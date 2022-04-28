Байден планирует запросить в Конгресса США $33 млрд для поддержки Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен запросить в Конгресса США $33 млрд на предоставление дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 20,4 млрд долларов США предназначены для оснащения Киева и европейских партнеров дополнительной артиллерией, бронетехникой, противотанковым и противовоздушным потенциалом. Также предусмотрено ускорение кибервозможностей и передовых систем ПВО и разминирования наземных мин и самодельных взрывных устройств.

Другая часть из 33 миллиардов – сумма 8,5 миллиарда долларов, которая поможет финансировать правительство Украины, поддерживать продовольственные, энергетические и медицинские услуги для украинского народа, а также противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам.

8,5 миллиарда долларов США также предназначены для поддержки малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса во время осеннего урожая и закупок природного газа.

"Приветствуем решение президента США об увеличении поддержки Украины", - подчеркнул Ермак.

