Совет безопасности ООН заслужил разочарование его работой, - Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совбез не сделал того, что был должен, в контексте нападения РФ на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Гутерриш признал, что Совет безопасности – ключевой орган ООН – заслужил разочарование его работой.
"Слов о солидарности недостаточно", - подчеркнул он.
"Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования и гнева", - признал генсек.
Гутерриш, впрочем, не изложил никаких планов для преодоления этого.
"Многие мировые лидеры приложили усилия для прекращения агрессии, пока безрезультатно", - добавил генеральный секретарь.
Їдь собі в Нью-Йорк, старий маразматик і далі товчи воду в ступі.
у них ракети ***** не падають , вони оголошують стурбованість , все чудово
ну там яка ь Україна страждає но то далеко і майже не відчквається
Три з половиною мільярди доларів бюджету, цілком вистачає на утримання декількох сот нікчем в Нью-Йорку та декількох тисяч на території країн-учасниць!
Резюме,якому всі заздрять, статус рангового дипломата, політичний вплив і ніякої відповідальності!
Тим більше що воно захоплене без дотримання необхідних для цього процедур.