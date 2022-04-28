Війну з Україною підтримує 74% росіян, - опитування

Станом на кінець квітня 2022 року військові дії Росії, яка напала на Україну, підтримують 74% росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, такими є результати опитування "Левада-центру" в РФ, проведене 21-27 квітня

За результатами опитування, станом на кінець квітня, через 2 місяці війни з Україною, 74% росіян підтримують напад Росії на Україну та дії російських окупаційних військ.

При цьому не підтримують дії РФ 19% респондентів.

Опитування Левада-центру провели 21 - 27 квітня серед 1616 росіян віком від 18 років.

Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Похибка не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2,0% для показників, близьких до 10%/90%, 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

