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Окупанти визнали, що повністю знищили "Азовсталь": меткомбінат відновленню не підлягає

азовсталь

Окупанти "ДНР" визнали, що МК "Азовсталь" зруйнований ними настільки, що відновленню не підлягає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів самозваний "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко у коментарі російським ЗМІ.

"На жаль, так. Я це підтверджую. Дуже серйозні удари по ньому були", - сказав він, не уточнивши, що "Азовсталь" зазнавав і продовжує зазнавати масованого артилерійського обстрілу з боку російських окупантів. Крім того, промзону МК, де тримають оборону українські війська, знищують важкими фугасними бомбами.

Раніше ватажок "ДНР" Пушилін озвучив більш-менш прийнятну "версію", чому одне із містоутворюючих підприємств Маріуполя після приходу "визволителів" припинило своє існування. Виявляється, "завод "Азовсталь" забруднював Маріуполь, що заважало стати йому курортним містом".

Також читайте: Україна готова на все, щоб відкрити гуманітарний коридор із території "Азовсталі" в Маріуполі, - Верещук

Автор: 

армія рф (17538) Маріуполь (3236) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+18
Чтобы вся пидоросия так же была разрушена как Мариуполь выродки нацистские
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26.04.2022 09:11
+12
Эстонские власти изъяли кокаин на полмиллиарда евро.
«Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация»
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26.04.2022 09:11
+11
Ипаные орки - созидать не способны в принципе... ((
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26.04.2022 09:11
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Молодці, так тримати. Тепер йдіть визволяти всі заводи і фабрики на Московії, вони теж повинні бути визволені.
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26.04.2022 09:09 Відповісти
будете потім репарації виплачувати.
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26.04.2022 09:09 Відповісти
Не стоит тешить себя иллюзиями. Ничего они не заплатят. Максимум - получим часть из заблокированных зарубежных активов.
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26.04.2022 09:44 Відповісти
Эстонские власти изъяли кокаин на полмиллиарда евро.
«Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация»
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26.04.2022 09:11 Відповісти
Убыток для РФ

Для Эстонии прибыли нет, не продавать же его
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26.04.2022 10:17 Відповісти
Ипаные орки - созидать не способны в принципе... ((
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26.04.2022 09:11 Відповісти
Чтобы вся пидоросия так же была разрушена как Мариуполь выродки нацистские
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26.04.2022 09:11 Відповісти
За кацапські гроші буде побудовано ******** металургійний комбінат замість комбіната,побудованого за царя-гороха🤷
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26.04.2022 09:11 Відповісти
Полегшало?!
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26.04.2022 09:13 Відповісти
Отстроим новый, более современный и экологически чистее.
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26.04.2022 09:13 Відповісти
Теперь турист точно потянется на 'курорт'.
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26.04.2022 09:15 Відповісти
мера самопроголошеного потрібно знищити
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26.04.2022 09:15 Відповісти
Не сци чепушила, у нас ще є макєєвка, ДМЗ та Алчевськ. Попідмітай там та помий поли. Скоро будемо.
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26.04.2022 09:17 Відповісти
Просто йде зачистка території. Їм тут люди не потрібні. Так прямо і кажуть окупанти херсонцям та створюють умови, щоб вони тікали навіть на захід. Це геноцид українців. Всі окуповані міста і села Донбаса розбиті вщент. Людям просто навіть повертатися нікуди. Зачистка території.
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26.04.2022 09:24 Відповісти
Скоро чєпушилін будеш на бєрьозкє висіти з вирваними кішками, підарас
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26.04.2022 09:28 Відповісти
Москаль північний наш ворог вічний.
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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26.04.2022 09:28 Відповісти
Ну, орки, почекайте! Ахметов пригадає вам Азовсталь...
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26.04.2022 09:35 Відповісти
Ринат вам етого не простит, не забудет. Ховайтесь каци, вам пзда.)
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26.04.2022 09:38 Відповісти
а як гудів гудок цього комбінату рівно вісім років тому... Як гудів...
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26.04.2022 09:38 Відповісти
Нет худа без добра, после войны можно будет отсроить более экологически безопасную и менее энергозатратную промышленость, Мариуполь сможет дышать (сравнительно) чистым воздухом!
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26.04.2022 09:57 Відповісти
Строительство "с нуля" современного металлургического комбината оценивается в 10-12 млрд.$ в течении 3-х лет. За такую цену построила гигантский комбинат в Индии южнокорейская компания Posco. Естественно с ЭДП, а не с дореволюционными мартенами (как на Азовстали).

Почему-то уверен, что наша власть оценит убытки от разрушения архаичной Азовстали в 2-3 раза больше. Традиционно полагая, что все в мире дураки и считать не умеют.
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26.04.2022 10:15 Відповісти
Положить кирпич или плитку подрядчики оценивают в ту же сумму что и стоимость кирпича или плитки.
Прежде чем что-то там построить, нужно будет сначала собрать и вывезти остатки от "кирпича и плитки". Это будет стоить процентов 40++ от стоимости строительства, а может и столько же.
Разве что, если заново построить в чистом поле, а на том месте потом, десятилетиями, постепенно разгребать, рекультивировать и создавать какую-нибудь санаторно-парковую зону.
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26.04.2022 11:56 Відповісти
та й пох! повітря чистіше буде, бо там завжди була натуральна екологічна катастрофа з якістю повітря. а переважна більшість грошей з того заводу і так йшла в кишеню ахмету чи взагалі бог зна кому....

а рахунок за знищений завод все-одно москалям Україна виставить і міжнародні суди заставлять заплатити!
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26.04.2022 10:21 Відповісти
Ага, ахметов "отстроит".
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26.04.2022 12:26 Відповісти
 
 