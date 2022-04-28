НАТО готове роками підтримувати Україну у війні з Росією
НАТО готове підтримувати Україну у війні проти Росії впродовж багатьох років, включно з допомогою Києву у переході від озброєнь радянських часів до сучасних західних озброєнь і систем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки", - сказав у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на молодіжному саміті в Брюсселі.
Глава НАТО заявив, що Захід і далі максимально тиснутиме на президента Росії, щоб він припинив вторгнення в Україну, за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.
"Союзники по НАТО готуються надавати підтримку впродовж тривалого періоду, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до сучаснішого озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки", – сказав Столтенберг.
Більшість важкого озброєння, яке країни НАТО надіслали Україні, є радянською зброєю, яка все ще є на складах східноєвропейських держав-членів НАТО, але Сполучені Штати та деякі інші союзники почали постачати Києву західні гаубиці.
Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
Слава нації
Смерть москалям
"Они устануть, ти надоест Украина".
Місяц, два і параші веслом. Так Бог велів.
По мінським угодам лднр мало увійти в склад України на правах автономії, з правом вето на входження України до нато.
Тобто це малоб стати гарантією для путіна, що Україне не увійде в нато.
І путін бачив, що Україна ці угоди не збирається реалізовувати і дуже інтенсивно останнім часом рухається до нато. Він розумів, що ще 5 років і Україна вступить в нато.
А якщо Україна вступить в нато - то він вже ніколи на неї не зможе напасти, щоб її захватити.
Тому було прийняте рішення нападати тут і зараз!
А я все думав чого він ті регіони лднр так старається всунути в состав України... тож такий оккупант! Що йому вже ці регіони не потрібні!
потім, після перемоги, залишиться лише формально підписати необхідні папери.
Слідуючим кроком має бути вступ україни до нато.
Круто, чо, всю жизнь мечтал.
Посмотрите статистику безработицы. Причины не важны. Важен факт.
Теплостанции в некоторых городах разрушены. Что, за год восстановил? Что делать зимой сотням тысяч жителей без тепла?
Деньгами и поддержкой от НАТО печки топить?
Может чего не знаю, но выглядит все хреново, хотя могло бы быть гораздо хуже.
А так да, портов для экспорта зерна до окончания войны у нас нет, та же ситуация по углю и стали, газа собственной добычи у нас мало (хотя есть вероятность, что хватит, на упавшие объемы производства), а Европа не даст... Зима будет холодной. Но это все временно - главное, победить.
Вы не беженец, если это пишите. Знаю т к люди которые через это не прошли - для них мир не изменился. Сами такое проходили в 2014м.
'де було нато всі ці 8 років?'