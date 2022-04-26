ЗСУ перейшли у нову фазу - переведення на натівський стандарт, - Кулеба
Збройні Сили України переходить на зброю НАТО. Також українські захисники отримають набагато більше зброї.
Про це у відеозверненні заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку два місяці тому навіть ніхто не замислювався. Ми перейшли у якісну, принципово нову фазу, про яку навіть не ніхто не мріяв. Переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - наголосив він.
За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський зміг переконати Байдена у тому, що настав час це зробити.
"І до нас поїхали спочатку гаубиці. Але це лише початок. До нас поїде - набагато більше. І це історичний перелам", - додав міністр.
Топ коментарі
+32 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар26.04.2022 21:26
+29 MrC
показати весь коментар26.04.2022 21:21
+23 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар26.04.2022 21:23
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Казали казкарі казочки...
І вірили у них свіжезпечені свідки найвеличнішого ... (не на часі).
І носилися з ними, "Як з писаною торбою"...
І розносили вони казані казкарями казочки про неймовірні лікувальні властивості рояльної музики...
За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський зміг переконати Байдена у тому, що настав час це зробити. Джерело:
"Раньше это когда? До 2019? Зеленский мешал"
В подобных случаях народная мудрость говорит -
молча проходи мимо, за умного сойдешь.
А от після 2019-го - то інша розмова...
А Порошенко і так перевів ЗСУ на натівські стандарти багато в чому.
Та в нього не було 100 млрд доларів на нову техніку
украинская армия самая сильная и мотивированная в мире ‼️
кулеба правда думает, что все настолько дебилы, что поверят в то, что именно зеленский убеждал Байдена таки помочь Украине оружием?? рили???
александрочива просто ставят перед фактом, он настолько обложен красными флажками, что ни шагу в сторону не может сделать, и траектория его движения на длительный период военных действий предопределена. Его задача - регулярно благодарить премьер-министров и президентов за военную помощь.
А кулебе не позориться бы, а то сколиоз от прогиба наживёт.
Ну і тут він не зміг обійтися без лизнути сраку босу.
Це у який саме момент zeленський переконав Байдена?
1. Коли розпочали кримінальну справу?
2. Коли дав захист від американського правосуддя бєні каламойскаму?
3. Коли похєрив усі вимоги по внутрішнім реформам правосуддя, контролю діяльности корпорацій, нац. програму оборони держави?
4. Коли вимагав "нє нагнєтайтє, нє пугайтє інвєстарав"?
5. Коли стверджував що попередження від США і Британії про напад є фейки?
6. Коли намагався вивести абрамовича з під санкцій?
7. Коли заявляв що "парєшаєт вапрос данбаса частним путьом"?
8. Коли просив крємль стати ґарантом безпеки для України?
9. Коли обсирав НАТО (а значить і Армію США), звинувачуючи у сцикливості?
10. Коли відправляв емісарів до ЗСУ, переконати що все програне і потрібно домовлятися?
Но мне очень не нравится то, что Зе-власть все переговоры с западными политиками переводит в публичные требования, граничащие с хамством. Думаю, переговоры тоже надо вести решительно и твердо, но за кулисами, не вынося это на весь мир видосиками. У стран должно сложиться впечатление, что они САМИ приняли решение о помощи, без давления.
Но Вован еще тот дипломат... Сначала просрет всё, потом обвиняет других, что ему недостаточно помогают.
забажайте мою українську мову, я її вчив 50 років тому в Одессе.
Горжусь все ми вами. Слава Украіні
Кулеба не будь дурнем! Зброї виробництва СРСР, а особливо снаряди 152 мм закінчились в Європі от і дають натівську зброю, а при чому тут зенеЛох?