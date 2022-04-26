ВСУ перешли в новую фазу – переход на натовский стандарт, - Кулеба
Вооруженные Силы Украины переходят на оружие НАТО. Также украинские защитники получат гораздо больше оружия.
Об этом в видеообращении заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже не никто не мечтал. Перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - подчеркнул он.
По словам Кулебы, президент Владимир Зеленский смог убедить Байдена в том, что пора это сделать.
"И к нам поехали сначала гаубицы. Но это только начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический перелом", - добавил министр.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба призывает Гутерриша давить на РФ для проведения эвакуации из Мариуполя
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Казали казкарі казочки...
І вірили у них свіжезпечені свідки найвеличнішого ... (не на часі).
І носилися з ними, "Як з писаною торбою"...
І розносили вони казані казкарями казочки про неймовірні лікувальні властивості рояльної музики...
За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський зміг переконати Байдена у тому, що настав час це зробити. Джерело:
"Раньше это когда? До 2019? Зеленский мешал"
В подобных случаях народная мудрость говорит -
молча проходи мимо, за умного сойдешь.
А от після 2019-го - то інша розмова...
А Порошенко і так перевів ЗСУ на натівські стандарти багато в чому.
Та в нього не було 100 млрд доларів на нову техніку
украинская армия самая сильная и мотивированная в мире ‼️
кулеба правда думает, что все настолько дебилы, что поверят в то, что именно зеленский убеждал Байдена таки помочь Украине оружием?? рили???
александрочива просто ставят перед фактом, он настолько обложен красными флажками, что ни шагу в сторону не может сделать, и траектория его движения на длительный период военных действий предопределена. Его задача - регулярно благодарить премьер-министров и президентов за военную помощь.
А кулебе не позориться бы, а то сколиоз от прогиба наживёт.
Ну і тут він не зміг обійтися без лизнути сраку босу.
Це у який саме момент zeленський переконав Байдена?
1. Коли розпочали кримінальну справу?
2. Коли дав захист від американського правосуддя бєні каламойскаму?
3. Коли похєрив усі вимоги по внутрішнім реформам правосуддя, контролю діяльности корпорацій, нац. програму оборони держави?
4. Коли вимагав "нє нагнєтайтє, нє пугайтє інвєстарав"?
5. Коли стверджував що попередження від США і Британії про напад є фейки?
6. Коли намагався вивести абрамовича з під санкцій?
7. Коли заявляв що "парєшаєт вапрос данбаса частним путьом"?
8. Коли просив крємль стати ґарантом безпеки для України?
9. Коли обсирав НАТО (а значить і Армію США), звинувачуючи у сцикливості?
10. Коли відправляв емісарів до ЗСУ, переконати що все програне і потрібно домовлятися?
Но мне очень не нравится то, что Зе-власть все переговоры с западными политиками переводит в публичные требования, граничащие с хамством. Думаю, переговоры тоже надо вести решительно и твердо, но за кулисами, не вынося это на весь мир видосиками. У стран должно сложиться впечатление, что они САМИ приняли решение о помощи, без давления.
Но Вован еще тот дипломат... Сначала просрет всё, потом обвиняет других, что ему недостаточно помогают.
забажайте мою українську мову, я її вчив 50 років тому в Одессе.
Горжусь все ми вами. Слава Украіні
Кулеба не будь дурнем! Зброї виробництва СРСР, а особливо снаряди 152 мм закінчились в Європі от і дають натівську зброю, а при чому тут зенеЛох?