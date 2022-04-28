Войну с Украиной поддерживают 74% россиян, - опрос

По состоянию на конец апреля 2022 года военные действия России, которая напала на Украину, поддерживают 74% россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы результаты опроса "Левада-центра" в РФ, проведенного 21-27 апреля

По результатам опроса, к концу апреля, через 2 месяца войны с Украиной, 74% россиян поддерживают нападение России на Украину и действия российских оккупационных войск.

При этом не поддерживают действия РФ 19% респондентов.

Опрос Левада-центра проведен 21 – 27 апреля среди 1616 россиян в возрасте от 18 лет.

Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

