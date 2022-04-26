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Новости Война
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ВСУ перешли в новую фазу – переход на натовский стандарт, - Кулеба

нато

Вооруженные Силы Украины переходят на оружие НАТО. Также украинские защитники получат гораздо больше оружия.

Об этом в видеообращении заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже не никто не мечтал. Перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, президент Владимир Зеленский смог убедить Байдена в том, что пора это сделать.

"И к нам поехали сначала гаубицы. Но это только начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический перелом", - добавил министр.

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НАТО (10004) Кулеба Дмитрий (2880) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+32
Вам вже казали, коли говорять про надання зброї - вона вже у війську...
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26.04.2022 21:26
+29
Смерть ворогам!
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26.04.2022 21:21
+23
Да я думаю Штаты постепенно дадут(или уже дают) и многое другое, помимо гаубиц и БПЛА. Это и серьезное ПВО и авиацию(никуда не деться) и ракетное оружие.
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26.04.2022 21:23
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Смерть ворогам!
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26.04.2022 21:21 Ответить
Сиділи б ви мовчки та не гавкали б завчасно. Приїхало - подякували після розгортання у війську. А до того - язик у дупу і мовчати. Тільки просити щоб надали озброєння.
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26.04.2022 21:22 Ответить
Вам вже казали, коли говорять про надання зброї - вона вже у війську...
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26.04.2022 21:26 Ответить
Ну і як там "у війську" почувають себе панцер2000? Оті, про які у декого був словесний пронос.
Казали казкарі казочки...
І вірили у них свіжезпечені свідки найвеличнішого ... (не на часі).
І носилися з ними, "Як з писаною торбою"...
І розносили вони казані казкарями казочки про неймовірні лікувальні властивості рояльної музики...
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26.04.2022 21:43 Ответить
Та новость то не про зброю.просто очередной прогиб под величайшего.пришло кулебе время лизнуть з елупу
За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський зміг переконати Байдена у тому, що настав час це зробити. Джерело:
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26.04.2022 23:30 Ответить
а раньше кто мешал? Порошенко?
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26.04.2022 21:22 Ответить


"Раньше это когда? До 2019? Зеленский мешал"
В подобных случаях народная мудрость говорит -
молча проходи мимо, за умного сойдешь.
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26.04.2022 21:59 Ответить
Нє-нє, Зеленський не заважав до 2019-го. Не помішав же він записати в Конституцію положення про мету України стосовно вступу в НАТО+ЄС, що, зокрема, і передбачає перехід ЗСУ на натівські стандарти. І не заважав численим спільним навчанням на яворівському та іншим полігонах України...
А от після 2019-го - то інша розмова...
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26.04.2022 22:38 Ответить
Раніше треба було десь гроші взяти, а зараз дають без грошей або за гроші, які платить хтось інший.

