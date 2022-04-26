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"Азов" - это супер! Россияне их, как огня, боятся!", - эвакуированный в Запорожье житель Мариуполя. ВИДЕО

Эвакуированный в Запорожье житель Мариуполя рассказал о том, что российские оккупанты очень боятся бойцов полка "Азов", защищающих окруженный город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, слава украинского подразделения так пугает захватчиков, что они ведут себя, как пугливые зайцы.

"Азов" – это супер! Русские их как огня боятся! Они постоянно об этом говорят – азов-азов-азов…", – рассказывает мужчина.

 Читайте: Оккупанты признали, что полностью уничтожили "Азовсталь": меткомбинат восстановлению не подлежит

Мариуполь (5718) Азов (795)


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Топ комментарии
+68
Азов- сила! Тримайтеся хлопці! Дай Бог здоров`я!
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26.04.2022 10:43
+30
Слава "Азову" !! Слава ЗСУ! Героям Слава!!!
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26.04.2022 10:48
+27
Свиньи должны бояться хозяина. Это естественно.
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26.04.2022 10:44
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Азов- сила! Тримайтеся хлопці! Дай Бог здоров`я!
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26.04.2022 10:43 Ответить
Пустить слух среди аккупантов, что в ближайшее время большинство из них переведут в Чернобаевку для боев против Азова💥❗ Отказников станет в разы больше👍
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26.04.2022 10:58 Ответить
А що тоді казати за Холодноярівців. Ті взагалі крейзі
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26.04.2022 11:07 Ответить
А уявили, якщо вони зустрінуться з Бандерою? Вони ще не розпізнали махновців та не розбудили запорожців-характерників.
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26.04.2022 11:36 Ответить
Свиньи должны бояться хозяина. Это естественно.
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26.04.2022 10:44 Ответить
Москвороті свині.
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26.04.2022 12:04 Ответить
Для чого свиней ображати?
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26.04.2022 12:33 Ответить
мабудь тому і ніхто не допоміг пацанам в маріуполі.
бо бояться їх не тільки орки, а й наші....
а з цього висновок.
не було можливості зробити до них коридор?
чи свідоме знищення АЗОВЦІВ????
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26.04.2022 10:47 Ответить
в мене там знайомий. він все розуміє, на відміну від диванного воїнства
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26.04.2022 10:55 Ответить
Dumaju 50\50 , zelenj i pered polnomashtabnoi gnabili patriotov .
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26.04.2022 10:59 Ответить
Вони знали і їх готували для боїв в кільці. Але Ви маєте рацію, має бути розуміння людського
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26.04.2022 11:04 Ответить
Вони знали і їх готували до війни в кільці. Але все таки повинні були зрозуміти ціну і людські ресурси їх верховні командувачі.
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26.04.2022 11:06 Ответить
Тут какой-то воен диванный под названием "стрелок" больше всех раньше усердствовал в обливании их грязью. А и я и многие писали ему что он не прав, и они реальные герои украинские
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26.04.2022 11:12 Ответить
кто сомневается , что сознательное уничтожение - пусть вспомнит петин ИЛовайск..Всё то же самое.
Чтоб не захлопнулась блокада - Азов самостоятельно хотел взять под контроль Бердянск... И по-военному это было правильно.
Но - внимание - Азову не разрешили.
Зеленский предлагай х*лу себя вместо бойцов Мариуполя.
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26.04.2022 11:13 Ответить
дядя, на фоне сегодняшних ужасов по всей стране этот "петин иловайск" при всем трагизме уже выглядит как пейнтбол, а минские соглашения как вершина дипломатии с номинацией на нобелевскую премию мира.
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26.04.2022 12:53 Ответить
З такою логікою можна добалакатися, що ми за Іловайськ повинні відомого кого ще дякувати і нагороджувати!?
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26.04.2022 15:21 Ответить
А верещали що це нацики.
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26.04.2022 10:47 Ответить
Національні Герої України. Козаки і Великі Українці
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26.04.2022 11:02 Ответить
Слава "Азову" !! Слава ЗСУ! Героям Слава!!!
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26.04.2022 10:48 Ответить
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26.04.2022 10:49 Ответить
Правильно, кацапи то овце*оби повінні сратися навіть від однієї згадки про ВСУ, а стосовно Азова взагалі свідомість втрачати
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26.04.2022 10:58 Ответить
нарід-опосум
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26.04.2022 11:01 Ответить
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26.04.2022 11:01 Ответить
Пустите слух что ночью в херсон зашел Азов
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26.04.2022 11:02 Ответить
Панове, треба заблокувати цю мерзоту https://www.youtube.com/watch?v=weHVcGTiESU
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26.04.2022 11:04 Ответить
Дядько КРАСАВЧИК!!!

АЗОВ- Ви ЛЕГЕНДА !!!
Навіть кацапи і кадИРОвці про вас розмовляють "шопотом"

Слава ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!
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26.04.2022 11:04 Ответить
На века пусть очки бояться вступить в Украину потому что там их встретит Азов
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26.04.2022 11:10 Ответить
Азов-красавчики. Дай Бог им здоровья!
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26.04.2022 11:16 Ответить
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26.04.2022 11:18 Ответить
Дуже погано, якщо там ще 2 бригади і всього залишилось лишень з 1000 людей...
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26.04.2022 16:58 Ответить
как выглядит прозревший ватник
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26.04.2022 11:53 Ответить
москворотий ватник
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26.04.2022 12:06 Ответить
АЗОВ - сила - кацапська могила!!!
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26.04.2022 11:57 Ответить
Є ідея налагодити виробнитство пургену "Азов"...
Москаль - з'їж і кишки висри...
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26.04.2022 12:02 Ответить
Я так зрозумів ,що Залужний на звязку ! Коли вже почнуть діяти хоть якось.
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26.04.2022 13:55 Ответить
2070 рік ...
Будинок божевільних десь в Хасавюрті .

Зашуганий дідусь стрибає в головою в унітаз , перевіряє , може там ховаються бійці корпусу "Азов" ...
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26.04.2022 17:01 Ответить
Азов - сила! Ахмат - могила!!
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26.04.2022 22:44 Ответить
АЗОВ - это действительно СИЛА, а ахмат - это детский понос!
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02.05.2022 14:20 Ответить
 
 