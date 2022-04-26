Оккупанты признали, что полностью уничтожили "Азовсталь": меткомбинат восстановлению не подлежит
Оккупанты "ДНР" признали, что МК "Азовсталь" разрушен ими настолько, что восстановлению не подлежит.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал самопровозглашенный "мэр" Мариуполя Константин Иващенко в комментарии российским СМИ.
"К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были", - сказал он, не уточнив, что "Азовсталь" терпел и продолжает нести массированный артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов. Кроме того, промзону МК, где обороняются украинские войска, уничтожают тяжелыми фугасными бомбами.
Ранее главарь "ДНР" Пушилин озвучил более-менее приемлемую "версию", почему одно из градообразующих предприятий Мариуполя после прихода "освободителей" прекратило свое существование. Оказывается, "завод "Азовсталь" загрязнял Мариуполь, что мешало ему стать курортным городом".
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Для Эстонии прибыли нет, не продавать же его
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Почему-то уверен, что наша власть оценит убытки от разрушения архаичной Азовстали в 2-3 раза больше. Традиционно полагая, что все в мире дураки и считать не умеют.
Прежде чем что-то там построить, нужно будет сначала собрать и вывезти остатки от "кирпича и плитки". Это будет стоить процентов 40++ от стоимости строительства, а может и столько же.
Разве что, если заново построить в чистом поле, а на том месте потом, десятилетиями, постепенно разгребать, рекультивировать и создавать какую-нибудь санаторно-парковую зону.
а рахунок за знищений завод все-одно москалям Україна виставить і міжнародні суди заставлять заплатити!