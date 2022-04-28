НАТО готово годами поддерживать Украину в войне с Россией
НАТО готово поддерживать Украину в войне против России на протяжении многих лет, включая Киев в переходе от вооружений советских времен к современным западным вооружениям и системам.
Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть высокая вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", - сказал Столтенберг на молодежном саммите в Брюсселе.
Глава НАТО заявил, что Запад будет продолжать оказывать максимальное давление на президента России, чтобы он прекратил вторжение в Украину, посредством санкций и экономической, а также военной помощи Киеву.
"Союзники по НАТО готовятся оказывать поддержку в течение длительного периода, а также помогать Украине транзитом, переходом от старого оборудования советских времен к более современному вооружению и системам по стандарту НАТО, что также потребует дополнительной подготовки", – сказал Столтенберг.
Большинство тяжелого вооружения, которое страны НАТО прислали Украине, является советским оружием, все еще находящимся на складах восточноевропейских государств-членов НАТО, но Соединенные Штаты и некоторые другие союзники начали поставлять Киеву западные гаубицы.
Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина перешла в принципиально новую фазу – перевод ВСУ на оружие НАТО.
Слава нації
Смерть москалям
"Они устануть, ти надоест Украина".
Місяц, два і параші веслом. Так Бог велів.
По мінським угодам лднр мало увійти в склад України на правах автономії, з правом вето на входження України до нато.
Тобто це малоб стати гарантією для путіна, що Україне не увійде в нато.
І путін бачив, що Україна ці угоди не збирається реалізовувати і дуже інтенсивно останнім часом рухається до нато. Він розумів, що ще 5 років і Україна вступить в нато.
А якщо Україна вступить в нато - то він вже ніколи на неї не зможе напасти, щоб її захватити.
Тому було прийняте рішення нападати тут і зараз!
А я все думав чого він ті регіони лднр так старається всунути в состав України... тож такий оккупант! Що йому вже ці регіони не потрібні!
потім, після перемоги, залишиться лише формально підписати необхідні папери.
Слідуючим кроком має бути вступ україни до нато.
Круто, чо, всю жизнь мечтал.
Посмотрите статистику безработицы. Причины не важны. Важен факт.
Теплостанции в некоторых городах разрушены. Что, за год восстановил? Что делать зимой сотням тысяч жителей без тепла?
Деньгами и поддержкой от НАТО печки топить?
Может чего не знаю, но выглядит все хреново, хотя могло бы быть гораздо хуже.
А так да, портов для экспорта зерна до окончания войны у нас нет, та же ситуация по углю и стали, газа собственной добычи у нас мало (хотя есть вероятность, что хватит, на упавшие объемы производства), а Европа не даст... Зима будет холодной. Но это все временно - главное, победить.
Вы не беженец, если это пишите. Знаю т к люди которые через это не прошли - для них мир не изменился. Сами такое проходили в 2014м.
'де було нато всі ці 8 років?'