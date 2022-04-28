НАТО готове роками підтримувати Україну у війні з Росією

НАТО готове підтримувати Україну у війні проти Росії впродовж багатьох років, включно з допомогою Києву у переході від озброєнь радянських часів до сучасних західних озброєнь і систем.

про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки", - сказав у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на молодіжному саміті в Брюсселі.

Глава НАТО заявив, що Захід і далі максимально тиснутиме на президента Росії, щоб він припинив вторгнення в Україну, за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.

"Союзники по НАТО готуються надавати підтримку впродовж тривалого періоду, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до сучаснішого озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки", – сказав Столтенберг.

Більшість важкого озброєння, яке країни НАТО надіслали Україні, є радянською зброєю, яка все ще є на складах східноєвропейських держав-членів НАТО, але Сполучені Штати та деякі інші союзники почали постачати Києву західні гаубиці.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО.