Оккупанты 3-4 раза в сутки штурмуют Рубежное в Луганской области, - МВД

Российские войска регулярно штурмуют Рубежное в Луганской области.

Об этом сообщает МВД в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Город Рубежное враг штурмует 3-4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы выбить нас и прорвать этот путь через все капилляры.

Но что же их в детстве не научили... не ходить без приглашения по чужим лесам и тропам... Результат - как на фото - холод и воссоединение с нашей землей.

Слава воинам БрБР, которые продолжают защищать Рубежное и сдерживают наступление врага дальше!" – говорится в сообщении.

