Байден планирует запросить в Конгресса США $33 млрд для поддержки Украины
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен запросить в Конгресса США $33 млрд на предоставление дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 20,4 млрд долларов США предназначены для оснащения Киева и европейских партнеров дополнительной артиллерией, бронетехникой, противотанковым и противовоздушным потенциалом. Также предусмотрено ускорение кибервозможностей и передовых систем ПВО и разминирования наземных мин и самодельных взрывных устройств.
Другая часть из 33 миллиардов – сумма 8,5 миллиарда долларов, которая поможет финансировать правительство Украины, поддерживать продовольственные, энергетические и медицинские услуги для украинского народа, а также противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам.
8,5 миллиарда долларов США также предназначены для поддержки малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса во время осеннего урожая и закупок природного газа.
"Приветствуем решение президента США об увеличении поддержки Украины", - подчеркнул Ермак.
У Володимира Войновича в сатиричній повісті "Москва 2042" його персонаж Гєніаліссімус керував расієй саме з космосу. Може, й цей туди упиндрячить? )))
Якщо Словаччина чи Польща нам передає танки чи літаки, а США їх оснащують своїми літаками і танками - то це і є оснащення європейських партнерів.
Плюс напряму США поставлятимуть. Як не крути, а ми причетні до всіх 20 млрд
абрахамія із зешоблою в шокє!
вони ж обіцяли буйлу.....
Горит торговый центр в г Ишим...палає гарно
-----
Далі з тобою "розберуться" за щитані дні:
1) Суєцид
2)Евтаназія
3) Трибунал....(хоча до 3-тього варіанта ти ***** не доживеш!!!)
Дякую Сполученим штатам Америки!!!!
Слава Україні!!!
Скоріше б вже
В мене челюсть відвисла.
И
Гори в аду, россия!