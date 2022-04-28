РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12072 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 014 54

НАТО готово годами поддерживать Украину в войне с Россией

нато

НАТО готово поддерживать Украину в войне против России на протяжении многих лет, включая Киев в переходе от вооружений советских времен к современным западным вооружениям и системам.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть высокая вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", - сказал Столтенберг на молодежном саммите в Брюсселе.

Глава НАТО заявил, что Запад будет продолжать оказывать максимальное давление на президента России, чтобы он прекратил вторжение в Украину, посредством санкций и экономической, а также военной помощи Киеву.

"Союзники по НАТО готовятся оказывать поддержку в течение длительного периода, а также помогать Украине транзитом, переходом от старого оборудования советских времен к более современному вооружению и системам по стандарту НАТО, что также потребует дополнительной подготовки", – сказал Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад должен готовиться к войне с Россией, - экс-командующий НАТО Ширрефф

Большинство тяжелого вооружения, которое страны НАТО прислали Украине, является советским оружием, все еще находящимся на складах восточноевропейских государств-членов НАТО, но Соединенные Штаты и некоторые другие союзники начали поставлять Киеву западные гаубицы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина перешла в принципиально новую фазу – перевод ВСУ на оружие НАТО.

Автор: 

НАТО (10255) оружие (10398) Украина (45080)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Нато-респект.Маю надію що расея здохне набагато швидше...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
+24
Нам не надо годами, дайте сейчас так, чтобы уже в этом году врага выгнать
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
+16
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
28.04.2022 17:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
28.04.2022 17:53 Ответить
Через місяць це нато вже воювать буде с такими заявами
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
Нато-респект.Маю надію що расея здохне набагато швидше...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
Быстро? Я. за. Но, нужен показательный процесс. ***** повесить вверх норами в прямом эфире.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:57 Ответить
шо, повесить фуйло яцами кверху?
показать весь комментарий
28.04.2022 19:30 Ответить
Нам не надо годами, дайте сейчас так, чтобы уже в этом году врага выгнать
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
Стоять, бояться. Шо это значит???
показать весь комментарий
28.04.2022 17:55 Ответить
Ну те і значить, що в 2026-2027 роках, навіть якщо програє Байден на виборах, підтримка України продовжиться і зброю будуть поставляти і далі, а Україну не залишать сам на сам з мордором.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:59 Ответить
Какие ,нахрен, 26-27??? Зачем ты меня пугаешь, брат?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:08 Ответить
Це відповідь на ватну методику:
"Они устануть, ти надоест Украина".
показать весь комментарий
28.04.2022 18:06 Ответить
Дякую. Байден і Борис - Істинні Українці.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:55 Ответить
Звісно НАТО готове підтримувать Україну роками, бо зараз Україна робить всю роботу за НАТО. ***** ж так і каже що в Україні воює з НАТО. То хай хоч зброєю як треба допомагає, а не так як донедавна було.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:57 Ответить
Цеж демократичны країни. Не все так скоро. Але ДЯКУЕМО.
Місяц, два і параші веслом. Так Бог велів.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:01 Ответить
Спасибо, конечно, но не проще ли этого маньяка, общими усилиями укокошить, быстренько.., и заниматься дальше повседневными делами !?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:57 Ответить
Завдяки раші наше входження в НАТО вже, де-факто, розпочалось.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:59 Ответить
Швидше зброю доставляйте,і не буде нічого роками пару неділь.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:59 Ответить
А це не входить в плани. Заходу хочеться побільше дешевої робочої сили. І поки вони все отримують і хлопають в долоні. Схоже, план про 15 мільйонів українців на полях і ніякої промисловості втілюється в життя.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:08 Ответить
Дададададад! НАДА ПАБЫСТРЕЕ СДАТЬМЯ РАИСЕ И БУДЕТ КАК РАНЬШЕ!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:21 Ответить
Ути пути... Не старайся, то только тебе в голову насрать удалось. На нас это не действует.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:21 Ответить
Ага, это коварный Запад стравил братские народы, чтобы сделать рабами Украину и ослабить Раисюшку! Так? Где-то я уже подобную "аналитику" читал)). Ты поменьше читай мокшанских блогеров, а то мозгов совсем не останется. Видать, ты легковнушаемый.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:15 Ответить
*** там роки, до зими пуйлу *****, нам ще треба з новим штамом коронавіруса боротися
показать весь комментарий
28.04.2022 18:03 Ответить
а воно готово надійслати зенітні системи, здатні стріляти на відстань понад 5км? А то складається неприємне враження.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:04 Ответить
выплюни путина свинорус, и встань с колен - в позу раком...
показать весь комментарий
28.04.2022 19:04 Ответить
Я поняв чому путін так вимагав у нас виконати мінські угоди.

