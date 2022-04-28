УКР
НАТО готове роками підтримувати Україну у війні з Росією

НАТО готове підтримувати Україну у війні проти Росії впродовж багатьох років, включно з допомогою Києву у переході від озброєнь радянських часів до сучасних західних озброєнь і систем.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки", - сказав у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на молодіжному саміті в Брюсселі.

Глава НАТО заявив, що Захід і далі максимально тиснутиме на президента Росії, щоб він припинив вторгнення в Україну, за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.

Читайте також: Ми не приймаємо ультиматум Росії щодо членства України в ЄС та НАТО, - Порошенко

"Союзники по НАТО готуються надавати підтримку впродовж тривалого періоду, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до сучаснішого озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки", – сказав Столтенберг.

Більшість важкого озброєння, яке країни НАТО надіслали Україні, є радянською зброєю, яка все ще є на складах східноєвропейських держав-членів НАТО, але Сполучені Штати та деякі інші союзники почали постачати Києву західні гаубиці.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО.

НАТО (6718) зброя (7687) Україна (6044) Столтенберг Єнс (1596)
Нато-респект.Маю надію що расея здохне набагато швидше...
28.04.2022 17:54 Відповісти
Нам не надо годами, дайте сейчас так, чтобы уже в этом году врага выгнать
28.04.2022 17:54 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
28.04.2022 17:53 Відповісти
Через місяць це нато вже воювать буде с такими заявами
показати весь коментар
28.04.2022 17:54 Відповісти
Быстро? Я. за. Но, нужен показательный процесс. ***** повесить вверх норами в прямом эфире.
показати весь коментар
28.04.2022 17:57 Відповісти
шо, повесить фуйло яцами кверху?
показати весь коментар
28.04.2022 19:30 Відповісти
Стоять, бояться. Шо это значит???
показати весь коментар
28.04.2022 17:55 Відповісти
Ну те і значить, що в 2026-2027 роках, навіть якщо програє Байден на виборах, підтримка України продовжиться і зброю будуть поставляти і далі, а Україну не залишать сам на сам з мордором.
показати весь коментар
28.04.2022 17:59 Відповісти
Какие ,нахрен, 26-27??? Зачем ты меня пугаешь, брат?
показати весь коментар
28.04.2022 18:08 Відповісти
Це відповідь на ватну методику:
"Они устануть, ти надоест Украина".
показати весь коментар
28.04.2022 18:06 Відповісти
Дякую. Байден і Борис - Істинні Українці.
показати весь коментар
28.04.2022 17:55 Відповісти
Звісно НАТО готове підтримувать Україну роками, бо зараз Україна робить всю роботу за НАТО. ***** ж так і каже що в Україні воює з НАТО. То хай хоч зброєю як треба допомагає, а не так як донедавна було.
показати весь коментар
28.04.2022 17:57 Відповісти
Цеж демократичны країни. Не все так скоро. Але ДЯКУЕМО.
Місяц, два і параші веслом. Так Бог велів.
показати весь коментар
28.04.2022 18:01 Відповісти
Спасибо, конечно, но не проще ли этого маньяка, общими усилиями укокошить, быстренько.., и заниматься дальше повседневными делами !?
показати весь коментар
28.04.2022 17:57 Відповісти
Завдяки раші наше входження в НАТО вже, де-факто, розпочалось.
показати весь коментар
28.04.2022 17:59 Відповісти
Швидше зброю доставляйте,і не буде нічого роками пару неділь.
показати весь коментар
28.04.2022 17:59 Відповісти
А це не входить в плани. Заходу хочеться побільше дешевої робочої сили. І поки вони все отримують і хлопають в долоні. Схоже, план про 15 мільйонів українців на полях і ніякої промисловості втілюється в життя.
показати весь коментар
28.04.2022 18:08 Відповісти
Дададададад! НАДА ПАБЫСТРЕЕ СДАТЬМЯ РАИСЕ И БУДЕТ КАК РАНЬШЕ!!!
показати весь коментар
28.04.2022 18:21 Відповісти
Ути пути... Не старайся, то только тебе в голову насрать удалось. На нас это не действует.
показати весь коментар
28.04.2022 18:21 Відповісти
Ага, это коварный Запад стравил братские народы, чтобы сделать рабами Украину и ослабить Раисюшку! Так? Где-то я уже подобную "аналитику" читал)). Ты поменьше читай мокшанских блогеров, а то мозгов совсем не останется. Видать, ты легковнушаемый.
показати весь коментар
28.04.2022 19:15 Відповісти
*** там роки, до зими пуйлу *****, нам ще треба з новим штамом коронавіруса боротися
показати весь коментар
28.04.2022 18:03 Відповісти
а воно готово надійслати зенітні системи, здатні стріляти на відстань понад 5км? А то складається неприємне враження.
показати весь коментар
28.04.2022 18:04 Відповісти
выплюни путина свинорус, и встань с колен - в позу раком...
показати весь коментар
28.04.2022 19:04 Відповісти
Я поняв чому путін так вимагав у нас виконати мінські угоди.

