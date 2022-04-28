Байден планує запросити у Конгресу США $33 млрд для підтримки України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір запросити у Конгресу США $33 млрд на надання додаткової підтримки Україні, зокрема $20 млрд на військову допомогу та $8,5 млрд на економічну.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 20,4 мільярда доларів США призначені для оснащення Києва та європейських партнерів додатковою артилерією, бронетехнікою, протитанковим та протиповітряним потенціалом. Також передбачене прискорення кіберможливостей та передових систем ППО і допомоги у розмінуванні наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.



Інша частина з 33 мільярдів — сума 8,5 мільярда доларів, яка допоможе фінансувати уряд України, підтримувати продовольчі, енергетичні та медичні послуги для українського народу, а також протистояти російській дезінформації та пропагандистським наративам.



8,5 мільярда доларів США також призначені для підтримки малого та середнього сільськогосподарського бізнесу під час осіннього врожаю та для закупівель природного газу.

"Вітаємо рішення Президента США про збільшення підтримки України", - наголосив Єрмак.