По мінським угодам лднр мало увійти в склад України на правах автономії, з правом вето на входження України до нато.

Тобто це малоб стати гарантією для путіна, що Україне не увійде в нато.

І путін бачив, що Україна ці угоди не збирається реалізовувати і дуже інтенсивно останнім часом рухається до нато. Він розумів, що ще 5 років і Україна вступить в нато.

А якщо Україна вступить в нато - то він вже ніколи на неї не зможе напасти, щоб її захватити.

Тому було прийняте рішення нападати тут і зараз!

А я все думав чого він ті регіони лднр так старається всунути в состав України... тож такий оккупант! Що йому вже ці регіони не потрібні!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:07 Ответить
Який же ти тугодум *****, майже як боневтік
показать весь комментарий
28.04.2022 18:16 Ответить
Пророк, ***..., де ж ти був всі ці роки?!
показать весь комментарий
28.04.2022 21:03 Ответить
ось тобі у вступ до НАТО: "Союзники по НАТО готуються надавати підтримку впродовж тривалого періоду, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до *********** озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки", - сказав Столтенберг."
потім, після перемоги, залишиться лише формально підписати необхідні папери.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:07 Ответить
Похоже, Вы правы. Мы вступаем в НАТО по ходу боевых действий против рашки. И как бы Зеленский не верещал о том, что "он охладел и НАТО нас не хочет"(с), всё решится без него. Украина, можно считать, уже в НАТО. Остались формальности
показать весь комментарий
28.04.2022 22:22 Ответить
нато респект!вместе победим!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:08 Ответить
Україні потрібні ******* літаки, якщо кожна з країн, які зібралися в союз проти рашки, дасть по 3-4 літаки
показать весь комментарий
28.04.2022 18:09 Ответить
А хто на них літати буде, ти?
показать весь комментарий
28.04.2022 19:19 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 18:09 Ответить
та да... и современные три богатыря земли руцкой ... че-то как-то совсем дрищи...

показать весь комментарий
28.04.2022 18:32 Ответить
Уже вижу год примерно 2030. Граница Украины с Россией. По всей длине стоит глубокий ров, за ним забор с камерами и автоматическими пушками-пулемётами. Типа как в Старкрафте или Дюне 2. Впереди поле, где кое-где лежит дохлые кацапы в лаптях с топорами.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:10 Ответить
Якщо нато переводить україну на натівські стандарти, то чого вже в нато не вступати?

