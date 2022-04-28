РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12072 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
5 501 58

Байден планирует запросить в Конгресса США $33 млрд для поддержки Украины

байден,джо

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен запросить в Конгресса США $33 млрд на предоставление дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 20,4 млрд долларов США предназначены для оснащения Киева и европейских партнеров дополнительной артиллерией, бронетехникой, противотанковым и противовоздушным потенциалом. Также предусмотрено ускорение кибервозможностей и передовых систем ПВО и разминирования наземных мин и самодельных взрывных устройств.

Другая часть из 33 миллиардов – сумма 8,5 миллиарда долларов, которая поможет финансировать правительство Украины, поддерживать продовольственные, энергетические и медицинские услуги для украинского народа, а также противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам.

8,5 миллиарда долларов США также предназначены для поддержки малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса во время осеннего урожая и закупок природного газа.

"Приветствуем решение президента США об увеличении поддержки Украины", - подчеркнул Ермак.

Читайте также: Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов подсанкционных юридических и физических лиц РФ, - Ермак

Автор: 

Байден Джо (2799) Ермак Андрей (1301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Вот здесь можно явно без Ермака обойтись. А так суммы конечно уже взрослые, представляю как там в бункере бомбанёт: вспышка, хлопок, задымление, полёт на марс...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:54 Ответить
+14
Это очень много. Примерно 5 годовых оборонных бюджетов Украины (с учетом 5 млрд уже запланированных). Можно переходить к прямым закупкам новейших вооружений напрямую от производителей.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:55 Ответить
+12
33 млрда, у Єлдака істерика, ніби в Лото забава виграв мабуть...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
33 млрда, у Єлдака істерика, ніби в Лото забава виграв мабуть...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:53 Ответить
glavnoe shtob "na ruki" nalikom
показать весь комментарий
28.04.2022 18:54 Ответить
Американцы четко отслеживают свои деньги. Елдак даже думать боится их не туда потратить. Для этого у него есть зеленый дурачок накуренный. А у накурка 26% проциков-зефилотиков.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:59 Ответить
дайте хоч десяту або соту частину цього Коростильову, він зробить ВСЕ !!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:01 Ответить
🔴⚫ Сподіваюсь, що ця сума щомісячна. 🔴⚫
показать весь комментарий
28.04.2022 18:54 Ответить
Вот здесь можно явно без Ермака обойтись. А так суммы конечно уже взрослые, представляю как там в бункере бомбанёт: вспышка, хлопок, задымление, полёт на марс...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:54 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 18:56 Ответить
От тільки у космосі ***** й не було.
У Володимира Войновича в сатиричній повісті "Москва 2042" його персонаж Гєніаліссімус керував расієй саме з космосу. Може, й цей туди упиндрячить? )))

показать весь комментарий
28.04.2022 19:27 Ответить
Вроде 20 млрд именно для нашей армии. На эти бабки очень много всего можно набрать. Вопрос в том, что именно мы можем набрать на эту сумму
показать весь комментарий
28.04.2022 18:54 Ответить
🔴⚫ После подписания лендлиза на этой неделе - можно приобретать все, что угодно, кроме ЯО. 🔴⚫
показать весь комментарий
28.04.2022 18:59 Ответить
Эти деньги не имеют никакого отношения к ленд лизу.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:01 Ответить
в американському воєнторзі на касі серьозний контроль
показать весь комментарий
28.04.2022 19:23 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/0/8/1/5/081530cda6a06d45ca85b22f0d550f33/original.jpg

За його словами, 20,4 мільярда доларів США призначені для оснащення Києва та європейських партнерів Джерело:
показать весь комментарий
28.04.2022 19:01 Ответить
Що не так?

Якщо Словаччина чи Польща нам передає танки чи літаки, а США їх оснащують своїми літаками і танками - то це і є оснащення європейських партнерів.
Плюс напряму США поставлятимуть. Як не крути, а ми причетні до всіх 20 млрд
показать весь комментарий
28.04.2022 20:43 Ответить
🔴⚫ Лендлиз - это не покупка, а аренда оружия. Платим только за то, что останется ЦЕЛЫМ после войны. Все уничтоженное - СПИСЫВАЕТСЯ. 🔴⚫
показать весь комментарий
28.04.2022 22:08 Ответить
🔴⚫ Все! Лендлиз только что проголосован в палате представителей США! Смерть кацапам! 🔴⚫
показать весь комментарий
28.04.2022 22:06 Ответить
Совсем неплохо для начала !
показать весь комментарий
28.04.2022 18:55 Ответить
Это очень много. Примерно 5 годовых оборонных бюджетов Украины (с учетом 5 млрд уже запланированных). Можно переходить к прямым закупкам новейших вооружений напрямую от производителей.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:55 Ответить
Так скорее всего под это и запрашивают. Будут полностью наверное перевооружать натовским оружием.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:03 Ответить
Это очень мало! Оборонный бюджет США под триллион долларов и Украина воюет с врагом США на передовой, а США в тылу сидит с кучей оружия и денег и дает крошки со стола. И Германия только за газ России 30 миллиардов в месяц платит. Так эта война никогда не закончится и будут миллионы смертей. Они в месяц должны давать всем Западом Украине 100 миллиардов, чтобы быстрее закончить эту войну!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:06 Ответить
У Украины есть авианосцы? Посмотри какой у американцев флот. Или может ядерное оружие? Или конструкторские бюро? Это всё часть этого триллиона. Украина это пехота, артиллерия и чуточку авиации. Так что это далеко не триллион, даже если их снабдить самой передовой техникой.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:18 Ответить
Политрук Дима. На вашу вторую армию мира пока и этой суммы хватит)
показать весь комментарий
28.04.2022 19:22 Ответить
а як же "демілітарізація" та "нейтралізація" ?

