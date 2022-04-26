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Постоянные члены Совбеза ООН теперь обязаны обосновывать применение вето, - резолюция Генассамблеи

совбез

Генеральная Ассамблея ООН 26 апреля приняла резолюцию, требующую от постоянных членов Совета Безопасности обосновывать использование права вето.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, резолюция была принята консенсусом, ее принятие было встречено аплодисментами.

Документ предусматривает созыв Генеральной Ассамблеи "в течение десяти рабочих дней после возражения со стороны одного или нескольких постоянных членов Совета Безопасности – для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было высказано вето".

Автором резолюции выступил Лихтенштейн, соавторами – около сотни стран, в том числе Украина, США, Великобритания, Франция, все члены Евросоюза, Япония.

Постоянные члены СБ россия и Китай, а также две страны, претендующие на это статус – Бразилия и Индия, не присоединились к авторам текста.

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Цель резолюции – "повысить роль Организации Объединенных Наций, многостороннего подхода и голоса всех нас, не имеющих права вето и не входящих в Совбез, в вопросах международного мира и безопасности", - сказал постпред Лихтенштейна Кристиан Венавезер. Он отметил, что резолюция не направлена ​​против какого-либо конкретного постоянного члена СБ, однако считается, что она должна повлиять на позицию россии, злоупотребляющей правом вето при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.

С момента первого применения вето в 1946 году, когда СССР заблокировал решение по Сирии и Ливану, советский союз, а затем россия, которая незаконно заняла его место, использовала это право 143 раза, США – 86 раз, Великобритания – 30 раз, Китай и Франция – по 18 раз.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран-членов – пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года (по пять ежегодно). Пять стран – Великобритания, Китай, россия, США и Франция – имеют "право вето", то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, чем постоянно пользуется рф при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.

Автор: 

вето (362) ООН (4178) Совбез ООН (1114)


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Топ комментарии
+22
Кацапия незаконно влезла в СобБез ООН...
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26.04.2022 20:11
+19
Виходить, що парашу не викинули звідти? Що вона ще має зробити, щоб її визнали терористом і руйнівником всього світу? З логіки виходить, що ООН є посібник терориста росії і посібником війни, вбивств і гвалтувань жінок, дітей і руйнуванням суверенної держави?
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26.04.2022 20:13
+16
Почему раша до сих пор в СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ? Когда будут рассматривать военные преступления раши на Генассамблее?
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26.04.2022 20:13
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ржач про русский корабль! )))
https://twitter.com/i/status/1518645320871260161
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26.04.2022 20:11 Ответить
Кацапия незаконно влезла в СобБез ООН...
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26.04.2022 20:11 Ответить
Влезла. Мотому что все сгновцы промолчали...
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26.04.2022 21:50 Ответить
А Китай законно? Победитель во второй мировой, бл...ть.
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27.04.2022 02:17 Ответить
Виходить, що парашу не викинули звідти? Що вона ще має зробити, щоб її визнали терористом і руйнівником всього світу? З логіки виходить, що ООН є посібник терориста росії і посібником війни, вбивств і гвалтувань жінок, дітей і руйнуванням суверенної держави?
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26.04.2022 20:13 Ответить
А що, за результатом "дебатів" можливе скасуваня "вето"?

Документ передбачає скликання Генеральної Асамблеї "протягом десяти робочих днів після заперечення з боку одного або кількох постійних членів Ради Безпеки - для проведення дебатів щодо ситуації, стосовно якої було висловлено вето".

Що це змінить? Чи може нам не все повідомили?
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26.04.2022 21:05 Ответить
мёртвому припарка
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26.04.2022 20:13 Ответить
Почему раша до сих пор в СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ? Когда будут рассматривать военные преступления раши на Генассамблее?
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26.04.2022 20:13 Ответить
На жаль, не можна: https://www.unn.com.ua/uk/news/1971220-rosiyu-zaraz-ne-pribrati-z-radi-bezpeki-oon-kuleba росію зараз не прибрати з Ради безпеки ООН - Кулеба
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26.04.2022 20:43 Ответить
А за яким правом росія взагалі знаходиться в ООН, якщо вона ніколи не писала заяви на вступ у цю організацію?
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27.04.2022 02:12 Ответить
Генсек ООН Антониу Гутерриш начал встречу с Путиным.
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26.04.2022 20:14 Ответить
Помните кину?
https://youtu.be/aoakVjxHJtI пророчество из принца Флоризеля
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26.04.2022 20:21 Ответить
Хйло уже нескольких Генсекретарей ООН видел, всех вертел на известном месте.
А этот вообще ни рыба ни мясо, даже в качестве курьера с ультиматумом не подходит.
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26.04.2022 23:19 Ответить
Яка херня. Та ************ обрунтуе "пішли нах" і шо ви зробите?
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26.04.2022 20:14 Ответить
Що, що... Десять днів будуть обговорювати, а наприкінці ьаша знов обгрунтує усе тими ж самими словами. Або просто грунт січею обіллє.
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26.04.2022 20:24 Ответить
- Почему вы воспользовались правом вето? Обоснуйте!

