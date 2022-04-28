Совет безопасности ООН заслужил разочарование его работой, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совбез не сделал того, что был должен, в контексте нападения РФ на Украину.

Гутерриш признал, что Совет безопасности – ключевой орган ООН – заслужил разочарование его работой.

"Слов о солидарности недостаточно", - подчеркнул он.

"Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования и гнева", - признал генсек.

Гутерриш, впрочем, не изложил никаких планов для преодоления этого.

"Многие мировые лидеры приложили усилия для прекращения агрессии, пока безрезультатно", - добавил генеральный секретарь.