А Порошенко і так перевів ЗСУ на натівські стандарти багато в чому.
Та в нього не було 100 млрд доларів на нову техніку
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26.04.2022 21:27 Ответить
зеленые закатали миллиарды в асфальт , когда им кричали - вооружайте армию!!!! разминировали подходы с крыма- туризму мешает, мосты не взорвали - велодорожки повредим, ...............и арестович, который отмазывает зелю как может, хотя не имеет вообще ни какого отношения к военным , с какого перепугу ему присвоили звание ? популизм крепчает.
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26.04.2022 21:37 Ответить
раньше бюджет в дороги закатывали, тогда нам не сильно армия нужна была
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26.04.2022 21:41 Ответить
А хто 3роки тримав зар. платню рядового на рівні 10300 з 2019 року? А хто власну ракетну програму поховав у "асхвальт"? Де Богдана 155мм? З роки показово забивали на оборонку навіть на саміт НАТО не поїхали, а тепер вони переходять на стандарти НАТО, коли вже півень смалений клюнув.
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26.04.2022 21:44 Ответить
Да я думаю Штаты постепенно дадут(или уже дают) и многое другое, помимо гаубиц и БПЛА. Это и серьезное ПВО и авиацию(никуда не деться) и ракетное оружие.
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26.04.2022 21:23 Ответить
Так, сьогодні 40 країн Заходу узгоджували, як рити могилу кацапердії. Буде затверджено техпроцес і інструменти.
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26.04.2022 21:37 Ответить
авіацію зараз не дадуть. До неї довго готувати різних спеціалістів навіть у мирний час. А ще наземна інфраструктура котра зараз зруйнована.
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26.04.2022 21:40 Ответить
Бункерний дід *****, перевів своїми діями українську армію на натівськи стандарти
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26.04.2022 21:27 Ответить
Нашел по ссылке кацапа с лнрии интересно так пишет как они Рубежное штурмовали , про то как наши воюют у кацапов приходится читать , восхищаюсь ВСУ
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26.04.2022 21:29 Ответить
Тоже хочу почитать, напиши ключевые слова как загуглить. Ссылку, наверное, нельзя...
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26.04.2022 23:05 Ответить
Елементарно. https://fb.watch/cE3WqBIggW/
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26.04.2022 23:30 Ответить
Кулеба - когда Украина будет в НАТО?

украинская армия самая сильная и мотивированная в мире ‼️
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26.04.2022 21:32 Ответить
Только взорвите мосты из Крыма- отрежьте южную группировку орков от снабжения
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26.04.2022 21:33 Ответить
СОФИЯ МАРИЯ Не подкалывайте Кулебу он много сделал полезного и соответствует своему уровню на посту министра инодел, разбирается в международных делах по более многих других политиков, достаточно коммуникабельный и адекватный дипломат , Климкин тоже был и есть отличный парень и я их обоих уважаю
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26.04.2022 22:43 Ответить
а народу бачу, залишаться тільки АК для власного вжитку
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26.04.2022 21:33 Ответить
не помешал бы на всяк случай
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26.04.2022 21:42 Ответить
Дай то Боже, щоб не було це тільки на словах
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26.04.2022 21:34 Ответить
Супер!
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26.04.2022 21:35 Ответить
Стандарт NATO допоможе скоріше добити путінських орків.
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26.04.2022 21:40 Ответить
Перетворюємося на здоровенну базу НАТО, після смерті ***** точно будемо в блоці, а до того часу вже як вийде.
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26.04.2022 21:40 Ответить
Дядьку Сему - респект !!!
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26.04.2022 21:40 Ответить
не мішало б разом зі зброєю поміняти дєрьмака, арістовіча, пібздоляка, кулєбу, хламідію, шмигаля на адекватних, професійних керівників.
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26.04.2022 21:41 Ответить
За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський зміг переконати Байдена у тому, що настав час це зробити.

 кулеба правда думает, что все настолько дебилы, что поверят в то, что именно зеленский убеждал Байдена таки помочь Украине оружием?? рили???
александрочива просто ставят перед фактом, он настолько обложен красными флажками, что ни шагу в сторону не может сделать, и траектория его движения на длительный период военных действий предопределена. Его задача - регулярно благодарить премьер-министров и президентов за военную помощь.
А кулебе не позориться бы, а то сколиоз от прогиба наживёт.
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26.04.2022 21:52 Ответить
Помойму нато переходить на стандарти ЗСУ.
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26.04.2022 21:54 Ответить
Якщо наполегливо мріяти , то мрії здійснюються. Хотіли свинособаки з НАТО воювати , хай тепер не скавчать - все згідно їх побажань.
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26.04.2022 22:01 Ответить
"За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський зміг переконати Байдена у тому, що настав час це зробити."

