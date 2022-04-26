ЗСУ перейшли у нову фазу - переведення на натівський стандарт, - Кулеба

Збройні Сили України переходить на зброю НАТО. Також українські захисники отримають набагато більше зброї.

Про це у відеозверненні заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку два місяці тому навіть ніхто не замислювався. Ми перейшли у якісну, принципово нову фазу, про яку навіть не ніхто не мріяв. Переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - наголосив він.

За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський зміг переконати Байдена у тому, що настав час це зробити.

"І до нас поїхали спочатку гаубиці. Але це лише початок. До нас поїде - набагато більше. І це історичний перелам", - додав міністр.

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