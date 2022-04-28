УКР
ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області, - Генштаб

Українські захисники звільнили Кутузівку на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.

Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли смт Покотилівка на Харківщині: Загинули двоє цивільних, сімох поранено. ФОТОрепортаж

Генштаб ЗС (7118) звільнення (2718) Харківщина (6054)
+47
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь, рідненькі.
28.04.2022 19:31 Відповісти
+23
Спасибо Вам дорогие наши защитники и герои!!!
28.04.2022 19:33 Відповісти
+17
Ще б з напрямку Циркуни - Липці орків вибили, то менше у Харків прилітало би.
28.04.2022 19:39 Відповісти
Это точно.
28.04.2022 19:48 Відповісти
ізюмськии шлях -- стояти насмерть -- скоро підвезут мортири
28.04.2022 19:55 Відповісти
По карте нифига не понял.Кутузівка-это тыл Бражников.Получается орки окружены на окраинах Харькова?Тогда как они до сих пор атакуют Бражники?
28.04.2022 19:59 Відповісти
Бражківка. а не Бражники. Це під Ізюмом.
28.04.2022 20:03 Відповісти
Это что за карта такая Бражники под Новой Водолагой а Кутузовка совсем с другой стороны области
28.04.2022 20:07 Відповісти
Кутузівка давно наша, принаймні про її втрату тижня два нічого не повідомляли, можливо переплутали з Курулькою.
28.04.2022 20:22 Відповісти
Про Кутузівку писали "звільнена частково"

От нарешті зачистили.

Будуть піджимати любітєлєй бомбардувань між Липцями і Циркунами
28.04.2022 20:35 Відповісти
Кутузівка чітко на північний схід від Харкова. За неї більше тижня бої йшли. Орки чиплялись, бо звідти по всьому Харкову можна було артою працювати.
28.04.2022 20:26 Відповісти
ТСН від 16 квітня:

Українським військовим далося відтіснити ворога та звільнити Бобрівку та Байрак, а також ще одну територію - це військова частина, яку війська рф перші години війни вони розбили її трьома надпотужними ракетами. https://tsn.ua/exclusive/**********-viyskovi-zvilnili-vid-rosiyskih-okupantiv-bobrivku-ta-bayrak-pid-harkovom-2038480.html Про це повідомляють ТСН.

Наразі йдуть бої за Кутузовку.
28.04.2022 20:35 Відповісти
Не обсуждая Кутузовку:
В сводке Генштаба ВСУ. "возобновлен контроль над населенным пунктом" Источник:
У Юрия Евгениевича " защитники освободили"
Это синонимы?
Понятие контроль значит что вооруженные силы артиллерией добивают в это место и, таким образом, могут контролировать там обстановку. До освобождения может быть ещё очень и очень далеко.
Пример: На направлении Донецк - Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Н.... и В......, успеха не имел. Источник:
Перечисленные населённые пункты контролируются нашими войсками.
28.04.2022 20:43 Відповісти
Кутузівка - моя мала Батьківщина. Слава Україні! Героям Слава!
28.04.2022 23:51 Відповісти
 
 