- Потому что гладиолус
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26.04.2022 20:14 Ответить
шестнадцать !!!!!

и только позавчера влево зелёным через трапецию !!!
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26.04.2022 22:05 Ответить
Була ж пропозиція обмежити кількість вето і не менше 5 ветістів?
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26.04.2022 20:19 Ответить
143 рази от вам і пояснення
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26.04.2022 20:19 Ответить
https://www.facebook.com/olegdragon?__cft__[0]=AZUPxwDg6t22kpJd1Gd27VK-ag7yQF2DbkOKMYnehEt03iR8DlfQaPl_1d5-uBRNlHYmWhbFFP7aR4XPWjp7V0eqPO9zNvdbR9_7y1h8D-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Отто Йорк

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Японська мати

щойно на прийомі: "Кабінет міністрів України опублікував у Twitter відео з зображенням Гітлера, Муссоліні та імператора Японії Хірохіто

Лідерство Японії в люті. Очевидно, це передавалось по дипломатичним каналам - тому і видалили цей твіт з сайту Кабміну

*****

чи закінчиться ця чортня?? що ще не зробила ця японська зелена влада, щоб засрати Україну і всіх її союзників?!

і це в той час, коли Японія та Італія вже активно допомагають нам всім чим можуть - а німці, хоч і неохоче, під тиском всього прогресивного людства, повільно повертаються у правильному напрямку

падло з каломойської. трибунал після війни. інакше всі жертви будуть марними. Ця пліснява і далі буде жирувати на руїнах країни...
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26.04.2022 20:21 Ответить
бидло у вигляді мудрого наріду обере гнид на другий строк...
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26.04.2022 20:31 Ответить
Не зню як iншi, а Пiвдень не пробачить таку пiдлу зраду Зеленського. I вiн про це знаэ, тому й не хоче звiльняти Пiвдень, навiть тихенько прибрав Марченка.
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26.04.2022 20:47 Ответить
Тупо безпомічна організація
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26.04.2022 20:26 Ответить
"...зобов'язані обґрунтовувати застосування вето..."

Обґрунтовування паРаші:

"Я накладаю вето тому що срати я хотіла на всіх цих чмошників що імиітують діяльність в ООН і окремо срати я хотіла на старого підора Гутерреша"
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26.04.2022 20:29 Ответить
ООН- паразити поїдають бюджетні гроші платників податків, абсолютно непотрібна організація.
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26.04.2022 20:33 Ответить
щас предводитель оон ***** очко вылизывает в мацкве.
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26.04.2022 20:36 Ответить
З якого хріна взагалі країна, котра є ПЕРМАНЕНТНИМ агресором, робить в Раді Безпеки? Це на голову не налазить...
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26.04.2022 20:38 Ответить
При тому що влiзла не законно - де написано про правоприэмсвеннiсть?
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26.04.2022 20:51 Ответить
Шикарно...)))
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26.04.2022 20:45 Ответить
Гутeрриш путину: Там хотят, чтобы вето в РБ обосновывали, так вы на берите близко к сердцу, говорите хрень как всегда, все равно, когда выступает рф, все уходят.
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26.04.2022 20:58 Ответить
Хто надав раші правоприємника СССР?Ви ООН, цим зробили з неї монстра-агресора,якому ви не можете дати ради цим нелюдям, за такий термін часу.
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26.04.2022 21:13 Ответить
І навіщо НАМ ТАКИЙ ООН. Беззубий та безпорадний? Треба розпустити, як колись ЛИГУ націй.
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26.04.2022 21:27 Ответить
Не смішіть мене. Бо РБ ООН -- незмінний привілей країн з ядерною зброєю.
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26.04.2022 21:36 Ответить
Таким способом ООН себе вже не задовільнить - лиш відтягуватиме кінець...
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26.04.2022 21:38 Ответить
ну теперь заживем!.....
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26.04.2022 21:51 Ответить
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26.04.2022 21:59 Ответить
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26.04.2022 22:02 Ответить
В найближчий час козлостан "добровільно" покине ООН.
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26.04.2022 23:11 Ответить
дебильный закон. Ничего не изменит
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26.04.2022 23:35 Ответить
Треба зробити так:
Якщо рішення прийняли проти якось країни, щоб ця країна не могла накладати вето.
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26.04.2022 23:45 Ответить
Украинцы когда переименует россия в московию или на что то другое напр. москалию?
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27.04.2022 00:19 Ответить
Это не ООН а позорная шарага которую надо разпустить. Это нонсенс приехать к агрессору на аудиенцию.
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27.04.2022 02:39 Ответить
Попытка починить гнилое карыто затычкой.....
А то шо?
Вето наложили потому что сегодня вторник.....
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27.04.2022 07:49 Ответить
 
 