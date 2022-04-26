Кулеба закликає Гутерріша тиснути на РФ для проведення евакуації з Маріуполя

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, який відвідає Москву у вівторок, чинити тиск на Росію для проведення евакуації із заблокованого Маріуполя.

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"(Гутерріш. - Ред.) має зосередитися насамперед на одному питанні: евакуація з Маріуполя... Це справді те, на що ООН здатна. І якщо він продемонструє політичну волю, характер і принциповість, сподіваюся, це дасть нам змогу зробити ще один крок уперед", - сказав Кулеба в інтерв'ю AP у понеділок.

Водночас міністр зазначив, що занепокоєний тим, що генсек ООН, відвідавши Москву у вівторок перед поїздкою до Києва, може потрапити до кремлівської "пастки" у війні.

"Багато інших іноземних офіційних осіб опинилися в пастці, відвідавши Москву, з ними гралися тільки для того, щоб показати перевагу російської дипломатії і те, наскільки вони великі і як вони диктують світові поведінку", - пояснив Кулеба.

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