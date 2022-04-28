США продовжать надавати Україні техніку та боєприпаси, - Байден

США продовжать надавати Україні всю необхідну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу.

"Кожного дня Україна платить за цю боротьбу ціною життів своїх людей. Тому ми повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу, техніку, боєприпаси, для того, щоб вони могли врятувати життя і продовжувати чинити опір. Дуже важливо, щоб ця допомога була затверджена якомога швидше.

Ще завдого до того, як Путін почав цю війну проти України я чітко говорив про те, як ми реагуватимемо. Одразу говорив про те, що ми не будемо відправляти американських соладтів для того, щоб вони воювали на території України, але ми будемо надавати всю необхідну допомогу Україні, щоб вона встояла проти російської агресії", - наголосив він.

