Окупанти визнали, що повністю знищили "Азовсталь": меткомбінат відновленню не підлягає

Окупанти "ДНР" визнали, що МК "Азовсталь" зруйнований ними настільки, що відновленню не підлягає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів самозваний "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко у коментарі російським ЗМІ.

"На жаль, так. Я це підтверджую. Дуже серйозні удари по ньому були", - сказав він, не уточнивши, що "Азовсталь" зазнавав і продовжує зазнавати масованого артилерійського обстрілу з боку російських окупантів. Крім того, промзону МК, де тримають оборону українські війська, знищують важкими фугасними бомбами.

Раніше ватажок "ДНР" Пушилін озвучив більш-менш прийнятну "версію", чому одне із містоутворюючих підприємств Маріуполя після приходу "визволителів" припинило своє існування. Виявляється, "завод "Азовсталь" забруднював Маріуполь, що заважало стати йому курортним містом".

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