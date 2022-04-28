УКР
Війну з Україною підтримує 74% росіян, - опитування

Станом на кінець квітня 2022 року військові дії Росії, яка напала на Україну, підтримують 74% росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, такими є результати опитування "Левада-центру" в РФ, проведене 21-27 квітня

За результатами опитування, станом на кінець квітня, через 2 місяці війни з Україною, 74% росіян підтримують напад Росії на Україну та дії російських окупаційних військ.

При цьому не підтримують дії РФ 19% респондентів.

Опитування Левада-центру провели 21 - 27 квітня серед 1616 росіян віком від 18 років.

Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Похибка не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2,0% для показників, близьких до 10%/90%, 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 51% росіян "пишаються" війною РФ проти України, а 12% - "шоковані", - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА

Війну з Україною підтримує 74% росіян, - опитування 01

А вы говорите что когда ***** сдохнет что то изменится. Тут только высоким забором и рвами на 100 лет огородить тот зоопарк и пока друг друга не сожрут
28.04.2022 22:50 Відповісти
+31
Карфаген должен быть разрушен.
28.04.2022 22:47 Відповісти
+31
А потім вся ця киздота до нас полізе, обітреться і почне права качати - з благословення хотьпаржомів і какаяразніц...

Брати Капранови: Поки українці захищаються від навали "русского міра" на фронті, в тилу запустили проект перетворення України на "кращу Росію". Телеканали вже відверто перейшли на російську, скрізь російські експерти, російські події. Проукраїнські канали вилучили з ефіру, а російські діячі вже відверто оголошують про плани перебиратися до України. І з цим треба щось робити.
28.04.2022 22:50 Відповісти
Карфаген должен быть разрушен.
28.04.2022 22:47 Відповісти
А шо скаже Арестович? "Раздєляєм русский народ и Тупина"?
28.04.2022 22:48 Відповісти
Після сьогоднішнього ленд-лізу їхня кількість скоротиться в рази, коли «прилетить» нормально.
28.04.2022 22:49 Відповісти
За статистикою, кожен 200-ий росіянин не підтримує війну з Україною
28.04.2022 23:12 Відповісти
Пійшов онук на війну крошити окупантів, а дід йому каже:
- Як буде 200-сотий, ти менікажи, відразу хату на тебе перепішу.
Через місяць дзвонить, питає
- Ну що внучку, вже часу багато пройшло, є вже 200 сотий?
- Ні діду, нема, звиняйте, тільки 58-мий.
28.04.2022 23:38 Відповісти
Всього-навсього? А я думав, намалюють 99,8%
28.04.2022 22:49 Відповісти
Логічно. 74% хочуть, що росію знищили
28.04.2022 22:49 Відповісти
Я не дивлюся українське тб. Але вчора побачила в фб, власне, цю заувагу щодо москальні-"експертів".
Що за фігня ?
28.04.2022 23:34 Відповісти
Фігня називається "яка різниця." Тільки зараз вона дорвалась до згортання свободи слова через введення воєнного стану і обмеження громадських прав.
29.04.2022 00:25 Відповісти
Там после его падежа начнётся взрослый замес. Между ФСБ, кадыровцами, армейскими и т.д.
28.04.2022 22:59 Відповісти
и чем это нам поможет? все равно победит другое г*но
29.04.2022 00:49 Відповісти
Нам это поможет, что им будет не до нас года 3 точно. Там начнётся новая чеченская скорее всего, да и прочее.
29.04.2022 22:27 Відповісти
Які вони *******
28.04.2022 22:50 Відповісти
28.04.2022 22:59 Відповісти
ой це ж треба як співпало! А в Україні 73% бажають здатись москалям, бо 'усталі ат вайни'....
28.04.2022 22:55 Відповісти
С таким раскладом ядерную бомбардировку рашки весь мир воспримет аплодисментами.
28.04.2022 22:55 Відповісти
Эти 74 % должны будут умереть от ракет или голода. Денацифицировать надо только 26 %.
28.04.2022 22:55 Відповісти
1000 атомних бомб на парашку-1000 років спокійного життя у всьому світі
28.04.2022 22:56 Відповісти
Параша заслуживает уничтожения. Но не атомным оружием. Мы рядом и ветер принесет и нам немало радиации. Забыли Чернобыль, или тебя еще не было тогда? Да и параша сможет успеть нас бомбонуть атомными...
28.04.2022 23:38 Відповісти
Ожна біда прийшла із 73 - відсотковою підтримкою, а інша на 1 відсоток більше.
28.04.2022 22:59 Відповісти
Нітакіє кацапи: ми протіф вайни!

Українці: вас меньшість таких...

Нітакіє кацапи: нєт! апроси врут! нас бальшинцфо!

Українці: якщо вас справді більшість, чому ви не змінюєте владу?!

Нітакіє кацапи: ви ні панімаєтє! ета другоє!

Українці: Тьху! Йдіть за кораблем...

Нітакіє кацапи: аааа! путенгпраф ви нацисти!
28.04.2022 23:01 Відповісти
Нация, второе название которой - КАЦАПА (что с тюркского - мясник, резник, садист-ганнибал), не может не любить войну...

Поэтому 74% за войну, поэтому миллиард санкций на их страну, поэтому вся Европа и Америка, против кацапов......и большинство Азии также их презирает....
28.04.2022 23:03 Відповісти
Честно говоря, я удивлен за те 19%, что против - как они отважились в этом признаться?!
28.04.2022 23:08 Відповісти
Хто в ліс, а хто по дрова . . .

Вам дали новину не про те, що 3 з 4 росіян повністю або переважно підтримують війну - Вам дали новину в динаміці, з якої видно, що підтримка війни падає. Не швидко, (6-7%), але падає. Це перше.

