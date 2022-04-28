ВСУ возобновили контроль над Кутузовкой Харьковской области, - Генштаб
Украинские защитники освободили Кутузовку на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ.
"Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанти безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.
Силами обороны Украины возобновлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Бережи вас Господь, рідненькі.
От нарешті зачистили.
Будуть піджимати любітєлєй бомбардувань між Липцями і Циркунами
Українським військовим далося відтіснити ворога та звільнити Бобрівку та Байрак, а також ще одну територію - це військова частина, яку війська рф перші години війни вони розбили її трьома надпотужними ракетами. https://tsn.ua/exclusive/**********-viyskovi-zvilnili-vid-rosiyskih-okupantiv-bobrivku-ta-bayrak-pid-harkovom-2038480.html Про це повідомляють ТСН.
Наразі йдуть бої за Кутузовку.
В сводке Генштаба ВСУ. "возобновлен контроль над населенным пунктом" Источник:
У Юрия Евгениевича " защитники освободили"
Это синонимы?
Понятие контроль значит что вооруженные силы артиллерией добивают в это место и, таким образом, могут контролировать там обстановку. До освобождения может быть ещё очень и очень далеко.
Пример: На направлении Донецк - Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Н.... и В......, успеха не имел. Источник:
Перечисленные населённые пункты контролируются нашими войсками.