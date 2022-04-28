УКР
Окупанти 3-4 рази за добу штурмують Рубіжне на Луганщині, - МВС

рубіжне

Російські війська регулярно штурмують Рубіжне на Луганщині.

Про це повідомляє МВС у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Місто Рубіжне ворог штурмує 3-4 рази за добу. Прилітають сотні крупнокаліберних снарядів по кожній позиції. Ворожі танки б'ють невпинно. Окупант шле нові й нові сили, щоб вибити нас і прорвати цей шлях через усі капіляри.

Але що ж їх в дитинстві не навчили... не ходити без запрошення чужими лісами і стежками... Результат - як на фото - холод і возз'єднання з нашою землею.

Слава воїнам БрШР, які продовжують боронити Рубіжне і стримують наступ ворога далі!" - йдеться в повідомленні.

Окупанти 3-4 рази за добу штурмують Рубіжне на Луганщині, - МВС 01

МВС (3532) Луганська область (4920)
а вот снайперская пара, чуваки приехали к нам на сафари из Британии.... )
показати весь коментар
28.04.2022 22:26 Відповісти
Да, кацапчегов ещё рано заносить в красную книгу и раздавать по зоопаркам...
показати весь коментар
28.04.2022 22:31 Відповісти
Не треба до зоопарків: мавпи й самі добре впораються з лайном. кацапи, краще, нехай уран копають.

показати весь коментар
28.04.2022 22:46 Відповісти
Побольше потерь расиянским свинособакам!
Героям слава!
показати весь коментар
28.04.2022 22:29 Відповісти
https://leon-spb67.livejournal.com/1457295.html https://leon-spb67.livejournal.com/1457295.html

Бои за рубежное
показати весь коментар
28.04.2022 23:03 Відповісти
Там того Рубіжного, але це залізнична станція.От що прикро
показати весь коментар
29.04.2022 08:21 Відповісти
 
 