Байден планує запросити у Конгресу США $33 млрд для підтримки України
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір запросити у Конгресу США $33 млрд на надання додаткової підтримки Україні, зокрема $20 млрд на військову допомогу та $8,5 млрд на економічну.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 20,4 мільярда доларів США призначені для оснащення Києва та європейських партнерів додатковою артилерією, бронетехнікою, протитанковим та протиповітряним потенціалом. Також передбачене прискорення кіберможливостей та передових систем ППО і допомоги у розмінуванні наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.
Інша частина з 33 мільярдів — сума 8,5 мільярда доларів, яка допоможе фінансувати уряд України, підтримувати продовольчі, енергетичні та медичні послуги для українського народу, а також протистояти російській дезінформації та пропагандистським наративам.
8,5 мільярда доларів США також призначені для підтримки малого та середнього сільськогосподарського бізнесу під час осіннього врожаю та для закупівель природного газу.
"Вітаємо рішення Президента США про збільшення підтримки України", - наголосив Єрмак.
У Володимира Войновича в сатиричній повісті "Москва 2042" його персонаж Гєніаліссімус керував расієй саме з космосу. Може, й цей туди упиндрячить? )))
Якщо Словаччина чи Польща нам передає танки чи літаки, а США їх оснащують своїми літаками і танками - то це і є оснащення європейських партнерів.
Плюс напряму США поставлятимуть. Як не крути, а ми причетні до всіх 20 млрд
абрахамія із зешоблою в шокє!
вони ж обіцяли буйлу.....
Горит торговый центр в г Ишим...палає гарно
-----
Далі з тобою "розберуться" за щитані дні:
1) Суєцид
2)Евтаназія
3) Трибунал....(хоча до 3-тього варіанта ти ***** не доживеш!!!)
Дякую Сполученим штатам Америки!!!!
Слава Україні!!!
Скоріше б вже
В мене челюсть відвисла.
И
Гори в аду, россия!