По мінським угодам лднр мало увійти в склад України на правах автономії, з правом вето на входження України до нато.

Тобто це малоб стати гарантією для путіна, що Україне не увійде в нато.

І путін бачив, що Україна ці угоди не збирається реалізовувати і дуже інтенсивно останнім часом рухається до нато. Він розумів, що ще 5 років і Україна вступить в нато.

А якщо Україна вступить в нато - то він вже ніколи на неї не зможе напасти, щоб її захватити.

Тому було прийняте рішення нападати тут і зараз!

А я все думав чого він ті регіони лднр так старається всунути в состав України... тож такий оккупант! Що йому вже ці регіони не потрібні!
показати весь коментар
28.04.2022 18:07 Відповісти
Який же ти тугодум *****, майже як боневтік
показати весь коментар
28.04.2022 18:16 Відповісти
Пророк, ***..., де ж ти був всі ці роки?!
показати весь коментар
28.04.2022 21:03 Відповісти
ось тобі у вступ до НАТО: "Союзники по НАТО готуються надавати підтримку впродовж тривалого періоду, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до *********** озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки", - сказав Столтенберг."
потім, після перемоги, залишиться лише формально підписати необхідні папери.
показати весь коментар
28.04.2022 18:07 Відповісти
Похоже, Вы правы. Мы вступаем в НАТО по ходу боевых действий против рашки. И как бы Зеленский не верещал о том, что "он охладел и НАТО нас не хочет"(с), всё решится без него. Украина, можно считать, уже в НАТО. Остались формальности
показати весь коментар
28.04.2022 22:22 Відповісти
нато респект!вместе победим!
показати весь коментар
28.04.2022 18:08 Відповісти
Україні потрібні ******* літаки, якщо кожна з країн, які зібралися в союз проти рашки, дасть по 3-4 літаки
показати весь коментар
28.04.2022 18:09 Відповісти
А хто на них літати буде, ти?
показати весь коментар
28.04.2022 19:19 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 18:09 Відповісти
та да... и современные три богатыря земли руцкой ... че-то как-то совсем дрищи...

показати весь коментар
28.04.2022 18:32 Відповісти
Уже вижу год примерно 2030. Граница Украины с Россией. По всей длине стоит глубокий ров, за ним забор с камерами и автоматическими пушками-пулемётами. Типа как в Старкрафте или Дюне 2. Впереди поле, где кое-где лежит дохлые кацапы в лаптях с топорами.
показати весь коментар
28.04.2022 18:10 Відповісти
Якщо нато переводить україну на натівські стандарти, то чого вже в нато не вступати?

