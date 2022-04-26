"Азов" - это супер! Россияне их, как огня, боятся!", - эвакуированный в Запорожье житель Мариуполя. ВИДЕО

Эвакуированный в Запорожье житель Мариуполя рассказал о том, что российские оккупанты очень боятся бойцов полка "Азов", защищающих окруженный город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, слава украинского подразделения так пугает захватчиков, что они ведут себя, как пугливые зайцы.

"Азов" – это супер! Русские их как огня боятся! Они постоянно об этом говорят – азов-азов-азов…", – рассказывает мужчина.

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