Байден планує запросити у Конгресу США $33 млрд для підтримки України

байден,джо

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір запросити у Конгресу США $33 млрд на надання додаткової підтримки Україні, зокрема $20 млрд на військову допомогу та $8,5 млрд на економічну.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 20,4 мільярда доларів США призначені для оснащення Києва та європейських партнерів додатковою артилерією, бронетехнікою, протитанковим та протиповітряним потенціалом. Також передбачене прискорення кіберможливостей та передових систем ППО і допомоги у розмінуванні наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.

Інша частина з 33 мільярдів — сума 8,5 мільярда доларів, яка допоможе фінансувати уряд України, підтримувати продовольчі, енергетичні та медичні послуги для українського народу, а також протистояти російській дезінформації та пропагандистським наративам.

8,5 мільярда доларів США також призначені для підтримки малого та середнього сільськогосподарського бізнесу під час осіннього врожаю та для закупівель природного газу.

"Вітаємо рішення Президента США про збільшення підтримки України", - наголосив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних юридичних та фізичних осіб РФ, - Єрмак

Байден Джо (2897) Єрмак Андрій (1414)
+25
Вот здесь можно явно без Ермака обойтись. А так суммы конечно уже взрослые, представляю как там в бункере бомбанёт: вспышка, хлопок, задымление, полёт на марс...
28.04.2022 18:54 Відповісти
+14
Это очень много. Примерно 5 годовых оборонных бюджетов Украины (с учетом 5 млрд уже запланированных). Можно переходить к прямым закупкам новейших вооружений напрямую от производителей.
28.04.2022 18:55 Відповісти
+12
33 млрда, у Єлдака істерика, ніби в Лото забава виграв мабуть...
28.04.2022 18:53 Відповісти
33 млрда, у Єлдака істерика, ніби в Лото забава виграв мабуть...
28.04.2022 18:53 Відповісти
glavnoe shtob "na ruki" nalikom
28.04.2022 18:54 Відповісти
Американцы четко отслеживают свои деньги. Елдак даже думать боится их не туда потратить. Для этого у него есть зеленый дурачок накуренный. А у накурка 26% проциков-зефилотиков.
28.04.2022 18:59 Відповісти
дайте хоч десяту або соту частину цього Коростильову, він зробить ВСЕ !!!!
28.04.2022 19:01 Відповісти
🔴⚫ Сподіваюсь, що ця сума щомісячна. 🔴⚫
28.04.2022 18:54 Відповісти
Вот здесь можно явно без Ермака обойтись. А так суммы конечно уже взрослые, представляю как там в бункере бомбанёт: вспышка, хлопок, задымление, полёт на марс...
28.04.2022 18:54 Відповісти
28.04.2022 18:56 Відповісти
От тільки у космосі ***** й не було.
У Володимира Войновича в сатиричній повісті "Москва 2042" його персонаж Гєніаліссімус керував расієй саме з космосу. Може, й цей туди упиндрячить? )))

28.04.2022 19:27 Відповісти
Вроде 20 млрд именно для нашей армии. На эти бабки очень много всего можно набрать. Вопрос в том, что именно мы можем набрать на эту сумму
28.04.2022 18:54 Відповісти
🔴⚫ После подписания лендлиза на этой неделе - можно приобретать все, что угодно, кроме ЯО. 🔴⚫
28.04.2022 18:59 Відповісти
Эти деньги не имеют никакого отношения к ленд лизу.
28.04.2022 19:01 Відповісти
в американському воєнторзі на касі серьозний контроль
28.04.2022 19:23 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/0/8/1/5/081530cda6a06d45ca85b22f0d550f33/original.jpg

За його словами, 20,4 мільярда доларів США призначені для оснащення Києва та європейських партнерів Джерело:
28.04.2022 19:01 Відповісти
Що не так?

Якщо Словаччина чи Польща нам передає танки чи літаки, а США їх оснащують своїми літаками і танками - то це і є оснащення європейських партнерів.
Плюс напряму США поставлятимуть. Як не крути, а ми причетні до всіх 20 млрд
28.04.2022 20:43 Відповісти
🔴⚫ Лендлиз - это не покупка, а аренда оружия. Платим только за то, что останется ЦЕЛЫМ после войны. Все уничтоженное - СПИСЫВАЕТСЯ. 🔴⚫
28.04.2022 22:08 Відповісти
🔴⚫ Все! Лендлиз только что проголосован в палате представителей США! Смерть кацапам! 🔴⚫
28.04.2022 22:06 Відповісти
Совсем неплохо для начала !
28.04.2022 18:55 Відповісти
Это очень много. Примерно 5 годовых оборонных бюджетов Украины (с учетом 5 млрд уже запланированных). Можно переходить к прямым закупкам новейших вооружений напрямую от производителей.
28.04.2022 18:55 Відповісти
Так скорее всего под это и запрашивают. Будут полностью наверное перевооружать натовским оружием.
28.04.2022 19:03 Відповісти
Это очень мало! Оборонный бюджет США под триллион долларов и Украина воюет с врагом США на передовой, а США в тылу сидит с кучей оружия и денег и дает крошки со стола. И Германия только за газ России 30 миллиардов в месяц платит. Так эта война никогда не закончится и будут миллионы смертей. Они в месяц должны давать всем Западом Украине 100 миллиардов, чтобы быстрее закончить эту войну!
28.04.2022 19:06 Відповісти
У Украины есть авианосцы? Посмотри какой у американцев флот. Или может ядерное оружие? Или конструкторские бюро? Это всё часть этого триллиона. Украина это пехота, артиллерия и чуточку авиации. Так что это далеко не триллион, даже если их снабдить самой передовой техникой.
28.04.2022 19:18 Відповісти
Политрук Дима. На вашу вторую армию мира пока и этой суммы хватит)
28.04.2022 19:22 Відповісти
а як же "демілітарізація" та "нейтралізація" ?

