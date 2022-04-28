ЗСУ зайшли до села Руська Лозова на Харківщині, - мер

Українські захисники зайшли до села Руська Лозова на Харківщині.

Про це у Facebook повідомив мер В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією, яка надійшла до нас від перевіреного джерела з місцевих мешканців, Збройні сили України зайшли до Руської Лозової! Зараз на околицях села досі тривають бої.

Чекаємо на офіційне підтвердження від керівництва Харківської обласної військової адміністрації!" - йдеться в повідомленні.

