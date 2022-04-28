РУС
Оккупанты 3-4 раза в сутки штурмуют Рубежное в Луганской области, - МВД

рубіжне

Российские войска регулярно штурмуют Рубежное в Луганской области.

Об этом сообщает МВД в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Город Рубежное враг штурмует 3-4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы выбить нас и прорвать этот путь через все капилляры.

Но что же их в детстве не научили... не ходить без приглашения по чужим лесам и тропам... Результат - как на фото - холод и воссоединение с нашей землей.

Слава воинам БрБР, которые продолжают защищать Рубежное и сдерживают наступление врага дальше!" – говорится в сообщении.

Оккупанты 3-4 раза в сутки штурмуют Рубежное в Луганской области, - МВД 01

а вот снайперская пара, чуваки приехали к нам на сафари из Британии.... )
28.04.2022 22:26 Ответить
Да, кацапчегов ещё рано заносить в красную книгу и раздавать по зоопаркам...
28.04.2022 22:31 Ответить
Не треба до зоопарків: мавпи й самі добре впораються з лайном. кацапи, краще, нехай уран копають.

28.04.2022 22:46 Ответить
Побольше потерь расиянским свинособакам!
Героям слава!
28.04.2022 22:29 Ответить
https://leon-spb67.livejournal.com/1457295.html https://leon-spb67.livejournal.com/1457295.html

Бои за рубежное
28.04.2022 23:03 Ответить
Там того Рубіжного, але це залізнична станція.От що прикро
29.04.2022 08:21 Ответить
 
 