ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області, - Генштаб
Українські захисники звільнили Кутузівку на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.
Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Бережи вас Господь, рідненькі.
От нарешті зачистили.
Будуть піджимати любітєлєй бомбардувань між Липцями і Циркунами
Українським військовим далося відтіснити ворога та звільнити Бобрівку та Байрак, а також ще одну територію - це військова частина, яку війська рф перші години війни вони розбили її трьома надпотужними ракетами. https://tsn.ua/exclusive/**********-viyskovi-zvilnili-vid-rosiyskih-okupantiv-bobrivku-ta-bayrak-pid-harkovom-2038480.html Про це повідомляють ТСН.
Наразі йдуть бої за Кутузовку.
В сводке Генштаба ВСУ. "возобновлен контроль над населенным пунктом" Источник:
У Юрия Евгениевича " защитники освободили"
Это синонимы?
Понятие контроль значит что вооруженные силы артиллерией добивают в это место и, таким образом, могут контролировать там обстановку. До освобождения может быть ещё очень и очень далеко.
Пример: На направлении Донецк - Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Н.... и В......, успеха не имел. Источник:
Перечисленные населённые пункты контролируются нашими войсками.