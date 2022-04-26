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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты признали, что полностью уничтожили "Азовсталь": меткомбинат восстановлению не подлежит

азовсталь

Оккупанты "ДНР" признали, что МК "Азовсталь" разрушен ими настолько, что восстановлению не подлежит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал самопровозглашенный "мэр" Мариуполя Константин Иващенко в комментарии российским СМИ.

"К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были", - сказал он, не уточнив, что "Азовсталь" терпел и продолжает нести массированный артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов. Кроме того, промзону МК, где обороняются украинские войска, уничтожают тяжелыми фугасными бомбами.

Ранее главарь "ДНР" Пушилин озвучил более-менее приемлемую "версию", почему одно из градообразующих предприятий Мариуполя после прихода "освободителей" прекратило свое существование. Оказывается, "завод "Азовсталь" загрязнял Мариуполь, что мешало ему стать курортным городом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова на все, чтобы открыть гуманитарный коридор с территории "Азовстали" в Мариуполе, - Верещук

армия РФ (19387) Мариуполь (5718) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+18
Чтобы вся пидоросия так же была разрушена как Мариуполь выродки нацистские
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26.04.2022 09:11
+12
Эстонские власти изъяли кокаин на полмиллиарда евро.
«Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация»
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26.04.2022 09:11
+11
Ипаные орки - созидать не способны в принципе... ((
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26.04.2022 09:11
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Молодці, так тримати. Тепер йдіть визволяти всі заводи і фабрики на Московії, вони теж повинні бути визволені.
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26.04.2022 09:09 Ответить
будете потім репарації виплачувати.
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26.04.2022 09:09 Ответить
Не стоит тешить себя иллюзиями. Ничего они не заплатят. Максимум - получим часть из заблокированных зарубежных активов.
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26.04.2022 09:44 Ответить
Эстонские власти изъяли кокаин на полмиллиарда евро.
«Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация»
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26.04.2022 09:11 Ответить
Убыток для РФ

Для Эстонии прибыли нет, не продавать же его
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26.04.2022 10:17 Ответить
Ипаные орки - созидать не способны в принципе... ((
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26.04.2022 09:11 Ответить
Чтобы вся пидоросия так же была разрушена как Мариуполь выродки нацистские
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26.04.2022 09:11 Ответить
За кацапські гроші буде побудовано ******** металургійний комбінат замість комбіната,побудованого за царя-гороха🤷
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26.04.2022 09:11 Ответить
Полегшало?!
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26.04.2022 09:13 Ответить
Отстроим новый, более современный и экологически чистее.
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26.04.2022 09:13 Ответить
Теперь турист точно потянется на 'курорт'.
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26.04.2022 09:15 Ответить
мера самопроголошеного потрібно знищити
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26.04.2022 09:15 Ответить
Не сци чепушила, у нас ще є макєєвка, ДМЗ та Алчевськ. Попідмітай там та помий поли. Скоро будемо.
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26.04.2022 09:17 Ответить
Просто йде зачистка території. Їм тут люди не потрібні. Так прямо і кажуть окупанти херсонцям та створюють умови, щоб вони тікали навіть на захід. Це геноцид українців. Всі окуповані міста і села Донбаса розбиті вщент. Людям просто навіть повертатися нікуди. Зачистка території.
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26.04.2022 09:24 Ответить
Скоро чєпушилін будеш на бєрьозкє висіти з вирваними кішками, підарас
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26.04.2022 09:28 Ответить
Москаль північний наш ворог вічний.
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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26.04.2022 09:28 Ответить
Ну, орки, почекайте! Ахметов пригадає вам Азовсталь...
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26.04.2022 09:35 Ответить
Ринат вам етого не простит, не забудет. Ховайтесь каци, вам пзда.)
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26.04.2022 09:38 Ответить
а як гудів гудок цього комбінату рівно вісім років тому... Як гудів...
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26.04.2022 09:38 Ответить
Нет худа без добра, после войны можно будет отсроить более экологически безопасную и менее энергозатратную промышленость, Мариуполь сможет дышать (сравнительно) чистым воздухом!
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26.04.2022 09:57 Ответить
Строительство "с нуля" современного металлургического комбината оценивается в 10-12 млрд.$ в течении 3-х лет. За такую цену построила гигантский комбинат в Индии южнокорейская компания Posco. Естественно с ЭДП, а не с дореволюционными мартенами (как на Азовстали).

Почему-то уверен, что наша власть оценит убытки от разрушения архаичной Азовстали в 2-3 раза больше. Традиционно полагая, что все в мире дураки и считать не умеют.
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26.04.2022 10:15 Ответить
Положить кирпич или плитку подрядчики оценивают в ту же сумму что и стоимость кирпича или плитки.
Прежде чем что-то там построить, нужно будет сначала собрать и вывезти остатки от "кирпича и плитки". Это будет стоить процентов 40++ от стоимости строительства, а может и столько же.
Разве что, если заново построить в чистом поле, а на том месте потом, десятилетиями, постепенно разгребать, рекультивировать и создавать какую-нибудь санаторно-парковую зону.
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26.04.2022 11:56 Ответить
та й пох! повітря чистіше буде, бо там завжди була натуральна екологічна катастрофа з якістю повітря. а переважна більшість грошей з того заводу і так йшла в кишеню ахмету чи взагалі бог зна кому....

а рахунок за знищений завод все-одно москалям Україна виставить і міжнародні суди заставлять заплатити!
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26.04.2022 10:21 Ответить
Ага, ахметов "отстроит".
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26.04.2022 12:26 Ответить
 
 