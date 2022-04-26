Постійні члени Радбезу ООН відтепер зобов’язані обґрунтовувати застосування вето, - резолюція Генасамблеї
Генеральна Асамблея ООН 26 квітня ухвалила резолюцію, що вимагає від постійних членів Ради Безпеки обґрунтовувати використання права вето.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, резолюцію було прийнято консенсусом, її ухвалення зустріли оплесками.
Документ передбачає скликання Генеральної Асамблеї "протягом десяти робочих днів після заперечення з боку одного або кількох постійних членів Ради Безпеки - для проведення дебатів щодо ситуації, стосовно якої було висловлено вето".
Автором резолюції виступив Ліхтенштейн, співавторами - майже сотня країн, зокрема Україна, США, Велика Британія, Франція, усі члени Євросоюзу, Японія.
Постійні члени РБ росія та Китай, а також дві країни, що претендують на цей статус - Бразилія та Індія, не долучилися до авторів тексту.
Мета резолюції - "підвищити роль Організації Об'єднаних Націй, багатостороннього підходу та голосу всіх нас, хто не має права вето та не входить до Радбезу, у питаннях міжнародного миру та безпеки". Про це сказав постпред Ліхтенштейну Крістіан Венавезер. Він зазначив, що резолюція не спрямована проти якогось конкретного постійного члена РБ, проте вважається, що вона має вплинути на позицію Росії, яка зловживає правом вето при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України.
Від моменту першого застосування вето в 1946 році, коли СРСР заблокував рішення щодо Сирії та Лівану, Радянський союз, а потім Росія, яка зайняла його місце, використала це право 143 рази, США - 86 разів, Велика Британія - 30 разів, Китай і Франція - по 18 разів.
До складу Ради Безпеки ООН входять 15 країн-членів - п'ять постійних і 10 непостійних, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки (по п’ять щороку). П’ять країн - Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція - мають "право вето", тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Радбезу, чим постійно користується РФ при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України.
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https://twitter.com/i/status/1518645320871260161
Документ передбачає скликання Генеральної Асамблеї "протягом десяти робочих днів після заперечення з боку одного або кількох постійних членів Ради Безпеки - для проведення дебатів щодо ситуації, стосовно якої було висловлено вето".
Що це змінить? Чи може нам не все повідомили?
https://youtu.be/aoakVjxHJtI пророчество из принца Флоризеля
А этот вообще ни рыба ни мясо, даже в качестве курьера с ультиматумом не подходит.
- Потому что гладиолус
и только позавчера влево зелёным через трапецию !!!
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Японська мати
щойно на прийомі: "Кабінет міністрів України опублікував у Twitter відео з зображенням Гітлера, Муссоліні та імператора Японії Хірохіто
Лідерство Японії в люті. Очевидно, це передавалось по дипломатичним каналам - тому і видалили цей твіт з сайту Кабміну
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чи закінчиться ця чортня?? що ще не зробила ця японська зелена влада, щоб засрати Україну і всіх її союзників?!
і це в той час, коли Японія та Італія вже активно допомагають нам всім чим можуть - а німці, хоч і неохоче, під тиском всього прогресивного людства, повільно повертаються у правильному напрямку
падло з каломойської. трибунал після війни. інакше всі жертви будуть марними. Ця пліснява і далі буде жирувати на руїнах країни...
Обґрунтовування паРаші:
"Я накладаю вето тому що срати я хотіла на всіх цих чмошників що імиітують діяльність в ООН і окремо срати я хотіла на старого підора Гутерреша"
Якщо рішення прийняли проти якось країни, щоб ця країна не могла накладати вето.
А то шо?
Вето наложили потому что сегодня вторник.....