абрахамія із зешоблою в шокє!
вони ж обіцяли буйлу.....
показать весь комментарий
28.04.2022 19:25 Ответить
Я вам ничиво не должен. През зелен
показать весь комментарий
28.04.2022 22:25 Ответить
А Германия в день платит за газ России почти 1 миллиард. Запад больше России дает денег, чем Украине. Так эта война будет бесконечно идти! Нужно увеличить помощь Украине еще больше, а России нужно полностью убрать помощь. Нужно ничего не покупать у России! Нужно быстрее с других рынков протянуть трубы и кораблями доставлять и не давать России деньги, потому что это спонсирование этой войны и убийств и разрушений.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:58 Ответить
Госпади... опять зрада...
показать весь комментарий
28.04.2022 19:03 Ответить
Господи, шо ти несеш, ще й козлячою мовою, втричі огидніше читати цю ахінею. Йди проспись.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:26 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 19:00 Ответить
Дякуємо, Америко!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:03 Ответить
За що? З питання ленд-лізу потихеньку залізли, будуть давати те, що самі захочуть, а не те, що запросимо. І ще бабка на двоє, чи проголосує за це конгрес. Чому ви дякуєте за збудження повітря?
показать весь комментарий
28.04.2022 19:08 Ответить
так ты полчил абрвамс в масле и твой ком брат ермак а с пом юзик в атку поехали маша юзика туру селями
показать весь комментарий
28.04.2022 19:12 Ответить
Лол. За лендл лиз голосование на днях. Зраду тут не сочиняй
показать весь комментарий
28.04.2022 19:21 Ответить
А ти шо за птіца, щоб союзники звітували перед тобою?
показать весь комментарий
28.04.2022 19:33 Ответить
вже проголосували, дурнику
показать весь комментарий
29.04.2022 02:16 Ответить
Давайте триллиарды баксов. Ибо если мы не победим смысла во всем этом не будет!!! А ресурсы ******** потом поделим взаимозачетом!!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:04 Ответить
набіса ти собі два акаунти зробив? думав ніхто того не побачить? хоча би змінював слова якось, коли коментуєш, мовою козлячою🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.04.2022 21:29 Ответить
А що з ленд-лізом? Вже забули? І що значить "$20,4 мільярди для України і європейських партнерів"? Скільки з тих $20,4 мільярдів саме Україні? І це зовсім не заміна ленд-лізу: дадуть те, що захочуть, а не те, що попросимо.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:04 Ответить
а тебе сразу абрмс или леопард 2 а 7 и командиром Юзика да
показать весь комментарий
28.04.2022 19:09 Ответить
Юзик абрамс и леопард просто раздавит...)
показать весь комментарий
28.04.2022 19:29 Ответить
вже проголосували, дурнику
показать весь комментарий
29.04.2022 02:17 Ответить
Как говорил мой друг замена продподатка ************. Рашу на ножи!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:05 Ответить
Я так понял что ВПК США уже аплодирует Байдену стоя с громкими овациями.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:08 Ответить
так конечно когда ещё можно прогнать в боевых на русне свои разработки и вопли жареных бурятов в т 72 с грилями на башнях тому подтверждение
показать весь комментарий
28.04.2022 19:11 Ответить
Ага. Такая возможность повернулась впервые после второй мировой. Непочатый открытий полигон на 1/9 суши.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:21 Ответить
На РабZZее опять крупный пожар...
Горит торговый центр в г Ишим...палає гарно
показать весь комментарий
28.04.2022 19:17 Ответить
турецькі переговорщики куйла мабуть запропонують Україні більше,але рашистськими рублями і по курсу ???
показать весь комментарий
28.04.2022 19:17 Ответить
Суми пішли досить серйозні. Тепер головне , щоби вони не осіли в кишенях зеленських, єрмаків, подоляків та іншої зеленої сволоти. Сподіваюсь, американці це враховують.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:25 Ответить
Ці суми направленні безпосередньо на закупку зброї, до карману українських політиків не дійдуть
показать весь комментарий
28.04.2022 19:32 Ответить
33 млрд------- це вже "заявочка)))))"
-----
Далі з тобою "розберуться" за щитані дні:
1) Суєцид

2)Евтаназія

3) Трибунал....(хоча до 3-тього варіанта ти ***** не доживеш!!!)

Дякую Сполученим штатам Америки!!!!

Слава Україні!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:42 Ответить
"передових систем ППО"

Скоріше б вже
показать весь комментарий
28.04.2022 20:21 Ответить
аааа.
В мене челюсть відвисла.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:24 Ответить
Боже, храни Америку!
И
Гори в аду, россия!
показать весь комментарий
28.04.2022 20:27 Ответить
Позавчора було засідання антиросійської військової коаліції. Рішення прийняте. Тому, виділення 33 млрд цілком логічне. Далі більше))
показать весь комментарий
28.04.2022 20:48 Ответить
При приблизній вартості F-35 на сьогодні десь https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II#%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ну дуже приблизно в 120 - 150 млн. доларів , це надихає!
показать весь комментарий
28.04.2022 21:15 Ответить
Спробую вгадати - Україна цих фінансів не отримає ...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:27 Ответить
растереть парашу по шарику. судьба. судьбинушка
показать весь комментарий
28.04.2022 22:41 Ответить
 
 