Війну з Україною підтримує 74% росіян, - опитування
Станом на кінець квітня 2022 року військові дії Росії, яка напала на Україну, підтримують 74% росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, такими є результати опитування "Левада-центру" в РФ, проведене 21-27 квітня
За результатами опитування, станом на кінець квітня, через 2 місяці війни з Україною, 74% росіян підтримують напад Росії на Україну та дії російських окупаційних військ.
При цьому не підтримують дії РФ 19% респондентів.
Опитування Левада-центру провели 21 - 27 квітня серед 1616 росіян віком від 18 років.
Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.
Похибка не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2,0% для показників, близьких до 10%/90%, 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.
- Як буде 200-сотий, ти менікажи, відразу хату на тебе перепішу.
Через місяць дзвонить, питає
- Ну що внучку, вже часу багато пройшло, є вже 200 сотий?
- Ні діду, нема, звиняйте, тільки 58-мий.
Брати Капранови: Поки українці захищаються від навали "русского міра" на фронті, в тилу запустили проект перетворення України на "кращу Росію". Телеканали вже відверто перейшли на російську, скрізь російські експерти, російські події. Проукраїнські канали вилучили з ефіру, а російські діячі вже відверто оголошують про плани перебиратися до України. І з цим треба щось робити.
Що за фігня ?
Українці: вас меньшість таких...
Нітакіє кацапи: нєт! апроси врут! нас бальшинцфо!
Українці: якщо вас справді більшість, чому ви не змінюєте владу?!
Нітакіє кацапи: ви ні панімаєтє! ета другоє!
Українці: Тьху! Йдіть за кораблем...
Нітакіє кацапи: аааа! путенгпраф ви нацисти!
Поэтому 74% за войну, поэтому миллиард санкций на их страну, поэтому вся Европа и Америка, против кацапов......и большинство Азии также их презирает....
Вам дали новину не про те, що 3 з 4 росіян повністю або переважно підтримують війну - Вам дали новину в динаміці, з якої видно, що підтримка війни падає. Не швидко, (6-7%), але падає. Це перше.
І друге - не вірте повністю російській соціології. Тому що коли я почав порівнювати динаміку різних відповідей, 5 разів не міг порахувати : кількість умовно-підтримуючих відповідей скоротилася на 7%, а умовно-заперечуючих і невизначених зросла на 6%, що є очевидним абсурдом. Не повірив, перерахував суми помісячно і вийшло, що у березні загальна кількість відповідей не 100%, а 101% 53 + 28 + 8 + 6 + 6 = 101. Отака там соціологія, ну її в пєнь . . .
Але все одно динаміка позитивна. Ще пару місяців гробиків з фронту і буде у росіян прямо по віршу Галича : "Оказался наш отец не отцом, а ***** . . ."
Тем кто против статью за дискредитацию пришили?
вони досі з фашизмом воюють, вже 83 роки відтоді як Друга Світова Війна почалася.
короче, гиздануті вони там всі, тільки 5-10% нормальних, але це в межах статистичної похибки.
а не реальну ситуацію
мабуть треба щоб ситуація в їх великих містах стала схожа на ситуацію в Україні там де були москалі: нема газу, води, опалення
в їхніх селах цього і так нема то гірше навряд чи стане
Мені особисто начхати на цю біомасу, то нехай Захід дивиться і читає.
Теперь, когда вяликий руzzкий мир оказался под плинтусом, ********** не оправдал ожиданий и вяликая армия перемалывается как мясо, захват и грабежи обернулись ненавистным уничтожением оккупантов, смерть, возмездие, упадок приходит в каждый рабсейский дом, вера будет таять с каждым днём, а конец очередного фашистского рейха предсказуем.
Опять это "загадочное" соотношение 75 на 25...