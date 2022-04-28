УКР
ЗСУ зайшли до села Руська Лозова на Харківщині, - мер

Українські захисники зайшли до села Руська Лозова на Харківщині.

Про це у Facebook повідомив мер В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією, яка надійшла до нас від перевіреного джерела з місцевих мешканців, Збройні сили України зайшли до Руської Лозової! Зараз на околицях села досі тривають бої.

Чекаємо на офіційне підтвердження від керівництва Харківської обласної військової адміністрації!" - йдеться в повідомленні.

+44
ти вважаєш кацапи не знають хто їм піздюків навішує )
показати весь коментар
28.04.2022 20:33 Відповісти
+34
О, про Русь нагадали...

показати весь коментар
28.04.2022 20:34 Відповісти
+19
В ЦИРКУНЫ ДОРОГА С ТРАССЫ НА БЕЛГОРОД ЧЕРЕЗ ДАМБУ В ЛИПЦАХ. А СЛИ НАШИ ПЕРЕРЕЖУТ ЭТУ ДОРОГУ, ТО КАЦАПАМ-ЖОПА. ТАМ ДОРОГА ТОЛЬКО ДО БОРИСОВКИ И ПОЛЯ.
показати весь коментар
28.04.2022 20:40 Відповісти
Я конєчно не експерт, але можливо не та інфа яку варто так скоро розповсюджувати (хоча вона вже й так у всіх тєлєгаг які про війну пишуть )...
показати весь коментар
28.04.2022 20:30 Відповісти
ти вважаєш кацапи не знають хто їм піздюків навішує )
показати весь коментар
28.04.2022 20:33 Відповісти
И где им навешивают..
показати весь коментар
28.04.2022 20:38 Відповісти
Розвідка друзів,що деякі орки відійшли від Маріуполя і прямуючи до Запоріжжя. Таке можна?
показати весь коментар
28.04.2022 20:52 Відповісти
Ура! Циркуни ще треба звільнити!
показати весь коментар
28.04.2022 20:31 Відповісти
В ЦИРКУНЫ ДОРОГА С ТРАССЫ НА БЕЛГОРОД ЧЕРЕЗ ДАМБУ В ЛИПЦАХ. А СЛИ НАШИ ПЕРЕРЕЖУТ ЭТУ ДОРОГУ, ТО КАЦАПАМ-ЖОПА. ТАМ ДОРОГА ТОЛЬКО ДО БОРИСОВКИ И ПОЛЯ.
показати весь коментар
28.04.2022 20:40 Відповісти
Ну то нормально. Де це кацапів ховати, як не в полі? Бо ще везти їх туди... Най самі мандують.
показати весь коментар
28.04.2022 20:51 Відповісти
Боже! Бержи ЗСУ! Кацапам 3,14зда!
показати весь коментар
28.04.2022 22:01 Відповісти
О, про Русь нагадали...

показати весь коментар
28.04.2022 20:34 Відповісти
Русь тут не до чого. "Руська Лозова" - це українізована калька від російського "Русская Лозовая", тобто "Російська Лозова". В селі селилися росіяни. Натомість, нижче знаходиться Черкаська Лозова. В ній селилися українці
показати весь коментар
29.04.2022 06:19 Відповісти
Не по теме трохи - где почитать ,в 20 с копейками два взрыва в Киеве было.... Звук оочень громкий, но такой как всегда...
показати весь коментар
28.04.2022 20:35 Відповісти
звернення Олександра Поворознюка до жителів Херсона
https://t.me/operativnoZSU/21500
показати весь коментар
28.04.2022 20:36 Відповісти
коротко и ясно.... ))
показати весь коментар
28.04.2022 20:56 Відповісти
Ну немає мерів в Україні,редакція!!!
показати весь коментар
28.04.2022 20:58 Відповісти
Немає в Україні мерів! редакція!
показати весь коментар
28.04.2022 21:01 Відповісти
Железные яйца.
показати весь коментар
28.04.2022 21:02 Відповісти
да, вчера ******* в тех краях с утра и до двух часов ночи!
также в небе видел вспышку..., похоже, как что-то сбили, а кто и что - хз...
показати весь коментар
28.04.2022 21:03 Відповісти
Знаю лічно одного любітєля руцкого міра з Руської Лозової, сам він доречі з Херсона, зараз мабуть він вже трохи менше ******** руцкій мір
показати весь коментар
28.04.2022 23:17 Відповісти
Російська Лозова - це етнічне російське поселення. В ній проживає близько 90% жителів - росіян.
Було б цікаво побачити відео з села, як тамошнє населення відреагувало на звільнення ЗСУ - чи надто були радісні міміки.
показати весь коментар
29.04.2022 06:17 Відповісти
 
 