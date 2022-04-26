Окупанти визнали, що повністю знищили "Азовсталь": меткомбінат відновленню не підлягає
Окупанти "ДНР" визнали, що МК "Азовсталь" зруйнований ними настільки, що відновленню не підлягає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів самозваний "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко у коментарі російським ЗМІ.
"На жаль, так. Я це підтверджую. Дуже серйозні удари по ньому були", - сказав він, не уточнивши, що "Азовсталь" зазнавав і продовжує зазнавати масованого артилерійського обстрілу з боку російських окупантів. Крім того, промзону МК, де тримають оборону українські війська, знищують важкими фугасними бомбами.
Раніше ватажок "ДНР" Пушилін озвучив більш-менш прийнятну "версію", чому одне із містоутворюючих підприємств Маріуполя після приходу "визволителів" припинило своє існування. Виявляється, "завод "Азовсталь" забруднював Маріуполь, що заважало стати йому курортним містом".
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«Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация»
Для Эстонии прибыли нет, не продавать же его
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Почему-то уверен, что наша власть оценит убытки от разрушения архаичной Азовстали в 2-3 раза больше. Традиционно полагая, что все в мире дураки и считать не умеют.
Прежде чем что-то там построить, нужно будет сначала собрать и вывезти остатки от "кирпича и плитки". Это будет стоить процентов 40++ от стоимости строительства, а может и столько же.
Разве что, если заново построить в чистом поле, а на том месте потом, десятилетиями, постепенно разгребать, рекультивировать и создавать какую-нибудь санаторно-парковую зону.
а рахунок за знищений завод все-одно москалям Україна виставить і міжнародні суди заставлять заплатити!