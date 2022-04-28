Окупанти 3-4 рази за добу штурмують Рубіжне на Луганщині, - МВС

Російські війська регулярно штурмують Рубіжне на Луганщині.

Про це повідомляє МВС у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Місто Рубіжне ворог штурмує 3-4 рази за добу. Прилітають сотні крупнокаліберних снарядів по кожній позиції. Ворожі танки б'ють невпинно. Окупант шле нові й нові сили, щоб вибити нас і прорвати цей шлях через усі капіляри.



Але що ж їх в дитинстві не навчили... не ходити без запрошення чужими лісами і стежками... Результат - як на фото - холод і возз'єднання з нашою землею.



Слава воїнам БрШР, які продовжують боронити Рубіжне і стримують наступ ворога далі!" - йдеться в повідомленні.

