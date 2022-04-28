РУС
Совет безопасности ООН заслужил разочарование его работой, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совбез не сделал того, что был должен, в контексте нападения РФ на Украину.

Гутерриш признал, что Совет безопасности – ключевой орган ООН – заслужил разочарование его работой.

"Слов о солидарности недостаточно", - подчеркнул он.

"Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования и гнева", - признал генсек.

Гутерриш, впрочем, не изложил никаких планов для преодоления этого.

"Многие мировые лидеры приложили усилия для прекращения агрессии, пока безрезультатно", - добавил генеральный секретарь.

Топ комментарии
+18
ООН бесполезен
28.04.2022 22:55 Ответить
+15
а може признатися що не ХОТІВ ШОСЬ РОБИТИ
28.04.2022 22:53 Ответить
+14
Рада безпеки - ключовий орган ООН - где можно посрать и отдохуть.
28.04.2022 22:56 Ответить
пойдёт. норм.
28.04.2022 22:51 Ответить
а може признатися що не ХОТІВ ШОСЬ РОБИТИ
28.04.2022 22:53 Ответить
Він ***** не зробив.
Їдь собі в Нью-Йорк, старий маразматик і далі товчи воду в ступі.
28.04.2022 22:55 Ответить
ООН бесполезен
28.04.2022 22:55 Ответить
Ну чому це "бесполезєн" ?

у них ракети ***** не падають , вони оголошують стурбованість , все чудово
ну там яка ь Україна страждає но то далеко і майже не відчквається
28.04.2022 22:59 Ответить
Импотентен! И все эти ******** подразделения типа ВОЗ, ІМО и т. д., а ихних сосет безопасности, вобще хрень какая-то. Там страна агрессор может заблокировать свою агрессию, ну не бред ***!
28.04.2022 23:43 Ответить
Писал совет безопасности, а сосет даже лучше получился))))
28.04.2022 23:45 Ответить
Рада безпеки - ключовий орган ООН - где можно посрать и отдохуть.
28.04.2022 22:56 Ответить
И обеспечить себе безбедную старость!
28.04.2022 23:55 Ответить
Оце головне!
Три з половиною мільярди доларів бюджету, цілком вистачає на утримання декількох сот нікчем в Нью-Йорку та декількох тисяч на території країн-учасниць!
Резюме,якому всі заздрять, статус рангового дипломата, політичний вплив і ніякої відповідальності!
29.04.2022 15:37 Ответить
Це ********* рівень стурбованості. Що як там справи у радбезі?
28.04.2022 22:57 Ответить
Та навпаки,зробили, Чи забули,як маячню мундян слухпли,роззявивши роти?
28.04.2022 22:58 Ответить
ООН разогнать а Украине дать серьезное оружие. ООН вообще хоть один конфликт разрешило?
28.04.2022 22:59 Ответить
в Руанді відстрілювали собак, що поїдали трупи тутсі
28.04.2022 23:13 Ответить
Так, "разрєшило": всі конфлікти, що відбувалися з заснування ООН, відбувалися з його "разрєшенія".
28.04.2022 23:13 Ответить
Или его запрета, что смысла не меняет.
28.04.2022 23:49 Ответить
І все? Ну хоч би стурбованість висловив.
28.04.2022 22:59 Ответить
вікинуть нахєр рашистостан із ради безпеки оон і прийняти туди Україну
28.04.2022 23:00 Ответить
наконец-то....., вернулся из параллельной реальности!
28.04.2022 23:04 Ответить
Та нє. То зараз по3.14здів. Завтра старої заспіває.
28.04.2022 23:08 Ответить
самороспуститесь
28.04.2022 23:05 Ответить
А зряплата?!! Кушать там всем хочется.
29.04.2022 00:55 Ответить
Схоже ***** не даремно витер ноги об генсека ООН. Того зачепило. Це добре. Чекатимемо виключення рашки з радбезу і визнання державою-терористом. 👍
28.04.2022 23:13 Ответить
Він сказав що нічого такого він не зробить.
29.04.2022 04:22 Ответить
Літера π є на грецькій клавіатурі. Можливо, не потрібно буде всякий раз писати 3.14159256358
28.04.2022 23:14 Ответить
28.04.2022 23:18 Ответить
три дебила это сила
29.04.2022 01:02 Ответить
ООН нічого не вирішує. Можна забути за цю організацію, і не звертати увагу.
28.04.2022 23:45 Ответить
А що заважає позбавити крємльовский улус місця у РБ?
Тим більше що воно захоплене без дотримання необхідних для цього процедур.
29.04.2022 00:20 Ответить
Україна виражає стурбованість Гутьерешу та занепокоєння ООН
29.04.2022 00:23 Ответить
Выродок с тайным агентом влияния и полезным идиотом..
29.04.2022 00:25 Ответить
Не зробили,то робіть,ще поки не пізно. На данний час,найкраща допомога це зброя,чим важча - тим краще. Купіть літак хоча б, це вже буде набагато краще ніж "стурбованість".
29.04.2022 00:28 Ответить
Я думаю всем понятно, что организация, где постоянный член совет безопасности ООН и по совместительству главный террорист, не совсем жизнеспособная организация.
29.04.2022 00:40 Ответить
Орёл ораторского искусства
29.04.2022 01:31 Ответить
все вы там импотенты!
29.04.2022 09:55 Ответить
 
 