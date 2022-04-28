ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області, - Генштаб

Українські захисники звільнили Кутузівку на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.

Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.

