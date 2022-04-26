"Азов" - это супер! Россияне их, как огня, боятся!", - эвакуированный в Запорожье житель Мариуполя. ВИДЕО
Эвакуированный в Запорожье житель Мариуполя рассказал о том, что российские оккупанты очень боятся бойцов полка "Азов", защищающих окруженный город.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, слава украинского подразделения так пугает захватчиков, что они ведут себя, как пугливые зайцы.
"Азов" – это супер! Русские их как огня боятся! Они постоянно об этом говорят – азов-азов-азов…", – рассказывает мужчина.
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бо бояться їх не тільки орки, а й наші....
а з цього висновок.
не було можливості зробити до них коридор?
чи свідоме знищення АЗОВЦІВ????
Чтоб не захлопнулась блокада - Азов самостоятельно хотел взять под контроль Бердянск... И по-военному это было правильно.
Но - внимание - Азову не разрешили.
Зеленский предлагай х*лу себя вместо бойцов Мариуполя.
АЗОВ- Ви ЛЕГЕНДА !!!
Навіть кацапи і кадИРОвці про вас розмовляють "шопотом"
Слава ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!
Москаль - з'їж і кишки висри...
Будинок божевільних десь в Хасавюрті .
Зашуганий дідусь стрибає в головою в унітаз , перевіряє , може там ховаються бійці корпусу "Азов" ...