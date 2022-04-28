РУС
США продолжат предоставлять Украине технику и боеприпасы, - Байден

США продолжат оказывать Украине всю необходимую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления.

"Каждый день Украина платит за эту борьбу ценой жизней своих людей. Поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине военную помощь, технику, боеприпасы, для того, чтобы они могли спасти жизнь и продолжать сопротивляться. Очень важно, чтобы эта помощь была утверждена как можно скорее".

Еще до того, как Путин начал эту войну против Украины, я четко говорил о том, как мы будем реагировать. Сразу говорил о том, что мы не будем отправлять американских солодтов для того, чтобы они воевали на территории Украины, но мы будем оказывать всю необходимую помощь Украине, чтобы она устояла против российской агрессии", - подчеркнул он.

Читайте также: Байден предлагает механизм, позволяющий направлять замороженные активы физлиц РФ для оказания помощи Украине

Олександр Бригинець

Гарні новини з Бразилії: по-перше, там визнати голодомор геноцидом, а, по-друге, передають нам 300000 снарядів для німецьких ЗСУ. Саме ці снаряди нам відмовилася надавати Швейцарія( Реально, увесь світ з нам
28.04.2022 18:32 Ответить
........Большой Джо - ты с лендлизом подсуетись пж. ............
28.04.2022 18:30 Ответить
Скажу так : ежедневно Украина теряет своих граждан и присоединившихся к нам в этой борьбе, для того, чтобы американцы и европейцы не теряли уже своих жизней чуть попозже. Поэтому ребятки пора переходить к настоящему ленд-лизу, пора
28.04.2022 18:31 Ответить
28.04.2022 18:30 Ответить
Джо Байденко, наш хлопчина!
28.04.2022 18:42 Ответить
Он тут при чем, когда Закон в Конгрессе на голосовании
28.04.2022 18:58 Ответить
Навіть не здивований. Від бандерівця іншого і не чекати
28.04.2022 20:54 Ответить
28.04.2022 18:31 Ответить
Літачків нам підкиньте
28.04.2022 18:31 Ответить
З "іхтамнєтними атпускнікамі"
28.04.2022 18:44 Ответить
Олександр Бригинець

28.04.2022 18:32 Ответить
Не ці. Швейцарія відмовилася до Мардерів.
28.04.2022 18:40 Ответить
Он правильно сказал. Щвейцария отказала немцем в снарядах.
28.04.2022 18:59 Ответить
До Мардерів, а не Гепардів.
28.04.2022 21:43 Ответить
навіть зенітне озброєння, що здатне стріляти на відстань понад 5 км?
28.04.2022 18:34 Ответить
СтаричОк, сделай их всех. Украина тебя не забудет
28.04.2022 18:40 Ответить
дело идет к ATACMS. А значит первый от украинского берега пролет летом пойдет купаться в море. Кто незаметно вебки поставит на берегу, тот резко свой тик-ток продвинет.
28.04.2022 18:45 Ответить
Что то не то что то не так!!!Ка не новость то Байден готов и делает всё!чтобы уничтожить поРашу!Так и будет!!!
28.04.2022 22:07 Ответить
 
 