абрахамія із зешоблою в шокє!
вони ж обіцяли буйлу.....
28.04.2022 19:25 Відповісти
Я вам ничиво не должен. През зелен
28.04.2022 22:25 Відповісти
А Германия в день платит за газ России почти 1 миллиард. Запад больше России дает денег, чем Украине. Так эта война будет бесконечно идти! Нужно увеличить помощь Украине еще больше, а России нужно полностью убрать помощь. Нужно ничего не покупать у России! Нужно быстрее с других рынков протянуть трубы и кораблями доставлять и не давать России деньги, потому что это спонсирование этой войны и убийств и разрушений.
28.04.2022 18:58 Відповісти
Госпади... опять зрада...
28.04.2022 19:03 Відповісти
Господи, шо ти несеш, ще й козлячою мовою, втричі огидніше читати цю ахінею. Йди проспись.
28.04.2022 21:26 Відповісти
28.04.2022 19:00 Відповісти
Дякуємо, Америко!
28.04.2022 19:03 Відповісти
За що? З питання ленд-лізу потихеньку залізли, будуть давати те, що самі захочуть, а не те, що запросимо. І ще бабка на двоє, чи проголосує за це конгрес. Чому ви дякуєте за збудження повітря?
28.04.2022 19:08 Відповісти
так ты полчил абрвамс в масле и твой ком брат ермак а с пом юзик в атку поехали маша юзика туру селями
28.04.2022 19:12 Відповісти
Лол. За лендл лиз голосование на днях. Зраду тут не сочиняй
28.04.2022 19:21 Відповісти
А ти шо за птіца, щоб союзники звітували перед тобою?
28.04.2022 19:33 Відповісти
вже проголосували, дурнику
29.04.2022 02:16 Відповісти
Давайте триллиарды баксов. Ибо если мы не победим смысла во всем этом не будет!!! А ресурсы ******** потом поделим взаимозачетом!!
28.04.2022 19:04 Відповісти
набіса ти собі два акаунти зробив? думав ніхто того не побачить? хоча би змінював слова якось, коли коментуєш, мовою козлячою🤣🤣🤣
28.04.2022 21:29 Відповісти
А що з ленд-лізом? Вже забули? І що значить "$20,4 мільярди для України і європейських партнерів"? Скільки з тих $20,4 мільярдів саме Україні? І це зовсім не заміна ленд-лізу: дадуть те, що захочуть, а не те, що попросимо.
28.04.2022 19:04 Відповісти
а тебе сразу абрмс или леопард 2 а 7 и командиром Юзика да
28.04.2022 19:09 Відповісти
Юзик абрамс и леопард просто раздавит...)
28.04.2022 19:29 Відповісти
вже проголосували, дурнику
29.04.2022 02:17 Відповісти
Как говорил мой друг замена продподатка ************. Рашу на ножи!!!
28.04.2022 19:05 Відповісти
Я так понял что ВПК США уже аплодирует Байдену стоя с громкими овациями.
28.04.2022 19:08 Відповісти
так конечно когда ещё можно прогнать в боевых на русне свои разработки и вопли жареных бурятов в т 72 с грилями на башнях тому подтверждение
28.04.2022 19:11 Відповісти
Ага. Такая возможность повернулась впервые после второй мировой. Непочатый открытий полигон на 1/9 суши.
28.04.2022 19:21 Відповісти
На РабZZее опять крупный пожар...
Горит торговый центр в г Ишим...палає гарно
28.04.2022 19:17 Відповісти
турецькі переговорщики куйла мабуть запропонують Україні більше,але рашистськими рублями і по курсу ???
28.04.2022 19:17 Відповісти
Суми пішли досить серйозні. Тепер головне , щоби вони не осіли в кишенях зеленських, єрмаків, подоляків та іншої зеленої сволоти. Сподіваюсь, американці це враховують.
28.04.2022 19:25 Відповісти
Ці суми направленні безпосередньо на закупку зброї, до карману українських політиків не дійдуть
28.04.2022 19:32 Відповісти
33 млрд------- це вже "заявочка)))))"
-----
Далі з тобою "розберуться" за щитані дні:
1) Суєцид

2)Евтаназія

3) Трибунал....(хоча до 3-тього варіанта ти ***** не доживеш!!!)

Дякую Сполученим штатам Америки!!!!

Слава Україні!!!
28.04.2022 19:42 Відповісти
"передових систем ППО"

Скоріше б вже
28.04.2022 20:21 Відповісти
аааа.
В мене челюсть відвисла.
28.04.2022 20:24 Відповісти
Боже, храни Америку!
И
Гори в аду, россия!
28.04.2022 20:27 Відповісти
Позавчора було засідання антиросійської військової коаліції. Рішення прийняте. Тому, виділення 33 млрд цілком логічне. Далі більше))
28.04.2022 20:48 Відповісти
При приблизній вартості F-35 на сьогодні десь https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II#%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ну дуже приблизно в 120 - 150 млн. доларів , це надихає!
28.04.2022 21:15 Відповісти
Спробую вгадати - Україна цих фінансів не отримає ...
28.04.2022 22:27 Відповісти
растереть парашу по шарику. судьба. судьбинушка
28.04.2022 22:41 Відповісти
 
 