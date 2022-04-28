ВСУ зашли в село Русская Лозовая на Харьковщине, - мэр

Украинские защитники вошли в село Русская Лозовая на Харьковщине.

Об этом в Facebook сообщил мэр Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"По информации, которая поступила к нам от проверенного источника из местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас на окраинах села до сих пор продолжаются бои.

Ждем официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации!" - говорится в сообщении.

