ВСУ возобновили контроль над Кутузовкой Харьковской области, - Генштаб

Украинские защитники освободили Кутузовку на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ.

"Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанти безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

Силами обороны Украины возобновлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты обстреляли пгт Покотиловка в Харьковской области: Погибли двое гражданских, семеро получили ранения. ФОТОрепортаж