Ну і тут він не зміг обійтися без лизнути сраку босу.
Це у який саме момент zeленський переконав Байдена?
1. Коли розпочали кримінальну справу?
2. Коли дав захист від американського правосуддя бєні каламойскаму?
3. Коли похєрив усі вимоги по внутрішнім реформам правосуддя, контролю діяльности корпорацій, нац. програму оборони держави?
4. Коли вимагав "нє нагнєтайтє, нє пугайтє інвєстарав"?
5. Коли стверджував що попередження від США і Британії про напад є фейки?
6. Коли намагався вивести абрамовича з під санкцій?
7. Коли заявляв що "парєшаєт вапрос данбаса частним путьом"?
8. Коли просив крємль стати ґарантом безпеки для України?
9. Коли обсирав НАТО (а значить і Армію США), звинувачуючи у сцикливості?
10. Коли відправляв емісарів до ЗСУ, переконати що все програне і потрібно домовлятися?
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26.04.2022 22:15 Ответить
Поки зеля х*йлу в очі заглядав, дії наших ЗСУ переконували союзників.
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26.04.2022 22:15 Ответить
Чудово . Буде тепер і Слава Нації 🇺🇦 !!! і Смерть ворогам 🐖🐏 !!! , дон-дон , в іще більших масштабах 🇺🇦😎👍
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26.04.2022 22:26 Ответить
Насчет заслуг в этом лично Зеленского - это вряд ли, скорей США приняли решение, что нужно помогать Украине после того, как увидели способность ЗСУ воевать на достаточно высоком уровне и убедились, что они имеют реальные шансы победить армию орков. А до этого они боялись повторения афганистана, когда оружие на десятки миллиардов без боя досталось террористам. Ну и не стоит говорить "гоп" пока не перескочишь, т.е. не получишь лендлиз. Уже сколько было подобных "перемог" с самолетами, танками и т.п. и все срывалось. Радуйся тихо, про себя. Счастье любит тишину.
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26.04.2022 23:01 Ответить
Полностью поддерживаю. Кстати, Юрий Швец такими же словами многократно нам объяснил при-чины недостаточной помощи США в самом начале. Нравится мне и ваша фраза "радуйся тихо". Очень непрофессионально сейчас орать про перемоги - они должны оставить это осторожным военным экспертам.
Но мне очень не нравится то, что Зе-власть все переговоры с западными политиками переводит в публичные требования, граничащие с хамством. Думаю, переговоры тоже надо вести решительно и твердо, но за кулисами, не вынося это на весь мир видосиками. У стран должно сложиться впечатление, что они САМИ приняли решение о помощи, без давления.
Но Вован еще тот дипломат... Сначала просрет всё, потом обвиняет других, что ему недостаточно помогают.
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27.04.2022 07:44 Ответить
Як що не було в Украіні цього хлопця з залізними яйцями, то було б зараз в Украіні погано. Нехай він робить що хоче, аби одолити плешиве лайно. Це так, що USA намагається знищити плешиве лайно за допомогою Украіни. Але це не сама теж ціль кожного щирого украінця?

забажайте мою українську мову, я її вчив 50 років тому в Одессе.
Горжусь все ми вами. Слава Украіні
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27.04.2022 03:25 Ответить
Та шо ви кажете! Навіть на Брайтон Біч чути як його стіл баллс дзвякають?
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27.04.2022 06:49 Ответить
Насчет мови не знаю, а насчет хлопця з залізними яйцями, то ви помиляетесь. У власти сброд мошенников и предателей. Восхищайтесь лучше нашими хлопцями на передовій.
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27.04.2022 07:48 Ответить
НАТОвської зброї недостатньо, треба переводити голови на західні стандарти. І якщо нижні ланки ЗСУ проходили здебільше інструкторські курси, то про генералітет такого не скажеш.
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27.04.2022 10:31 Ответить
За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський зміг переконати Байдена у тому, що настав час це зробити. Джерело:
Кулеба не будь дурнем! Зброї виробництва СРСР, а особливо снаряди 152 мм закінчились в Європі от і дають натівську зброю, а при чому тут зенеЛох?
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27.04.2022 10:32 Ответить
 
 