораблів та підводних човнів, котрі перебувають в акваторії Чорного моря та забруднюють її.

Особливо шкідливо для дельфінів використання воєнних гідролокаторів. Через випромінювання навігаційних приборів, ссавці перестають сприймати ехосигнали, що призводить до їх загибелі", - зазначила вона

За словами Денісової, такі дії рашистів є небезпечними для всієї флори та фауни Чорного й Азовського морів.

"Окупантами порушено статтю 35 додаткового Протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол No1) від 08 червня 1977 року щодо належного поводження із довкіллям під час воєнних дій.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала омбудсмен.

Автор: 

Топ коментарі
+13
Кацапські смердючи свині засрали і суходол і море...
28.04.2022 17:48 Відповісти
+6
они детей и беременных женщин не щадят гниды!что уж говорить о бедных животных....
28.04.2022 18:10 Відповісти
+5
То ця тітка здала українських дітей, які переховувалися у церкві на окупованій території і вказала ворогові де шукати інших, для вивезення до дитбудинків улусу.
І після цього продовжує займати високу державну посаду у країні, яка веде війну з цим улусом.
У це тяжко повірити але так воно і є.
То яке майбутнє буде у держави, яке неспроможна захистити себе навіть у час війни від внутрішніх запроданців та корисних ворогу ідіотів?
28.04.2022 18:05 Відповісти
У твоїй ватній бошці - х.ня
28.04.2022 19:19 Відповісти
ЗА ЭТО ВСЕ РОДСТВЕННИКИ ПУТИНА ДОЛЖНЫ СКОРО ПОГИБНУТЬ !!!
28.04.2022 18:29 Відповісти
"Омбудсмену" больше заняться нечем? Нет проблем важнее мертвых дельфинов? Как вы, *****, "зеленые работяги" ******* уже!
28.04.2022 19:13 Відповісти
Не переживайте, зараз ще одна зелена работяга виголосить заочно підозру узкім марякам ))))
28.04.2022 20:20 Відповісти
всі теми потрібно піднімати, щоб всі розуміли масштаби трагедії

москалі інакше не вміють, треба все засрати і жити в тому гівні
28.04.2022 20:16 Відповісти
Денисовій відповідно її посаді необхідно було знати, що додатковий Протокол до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року повністю скасований у параші у листопаді 2019 року. І тим же рішенням скасовано дію самої Женевської конвенції.
Але вона, як я підозрюю, не за ці свої "уміння" отримала ту посаду і відповідну платню. Припускаю, що за послуги "корабельної сосни". Помиляюсь?
28.04.2022 21:41 Відповісти
Денисова работала в крымском детском садике - с таким бекграундом
мы не можем ожидать чудес от природы.
28.04.2022 22:26 Відповісти
 
 