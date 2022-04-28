ВСУ зашли в село Русская Лозовая на Харьковщине, - мэр
Украинские защитники вошли в село Русская Лозовая на Харьковщине.
Об этом в Facebook сообщил мэр Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.
"По информации, которая поступила к нам от проверенного источника из местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас на окраинах села до сих пор продолжаются бои.
Ждем официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
Cristoffor Columbus
28.04.2022 20:33
Семен Шкаралупа
28.04.2022 20:34
Сергей Каверин #402762
28.04.2022 20:40
https://t.me/operativnoZSU/21500
также в небе видел вспышку..., похоже, как что-то сбили, а кто и что - хз...
Було б цікаво побачити відео з села, як тамошнє населення відреагувало на звільнення ЗСУ - чи надто були радісні міміки.