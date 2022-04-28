УКР
США продовжать надавати Україні техніку та боєприпаси, - Байден

байден

США продовжать надавати Україні всю необхідну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу.

"Кожного дня Україна платить за цю боротьбу ціною життів своїх людей. Тому ми повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу, техніку, боєприпаси, для того, щоб вони могли врятувати життя і продовжувати чинити опір. Дуже важливо, щоб ця допомога була затверджена якомога швидше.

Ще завдого до того, як Путін почав цю війну проти України я чітко говорив про те, як ми реагуватимемо. Одразу говорив про те, що ми не будемо відправляти американських соладтів для того, щоб вони воювали на території України, але ми будемо надавати всю необхідну допомогу Україні, щоб вона встояла проти російської агресії", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пропонує механізм, що дозволить направляти заморожені активи фізосіб РФ для надання допомоги Україні

Байден Джо (2897) США (24070)
+15
Олександр Бригинець

Гарні новини з Бразилії: по-перше, там визнати голодомор геноцидом, а, по-друге, передають нам 300000 снарядів для німецьких ЗСУ. Саме ці снаряди нам відмовилася надавати Швейцарія( Реально, увесь світ з нам
показати весь коментар
28.04.2022 18:32 Відповісти
+8
........Большой Джо - ты с лендлизом подсуетись пж. ............
показати весь коментар
28.04.2022 18:30 Відповісти
+7
Скажу так : ежедневно Украина теряет своих граждан и присоединившихся к нам в этой борьбе, для того, чтобы американцы и европейцы не теряли уже своих жизней чуть попозже. Поэтому ребятки пора переходить к настоящему ленд-лизу, пора
показати весь коментар
28.04.2022 18:31 Відповісти
Джо Байденко, наш хлопчина!
показати весь коментар
28.04.2022 18:42 Відповісти
Он тут при чем, когда Закон в Конгрессе на голосовании
показати весь коментар
28.04.2022 18:58 Відповісти
Навіть не здивований. Від бандерівця іншого і не чекати
показати весь коментар
28.04.2022 20:54 Відповісти
Літачків нам підкиньте
показати весь коментар
28.04.2022 18:31 Відповісти
З "іхтамнєтними атпускнікамі"
показати весь коментар
28.04.2022 18:44 Відповісти
Олександр Бригинець

Не ці. Швейцарія відмовилася до Мардерів.
показати весь коментар
28.04.2022 18:40 Відповісти
Он правильно сказал. Щвейцария отказала немцем в снарядах.
показати весь коментар
28.04.2022 18:59 Відповісти
До Мардерів, а не Гепардів.
показати весь коментар
28.04.2022 21:43 Відповісти
навіть зенітне озброєння, що здатне стріляти на відстань понад 5 км?
показати весь коментар
28.04.2022 18:34 Відповісти
СтаричОк, сделай их всех. Украина тебя не забудет
показати весь коментар
28.04.2022 18:40 Відповісти
дело идет к ATACMS. А значит первый от украинского берега пролет летом пойдет купаться в море. Кто незаметно вебки поставит на берегу, тот резко свой тик-ток продвинет.
показати весь коментар
28.04.2022 18:45 Відповісти
Что то не то что то не так!!!Ка не новость то Байден готов и делает всё!чтобы уничтожить поРашу!Так и будет!!!
показати весь коментар
28.04.2022 22:07 Відповісти
 
 