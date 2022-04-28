ЗСУ зайшли до села Руська Лозова на Харківщині, - мер
Українські захисники зайшли до села Руська Лозова на Харківщині.
Про це у Facebook повідомив мер В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією, яка надійшла до нас від перевіреного джерела з місцевих мешканців, Збройні сили України зайшли до Руської Лозової! Зараз на околицях села досі тривають бої.
Чекаємо на офіційне підтвердження від керівництва Харківської обласної військової адміністрації!" - йдеться в повідомленні.
https://t.me/operativnoZSU/21500
также в небе видел вспышку..., похоже, как что-то сбили, а кто и что - хз...
Було б цікаво побачити відео з села, як тамошнє населення відреагувало на звільнення ЗСУ - чи надто були радісні міміки.