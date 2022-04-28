США продолжат предоставлять Украине технику и боеприпасы, - Байден

США продолжат оказывать Украине всю необходимую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления.

"Каждый день Украина платит за эту борьбу ценой жизней своих людей. Поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине военную помощь, технику, боеприпасы, для того, чтобы они могли спасти жизнь и продолжать сопротивляться. Очень важно, чтобы эта помощь была утверждена как можно скорее".

Еще до того, как Путин начал эту войну против Украины, я четко говорил о том, как мы будем реагировать. Сразу говорил о том, что мы не будем отправлять американских солодтов для того, чтобы они воевали на территории Украины, но мы будем оказывать всю необходимую помощь Украине, чтобы она устояла против российской агрессии", - подчеркнул он.

