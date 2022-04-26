Оккупанты признали, что полностью уничтожили "Азовсталь": меткомбинат восстановлению не подлежит

Оккупанты "ДНР" признали, что МК "Азовсталь" разрушен ими настолько, что восстановлению не подлежит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал самопровозглашенный "мэр" Мариуполя Константин Иващенко в комментарии российским СМИ.

"К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были", - сказал он, не уточнив, что "Азовсталь" терпел и продолжает нести массированный артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов. Кроме того, промзону МК, где обороняются украинские войска, уничтожают тяжелыми фугасными бомбами.

Ранее главарь "ДНР" Пушилин озвучил более-менее приемлемую "версию", почему одно из градообразующих предприятий Мариуполя после прихода "освободителей" прекратило свое существование. Оказывается, "завод "Азовсталь" загрязнял Мариуполь, что мешало ему стать курортным городом".

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