Слідуючим кроком має бути вступ україни до нато.
показати весь коментар
28.04.2022 18:10 Відповісти
пуйло сам сказал что с НАТО воюет
показати весь коментар
28.04.2022 18:12 Відповісти
Солтенберг може і добрий дядько, але не оратор. Краще хай одразу так підтримають, щоб не довелося "роками".
показати весь коментар
28.04.2022 18:14 Відповісти
якщо кацапи втратят залишки глузду і лупануть по конвоям зі зброєю НАТО, чи по Території НАТО. тоді буде WWIII, та чого вже зітхати, може це й кращому, може виживе хтось і буде світ без рабсії, тільки представ, це ж буде Диво, це просто мрія!
показати весь коментар
28.04.2022 18:19 Відповісти
Солтенберг напомню в течении песяца вопил что не закроет небо. Теперь бывший агент КГБ Стеклов вопит что война будет идти годами. В бан Стеклова
показати весь коментар
28.04.2022 18:54 Відповісти
Через год у нас инвесторы все уйдут. Жить на дотациях, безвыездно с безвизом?
Круто, чо, всю жизнь мечтал.
Посмотрите статистику безработицы. Причины не важны. Важен факт.
Теплостанции в некоторых городах разрушены. Что, за год восстановил? Что делать зимой сотням тысяч жителей без тепла?
Деньгами и поддержкой от НАТО печки топить?
Может чего не знаю, но выглядит все хреново, хотя могло бы быть гораздо хуже.
показати весь коментар
28.04.2022 18:27 Відповісти
Ну конечно. Урапатриоты неудобные вопросы игнорируют. Шапками все не закидаешь.
показати весь коментар
28.04.2022 21:03 Відповісти
А есть варианты? К чему эти истерики? То, что война быстро не закончится, было понятно сразу. И да, будет жопа. Но всем миром одну страну восстановят быстро. Главное, победить и потерять как можно меньше людей. Если будет просто временное перемирие, то сюда никто деньги вливать не будет.
А так да, портов для экспорта зерна до окончания войны у нас нет, та же ситуация по углю и стали, газа собственной добычи у нас мало (хотя есть вероятность, что хватит, на упавшие объемы производства), а Европа не даст... Зима будет холодной. Но это все временно - главное, победить.
показати весь коментар
28.04.2022 22:57 Відповісти
Эта война на несколько лет. Почему-то нато я верю больше чем арестовичу. Чем это грозит, подумай.
показати весь коментар
29.04.2022 07:57 Відповісти
Люди вымрут не имея возможности позаботится о самих себе. К чему эти истерики?(с)
Вы не беженец, если это пишите. Знаю т к люди которые через это не прошли - для них мир не изменился. Сами такое проходили в 2014м.
показати весь коментар
29.04.2022 16:17 Відповісти
Не надо годами. Просто предоставьте все, что нужно и за месяц война закончится.
показати весь коментар
28.04.2022 18:29 Відповісти
Нужно смотреть на вещи реально. Даже если ты сейчас в один миг разобьешь всю армию параши (а для этого нужно положить очень много наших солдат и техники), они мобилизуют новое мясо и через пару месяцев снова нападут - это орки. Здесь должно сработать все в комплексе: разбитая армия и полная засада в экономике рашки. И пока у них есть ракеты, они будут их использовать.
показати весь коментар
28.04.2022 23:04 Відповісти
боже !..до чего же дебильными и брехливыми были эти сифилитики -коммунисты в сраном СССР! Как вспомню. что они все 100 лет нам лапшу вешали ,о своём советском величии так сегодня и сме разбирает!! это же надо так отстать в развитиисвоей военной технике...на сотни лет вперёд.... отставание по всем вопросом, кроме тех вопросов . где советы ******** секреты вооружений за рубежом...(как например атомное оружие. Никакой на *** сахаров или келдыш ничего не придумали!! просто тупо украли атомную бомбу у США, ракеты САУ-2 ******** в германиии,так званый автомат калашникова тоже сбондили у германии и много. много чего ещё ******** и выдавали за свои изобретения!! а сегодня выявляется .что Россия воюет на металлоломе из танков и БТРов. металлоломе из самолётов, металлоломе из крейсеров ит. д !! как говорит Лавров , дебилы ***** комуняки! и место им на свалке истории ...
показати весь коментар
28.04.2022 19:05 Відповісти
Годами? Воевать придется рано или поздно, в НАТО это примут или придет конец этой организации
показати весь коментар
28.04.2022 19:42 Відповісти
ЩО? війна ВЖЕ триває роки! з 2014-ого якби...

'де було нато всі ці 8 років?'
показати весь коментар
28.04.2022 23:17 Відповісти
 
 