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Новости Война
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Кулеба призывает Гутерриша давить на РФ для проведения эвакуации из Мариуполя

маріуполь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, который посетит Москву во вторник, оказать давление на Россию для эвакуации из заблокированного Мариуполя.

Об этом сообщает AP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"(Гутерриш. - Ред.) должен сосредоточиться прежде всего на одном вопросе: эвакуация из Мариуполя... Это действительно то, на что ООН способна. И если он продемонстрирует политическую волю, характер и принципиальность, надеюсь, это позволит нам сделать еще один шаг вперед", - сказал Кулеба в интервью AP в понедельник.

В то же время министр отметил, что обеспокоен тем, что генсек ООН, посетив Москву во вторник перед поездкой в ​​Киев, может попасть в кремлевскую "ловушку" в войне.

"Многие другие иностранные официальные лица оказались в ловушке, посетив Москву, с ними играли только для того, чтобы показать преимущество российской дипломатии и то, насколько они велики и как они диктуют миру поведение", - пояснил Кулеба.

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Мариуполь (5718) ООН (4178) эвакуация (2082) Кулеба Дмитрий (2880) Гутерриш Антониу (337) гуманитарный коридор (125)


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Як може натиснути старець, якщо його тільки внесок цікавить. Потрібно було побачити Бучу,Ірпінь, Маріуполь, а потім уже план розмови будувати
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26.04.2022 10:59 Ответить
ООН наразі просто лайНОО-нажаль...
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26.04.2022 11:05 Ответить
най тисне, щоб потім жодна сволота не казала, що ой, ми не знали, бо ви нам не казали, а якщо і казали, то якось ненаполегливо, і то ви самі винні що до нас не донесли.
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26.04.2022 11:05 Ответить
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26.04.2022 11:06 Ответить
Та не сміши людей,кулеба.
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26.04.2022 11:21 Ответить
"має зосередитися на одному питанні" - що це за риторика для дипломата?! Вимагаємо, вони зобов'язані - знову попер люмпен "мы всех кормим, нас никто не слышит"? Наголосовали шмарклі зелені ...
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26.04.2022 11:24 Ответить
Кулеба закликає Гутерріша тиснути на РФ для проведення евакуації з Маріуполя ? А Путін дав завдання голові Правління ООН Гутерріші ... тиснути на Україну...?
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26.04.2022 11:29 Ответить
 
 