Слідуючим кроком має бути вступ україни до нато.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:10 Ответить
пуйло сам сказал что с НАТО воюет
показать весь комментарий
28.04.2022 18:12 Ответить
Солтенберг може і добрий дядько, але не оратор. Краще хай одразу так підтримають, щоб не довелося "роками".
показать весь комментарий
28.04.2022 18:14 Ответить
якщо кацапи втратят залишки глузду і лупануть по конвоям зі зброєю НАТО, чи по Території НАТО. тоді буде WWIII, та чого вже зітхати, може це й кращому, може виживе хтось і буде світ без рабсії, тільки представ, це ж буде Диво, це просто мрія!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:19 Ответить
Солтенберг напомню в течении песяца вопил что не закроет небо. Теперь бывший агент КГБ Стеклов вопит что война будет идти годами. В бан Стеклова
показать весь комментарий
28.04.2022 18:54 Ответить
О ЧЁМ ЗАЕВИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЕСЬ МИР В ШОКЕ !!!😳😳😳 https://shrinke.me/OF3RdDH
показать весь комментарий
28.04.2022 18:26 Ответить
Через год у нас инвесторы все уйдут. Жить на дотациях, безвыездно с безвизом?
Круто, чо, всю жизнь мечтал.
Посмотрите статистику безработицы. Причины не важны. Важен факт.
Теплостанции в некоторых городах разрушены. Что, за год восстановил? Что делать зимой сотням тысяч жителей без тепла?
Деньгами и поддержкой от НАТО печки топить?
Может чего не знаю, но выглядит все хреново, хотя могло бы быть гораздо хуже.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:27 Ответить
Ну конечно. Урапатриоты неудобные вопросы игнорируют. Шапками все не закидаешь.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:03 Ответить
А есть варианты? К чему эти истерики? То, что война быстро не закончится, было понятно сразу. И да, будет жопа. Но всем миром одну страну восстановят быстро. Главное, победить и потерять как можно меньше людей. Если будет просто временное перемирие, то сюда никто деньги вливать не будет.
А так да, портов для экспорта зерна до окончания войны у нас нет, та же ситуация по углю и стали, газа собственной добычи у нас мало (хотя есть вероятность, что хватит, на упавшие объемы производства), а Европа не даст... Зима будет холодной. Но это все временно - главное, победить.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:57 Ответить
Эта война на несколько лет. Почему-то нато я верю больше чем арестовичу. Чем это грозит, подумай.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:57 Ответить
Люди вымрут не имея возможности позаботится о самих себе. К чему эти истерики?(с)
Вы не беженец, если это пишите. Знаю т к люди которые через это не прошли - для них мир не изменился. Сами такое проходили в 2014м.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:17 Ответить
Не надо годами. Просто предоставьте все, что нужно и за месяц война закончится.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:29 Ответить
Нужно смотреть на вещи реально. Даже если ты сейчас в один миг разобьешь всю армию параши (а для этого нужно положить очень много наших солдат и техники), они мобилизуют новое мясо и через пару месяцев снова нападут - это орки. Здесь должно сработать все в комплексе: разбитая армия и полная засада в экономике рашки. И пока у них есть ракеты, они будут их использовать.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:04 Ответить
боже !..до чего же дебильными и брехливыми были эти сифилитики -коммунисты в сраном СССР! Как вспомню. что они все 100 лет нам лапшу вешали ,о своём советском величии так сегодня и сме разбирает!! это же надо так отстать в развитиисвоей военной технике...на сотни лет вперёд.... отставание по всем вопросом, кроме тех вопросов . где советы ******** секреты вооружений за рубежом...(как например атомное оружие. Никакой на *** сахаров или келдыш ничего не придумали!! просто тупо украли атомную бомбу у США, ракеты САУ-2 ******** в германиии,так званый автомат калашникова тоже сбондили у германии и много. много чего ещё ******** и выдавали за свои изобретения!! а сегодня выявляется .что Россия воюет на металлоломе из танков и БТРов. металлоломе из самолётов, металлоломе из крейсеров ит. д !! как говорит Лавров , дебилы ***** комуняки! и место им на свалке истории ...
показать весь комментарий
28.04.2022 19:05 Ответить
Годами? Воевать придется рано или поздно, в НАТО это примут или придет конец этой организации
показать весь комментарий
28.04.2022 19:42 Ответить
ЩО? війна ВЖЕ триває роки! з 2014-ого якби...

'де було нато всі ці 8 років?'
показать весь комментарий
28.04.2022 23:17 Ответить
 
 