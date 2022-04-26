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Новини Війна
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Кулеба закликає Гутерріша тиснути на РФ для проведення евакуації з Маріуполя

маріуполь

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, який відвідає Москву у вівторок, чинити тиск на Росію для проведення евакуації із заблокованого Маріуполя.

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"(Гутерріш. - Ред.) має зосередитися насамперед на одному питанні: евакуація з Маріуполя... Це справді те, на що ООН здатна. І якщо він продемонструє політичну волю, характер і принциповість, сподіваюся, це дасть нам змогу зробити ще один крок уперед", - сказав Кулеба в інтерв'ю AP у понеділок.

Водночас міністр зазначив, що занепокоєний тим, що генсек ООН, відвідавши Москву у вівторок перед поїздкою до Києва, може потрапити до кремлівської "пастки" у війні.

"Багато інших іноземних офіційних осіб опинилися в пастці, відвідавши Москву, з ними гралися тільки для того, щоб показати перевагу російської дипломатії і те, наскільки вони великі і як вони диктують світові поведінку", - пояснив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти визнали, що повністю знищили "Азовсталь": меткомбінат відновленню не підлягає

Автор: 

Маріуполь (3236) ООН (3361) евакуація (2322) Кулеба Дмитро (3604) Гутерріш Антоніу (391) гуманітарний коридор (178)


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Як може натиснути старець, якщо його тільки внесок цікавить. Потрібно було побачити Бучу,Ірпінь, Маріуполь, а потім уже план розмови будувати
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26.04.2022 10:59 Відповісти
ООН наразі просто лайНОО-нажаль...
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26.04.2022 11:05 Відповісти
най тисне, щоб потім жодна сволота не казала, що ой, ми не знали, бо ви нам не казали, а якщо і казали, то якось ненаполегливо, і то ви самі винні що до нас не донесли.
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26.04.2022 11:05 Відповісти
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26.04.2022 11:06 Відповісти
Та не сміши людей,кулеба.
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26.04.2022 11:21 Відповісти
"має зосередитися на одному питанні" - що це за риторика для дипломата?! Вимагаємо, вони зобов'язані - знову попер люмпен "мы всех кормим, нас никто не слышит"? Наголосовали шмарклі зелені ...
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26.04.2022 11:24 Відповісти
Кулеба закликає Гутерріша тиснути на РФ для проведення евакуації з Маріуполя ? А Путін дав завдання голові Правління ООН Гутерріші ... тиснути на Україну...?
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26.04.2022 11:29 Відповісти
 
 