І друге - не вірте повністю російській соціології. Тому що коли я почав порівнювати динаміку різних відповідей, 5 разів не міг порахувати : кількість умовно-підтримуючих відповідей скоротилася на 7%, а умовно-заперечуючих і невизначених зросла на 6%, що є очевидним абсурдом. Не повірив, перерахував суми помісячно і вийшло, що у березні загальна кількість відповідей не 100%, а 101% 53 + 28 + 8 + 6 + 6 = 101. Отака там соціологія, ну її в пєнь . . .

Але все одно динаміка позитивна. Ще пару місяців гробиків з фронту і буде у росіян прямо по віршу Галича : "Оказался наш отец не отцом, а ***** . . ."
28.04.2022 23:11 Відповісти
Левада-центру можна довіряти. Бо центр в них на леваді
28.04.2022 23:20 Відповісти
Хотят ли русские войны.....
28.04.2022 23:12 Відповісти
Надо сделать так , чтобы оставшиеся в живых кацапы больше никогда войны не хотели ...
28.04.2022 23:12 Відповісти
Та просто бояться щось інше сказати. Он історія патлатого веніка чого варта. глотав віскарь з другом Громовим, куратором пропагандонів, і таки забрали Ехо та ще зробили іноагентом Гваделупи. Бояться. Левада дістала засмальцовані списки-вопросники і проголосила Пабєду. В Україні так само Єлдак рейтингує. Не хай вірять один одному, якщо це схоже на правду, то де черги у військомати. Колись левада щось не так випустила то два роки була відлучена від бабла.
28.04.2022 23:18 Відповісти
ну тут сплошной позитив - минус 8% поддерживающих войну всего за месяц. А это ведь еще только начало, еще не все проивзодства остановились, не все уволенные проели свои запасы, не все больные купили лекарства по новым ценам и т. д .
28.04.2022 23:19 Відповісти
Зверьё. Всех в ад.
28.04.2022 23:22 Відповісти
вдома у респондента методом особистого інтерв'ю

Тем кто против статью за дискредитацию пришили?
28.04.2022 23:24 Відповісти
я б не сподівався що відсоток "москалів тих що за війну" впаде.
вони досі з фашизмом воюють, вже 83 роки відтоді як Друга Світова Війна почалася.
короче, гиздануті вони там всі, тільки 5-10% нормальних, але це в межах статистичної похибки.
28.04.2022 23:24 Відповісти
то вони підтримують картинку пропаганди,
а не реальну ситуацію
мабуть треба щоб ситуація в їх великих містах стала схожа на ситуацію в Україні там де були москалі: нема газу, води, опалення
в їхніх селах цього і так нема то гірше навряд чи стане
28.04.2022 23:24 Відповісти
Для меня все как один мрази-
28.04.2022 23:29 Відповісти
Ні, більше. Вони вищать, що =запад нє панімаєт, что в такіє мамєнти ми есче больше сплачіваємся вакруг нашеВо лідєра=.

Мені особисто начхати на цю біомасу, то нехай Захід дивиться і читає.
28.04.2022 23:38 Відповісти
Це вони такі "грамотні", бо поки є що жерти, а з порожнім шлунком та голою сракою не дуже вже й "сплатішся вакруг".
28.04.2022 23:53 Відповісти
Это они поддерживали войну, когда "знали" про вяликий руzzкий мир, вяликого ***********, вяликую армию, лёгкий и безнаказаный захват и грабежи чужих территорий и своё стороннее безопасное наблюдение и соучастие в преступлениях со стороны.
Теперь, когда вяликий руzzкий мир оказался под плинтусом, ********** не оправдал ожиданий и вяликая армия перемалывается как мясо, захват и грабежи обернулись ненавистным уничтожением оккупантов, смерть, возмездие, упадок приходит в каждый рабсейский дом, вера будет таять с каждым днём, а конец очередного фашистского рейха предсказуем.
28.04.2022 23:40 Відповісти
Это все значит, что нам еще долго придется жить с империей зла. Нужен второй Рейган...
28.04.2022 23:43 Відповісти
Когда они полностью потеряют ощущение безопасности у себя дома будет конец поддержки войны.
28.04.2022 23:52 Відповісти
С учетом обязательной пропаганды 25 процентов россиян всё-таки не поддерживают...
Опять это "загадочное" соотношение 75 на 25...
29.04.2022 00:46 Відповісти
74% росіян відправить на перегній.
29.04.2022 00:47 Відповісти
Навіть у гітлерівській Німеччині, відсоток нацистів був вдвічі менший ніж сьогодні в росії .
29.04.2022 01:00 Відповісти
Многие могли говорить да из за сцыкливости и боязни что потом посадят. Они там сейчас все жалуются что за какую либо критику русофашистской армии или разговоров про войну можно загреметь на пару лет в лучшем случае. Там не такие уж все и дураки и понимают что к чему. Но в любом случае чем больше русофашисты получат пи…лей - тем быстрее будет протрезвление быдломасс
29.04.2022 01:17 Відповісти
Разрыв всех отношений с РФ на всю оставшуюся жизнь!!!Всех торговых и дипломатических !!!Чтобы ни одна мразь не могла заехать или даже проехать транзитом через Украины со стороны РФ да и просто граждане РФ.Машины с русскими номерами я вообще предлогаю жечь !!!
29.04.2022 01:45 Відповісти
Трохи стало менше за агресивну війну. Інколи в росіян бувають безалкогольні дні.
29.04.2022 07:39 Відповісти
изолировать этих гнид высоким забором!
29.04.2022 09:57 Відповісти
Кацапи-це потвори!
29.07.2022 22:47 Відповісти
 
 