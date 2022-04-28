РУС
ВСУ возобновили контроль над Кутузовкой Харьковской области, - Генштаб

зсу

Украинские защитники освободили Кутузовку на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ.

"Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанти безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

Силами обороны Украины возобновлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области", - говорится в сообщении.

ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь, рідненькі.
28.04.2022 19:31
Спасибо Вам дорогие наши защитники и герои!!!
28.04.2022 19:33
Ще б з напрямку Циркуни - Липці орків вибили, то менше у Харків прилітало би.
28.04.2022 19:39
Это точно.
28.04.2022 19:48
ізюмськии шлях -- стояти насмерть -- скоро підвезут мортири
28.04.2022 19:55
По карте нифига не понял.Кутузівка-это тыл Бражников.Получается орки окружены на окраинах Харькова?Тогда как они до сих пор атакуют Бражники?
28.04.2022 19:59
Бражківка. а не Бражники. Це під Ізюмом.
28.04.2022 20:03
Это что за карта такая Бражники под Новой Водолагой а Кутузовка совсем с другой стороны области
28.04.2022 20:07
Кутузівка давно наша, принаймні про її втрату тижня два нічого не повідомляли, можливо переплутали з Курулькою.
28.04.2022 20:22
Про Кутузівку писали "звільнена частково"

От нарешті зачистили.

Будуть піджимати любітєлєй бомбардувань між Липцями і Циркунами
28.04.2022 20:35
Кутузівка чітко на північний схід від Харкова. За неї більше тижня бої йшли. Орки чиплялись, бо звідти по всьому Харкову можна було артою працювати.
28.04.2022 20:26
ТСН від 16 квітня:

Українським військовим далося відтіснити ворога та звільнити Бобрівку та Байрак, а також ще одну територію - це військова частина, яку війська рф перші години війни вони розбили її трьома надпотужними ракетами. https://tsn.ua/exclusive/**********-viyskovi-zvilnili-vid-rosiyskih-okupantiv-bobrivku-ta-bayrak-pid-harkovom-2038480.html Про це повідомляють ТСН.

Наразі йдуть бої за Кутузовку.
28.04.2022 20:35
Не обсуждая Кутузовку:
В сводке Генштаба ВСУ. "возобновлен контроль над населенным пунктом" Источник:
У Юрия Евгениевича " защитники освободили"
Это синонимы?
Понятие контроль значит что вооруженные силы артиллерией добивают в это место и, таким образом, могут контролировать там обстановку. До освобождения может быть ещё очень и очень далеко.
Пример: На направлении Донецк - Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Н.... и В......, успеха не имел. Источник:
Перечисленные населённые пункты контролируются нашими войсками.
28.04.2022 20:43
Кутузівка - моя мала Батьківщина. Слава Україні! Героям Слава!
28.04.2022 23:51
 
 