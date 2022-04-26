Кулеба призывает Гутерриша давить на РФ для проведения эвакуации из Мариуполя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, который посетит Москву во вторник, оказать давление на Россию для эвакуации из заблокированного Мариуполя.

Об этом сообщает AP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"(Гутерриш. - Ред.) должен сосредоточиться прежде всего на одном вопросе: эвакуация из Мариуполя... Это действительно то, на что ООН способна. И если он продемонстрирует политическую волю, характер и принципиальность, надеюсь, это позволит нам сделать еще один шаг вперед", - сказал Кулеба в интервью AP в понедельник.

В то же время министр отметил, что обеспокоен тем, что генсек ООН, посетив Москву во вторник перед поездкой в ​​Киев, может попасть в кремлевскую "ловушку" в войне.

"Многие другие иностранные официальные лица оказались в ловушке, посетив Москву, с ними играли только для того, чтобы показать преимущество российской дипломатии и то, насколько они велики и как они диктуют миру поведение", - пояснил Кулеба.

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