РУС
Новости Война
27 069 23

ВСУ зашли в село Русская Лозовая на Харьковщине, - мэр

війна,зсу

Украинские защитники вошли в село Русская Лозовая на Харьковщине.

Об этом в Facebook сообщил мэр Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"По информации, которая поступила к нам от проверенного источника из местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас на окраинах села до сих пор продолжаются бои.

Ждем официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации!" - говорится в сообщении.

Автор: 

Харьковщина (5577)
+44
ти вважаєш кацапи не знають хто їм піздюків навішує )
28.04.2022 20:33 Ответить
+34
О, про Русь нагадали...

28.04.2022 20:34 Ответить
+19
В ЦИРКУНЫ ДОРОГА С ТРАССЫ НА БЕЛГОРОД ЧЕРЕЗ ДАМБУ В ЛИПЦАХ. А СЛИ НАШИ ПЕРЕРЕЖУТ ЭТУ ДОРОГУ, ТО КАЦАПАМ-ЖОПА. ТАМ ДОРОГА ТОЛЬКО ДО БОРИСОВКИ И ПОЛЯ.
28.04.2022 20:40 Ответить
Я конєчно не експерт, але можливо не та інфа яку варто так скоро розповсюджувати (хоча вона вже й так у всіх тєлєгаг які про війну пишуть )...
28.04.2022 20:30 Ответить
ти вважаєш кацапи не знають хто їм піздюків навішує )
28.04.2022 20:33 Ответить
И где им навешивают..
28.04.2022 20:38 Ответить
Розвідка друзів,що деякі орки відійшли від Маріуполя і прямуючи до Запоріжжя. Таке можна?
28.04.2022 20:52 Ответить
Ура! Циркуни ще треба звільнити!
28.04.2022 20:31 Ответить
В ЦИРКУНЫ ДОРОГА С ТРАССЫ НА БЕЛГОРОД ЧЕРЕЗ ДАМБУ В ЛИПЦАХ. А СЛИ НАШИ ПЕРЕРЕЖУТ ЭТУ ДОРОГУ, ТО КАЦАПАМ-ЖОПА. ТАМ ДОРОГА ТОЛЬКО ДО БОРИСОВКИ И ПОЛЯ.
28.04.2022 20:40 Ответить
Ну то нормально. Де це кацапів ховати, як не в полі? Бо ще везти їх туди... Най самі мандують.
28.04.2022 20:51 Ответить
Боже! Бержи ЗСУ! Кацапам 3,14зда!
28.04.2022 22:01 Ответить
О, про Русь нагадали...

28.04.2022 20:34 Ответить
Русь тут не до чого. "Руська Лозова" - це українізована калька від російського "Русская Лозовая", тобто "Російська Лозова". В селі селилися росіяни. Натомість, нижче знаходиться Черкаська Лозова. В ній селилися українці
29.04.2022 06:19 Ответить
Не по теме трохи - где почитать ,в 20 с копейками два взрыва в Киеве было.... Звук оочень громкий, но такой как всегда...
28.04.2022 20:35 Ответить
звернення Олександра Поворознюка до жителів Херсона
https://t.me/operativnoZSU/21500
28.04.2022 20:36 Ответить
коротко и ясно.... ))
28.04.2022 20:56 Ответить
Ну немає мерів в Україні,редакція!!!
28.04.2022 20:58 Ответить
Немає в Україні мерів! редакція!
28.04.2022 21:01 Ответить
Железные яйца.
28.04.2022 21:02 Ответить
да, вчера ******* в тех краях с утра и до двух часов ночи!
также в небе видел вспышку..., похоже, как что-то сбили, а кто и что - хз...
28.04.2022 21:03 Ответить
Знаю лічно одного любітєля руцкого міра з Руської Лозової, сам він доречі з Херсона, зараз мабуть він вже трохи менше ******** руцкій мір
28.04.2022 23:17 Ответить
Російська Лозова - це етнічне російське поселення. В ній проживає близько 90% жителів - росіян.
Було б цікаво побачити відео з села, як тамошнє населення відреагувало на звільнення ЗСУ - чи надто були радісні міміки.
29.04.2022 06:17 Ответить
 
 