Постоянные члены Совбеза ООН теперь обязаны обосновывать применение вето, - резолюция Генассамблеи

Генеральная Ассамблея ООН 26 апреля приняла резолюцию, требующую от постоянных членов Совета Безопасности обосновывать использование права вето.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, резолюция была принята консенсусом, ее принятие было встречено аплодисментами.

Документ предусматривает созыв Генеральной Ассамблеи "в течение десяти рабочих дней после возражения со стороны одного или нескольких постоянных членов Совета Безопасности – для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было высказано вето".

Автором резолюции выступил Лихтенштейн, соавторами – около сотни стран, в том числе Украина, США, Великобритания, Франция, все члены Евросоюза, Япония.

Постоянные члены СБ россия и Китай, а также две страны, претендующие на это статус – Бразилия и Индия, не присоединились к авторам текста.

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Цель резолюции – "повысить роль Организации Объединенных Наций, многостороннего подхода и голоса всех нас, не имеющих права вето и не входящих в Совбез, в вопросах международного мира и безопасности", - сказал постпред Лихтенштейна Кристиан Венавезер. Он отметил, что резолюция не направлена ​​против какого-либо конкретного постоянного члена СБ, однако считается, что она должна повлиять на позицию россии, злоупотребляющей правом вето при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.

С момента первого применения вето в 1946 году, когда СССР заблокировал решение по Сирии и Ливану, советский союз, а затем россия, которая незаконно заняла его место, использовала это право 143 раза, США – 86 раз, Великобритания – 30 раз, Китай и Франция – по 18 раз.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран-членов – пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года (по пять ежегодно). Пять стран – Великобритания, Китай, россия, США и Франция – имеют "право вето", то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, чем постоянно пользуется рф при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.