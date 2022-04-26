Постоянные члены Совбеза ООН теперь обязаны обосновывать применение вето, - резолюция Генассамблеи
Генеральная Ассамблея ООН 26 апреля приняла резолюцию, требующую от постоянных членов Совета Безопасности обосновывать использование права вето.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, резолюция была принята консенсусом, ее принятие было встречено аплодисментами.
Документ предусматривает созыв Генеральной Ассамблеи "в течение десяти рабочих дней после возражения со стороны одного или нескольких постоянных членов Совета Безопасности – для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было высказано вето".
Автором резолюции выступил Лихтенштейн, соавторами – около сотни стран, в том числе Украина, США, Великобритания, Франция, все члены Евросоюза, Япония.
Постоянные члены СБ россия и Китай, а также две страны, претендующие на это статус – Бразилия и Индия, не присоединились к авторам текста.
Цель резолюции – "повысить роль Организации Объединенных Наций, многостороннего подхода и голоса всех нас, не имеющих права вето и не входящих в Совбез, в вопросах международного мира и безопасности", - сказал постпред Лихтенштейна Кристиан Венавезер. Он отметил, что резолюция не направлена против какого-либо конкретного постоянного члена СБ, однако считается, что она должна повлиять на позицию россии, злоупотребляющей правом вето при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.
С момента первого применения вето в 1946 году, когда СССР заблокировал решение по Сирии и Ливану, советский союз, а затем россия, которая незаконно заняла его место, использовала это право 143 раза, США – 86 раз, Великобритания – 30 раз, Китай и Франция – по 18 раз.
В состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран-членов – пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года (по пять ежегодно). Пять стран – Великобритания, Китай, россия, США и Франция – имеют "право вето", то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, чем постоянно пользуется рф при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.
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https://twitter.com/i/status/1518645320871260161
Документ передбачає скликання Генеральної Асамблеї "протягом десяти робочих днів після заперечення з боку одного або кількох постійних членів Ради Безпеки - для проведення дебатів щодо ситуації, стосовно якої було висловлено вето".
Що це змінить? Чи може нам не все повідомили?
https://youtu.be/aoakVjxHJtI пророчество из принца Флоризеля
А этот вообще ни рыба ни мясо, даже в качестве курьера с ультиматумом не подходит.
- Потому что гладиолус
и только позавчера влево зелёным через трапецию !!!
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Японська мати
щойно на прийомі: "Кабінет міністрів України опублікував у Twitter відео з зображенням Гітлера, Муссоліні та імператора Японії Хірохіто
Лідерство Японії в люті. Очевидно, це передавалось по дипломатичним каналам - тому і видалили цей твіт з сайту Кабміну
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чи закінчиться ця чортня?? що ще не зробила ця японська зелена влада, щоб засрати Україну і всіх її союзників?!
і це в той час, коли Японія та Італія вже активно допомагають нам всім чим можуть - а німці, хоч і неохоче, під тиском всього прогресивного людства, повільно повертаються у правильному напрямку
падло з каломойської. трибунал після війни. інакше всі жертви будуть марними. Ця пліснява і далі буде жирувати на руїнах країни...
Обґрунтовування паРаші:
"Я накладаю вето тому що срати я хотіла на всіх цих чмошників що імиітують діяльність в ООН і окремо срати я хотіла на старого підора Гутерреша"
Якщо рішення прийняли проти якось країни, щоб ця країна не могла накладати вето.
А то шо?
Вето наложили потому что сегодня вторник.....