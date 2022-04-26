ВСУ перешли в новую фазу – переход на натовский стандарт, - Кулеба

Вооруженные Силы Украины переходят на оружие НАТО. Также украинские защитники получат гораздо больше оружия.

Об этом в видеообращении заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже не никто не мечтал. Перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, президент Владимир Зеленский смог убедить Байдена в том, что пора это сделать.

"И к нам поехали сначала гаубицы. Но это только начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический перелом", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба призывает Гутерриша давить на РФ для проведения эвакуации из Мариуполя