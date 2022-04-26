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Постійні члени Радбезу ООН відтепер зобов’язані обґрунтовувати застосування вето, - резолюція Генасамблеї

совбез

Генеральна Асамблея ООН 26 квітня ухвалила резолюцію, що вимагає від постійних членів Ради Безпеки обґрунтовувати використання права вето.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, резолюцію було прийнято консенсусом, її ухвалення зустріли оплесками.

Документ передбачає скликання Генеральної Асамблеї "протягом десяти робочих днів після заперечення з боку одного або кількох постійних членів Ради Безпеки - для проведення дебатів щодо ситуації, стосовно якої було висловлено вето".

Автором резолюції виступив Ліхтенштейн, співавторами - майже сотня країн, зокрема Україна, США, Велика Британія, Франція, усі члени Євросоюзу, Японія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про клімат і безпеку. США збентежені

Постійні члени РБ росія та Китай, а також дві країни, що претендують на цей статус - Бразилія та Індія, не долучилися до авторів тексту.

Мета резолюції - "підвищити роль Організації Об'єднаних Націй, багатостороннього підходу та голосу всіх нас, хто не має права вето та не входить до Радбезу, у питаннях міжнародного миру та безпеки". Про це сказав постпред Ліхтенштейну Крістіан Венавезер. Він зазначив, що резолюція не спрямована проти якогось конкретного постійного члена РБ, проте вважається, що вона має вплинути на позицію Росії, яка зловживає правом вето при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України.

Від моменту першого застосування вето в 1946 році, коли СРСР заблокував рішення щодо Сирії та Лівану, Радянський союз, а потім Росія, яка зайняла його місце, використала це право 143 рази, США - 86 разів, Велика Британія - 30 разів, Китай і Франція - по 18 разів.

До складу Ради Безпеки ООН входять 15 країн-членів - п'ять постійних і 10 непостійних, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки (по п’ять щороку). П’ять країн - Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція - мають "право вето", тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Радбезу, чим постійно користується РФ при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України.

Також читайте: Кислиця закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Автор: 

вето (192) ООН (3361) Радбез ООН (860)


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Топ коментарі
+22
Кацапия незаконно влезла в СобБез ООН...
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26.04.2022 20:11
+19
Виходить, що парашу не викинули звідти? Що вона ще має зробити, щоб її визнали терористом і руйнівником всього світу? З логіки виходить, що ООН є посібник терориста росії і посібником війни, вбивств і гвалтувань жінок, дітей і руйнуванням суверенної держави?
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26.04.2022 20:13
+16
Почему раша до сих пор в СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ? Когда будут рассматривать военные преступления раши на Генассамблее?
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26.04.2022 20:13
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ржач про русский корабль! )))
https://twitter.com/i/status/1518645320871260161
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26.04.2022 20:11 Відповісти
Кацапия незаконно влезла в СобБез ООН...
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26.04.2022 20:11 Відповісти
Влезла. Мотому что все сгновцы промолчали...
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26.04.2022 21:50 Відповісти
А Китай законно? Победитель во второй мировой, бл...ть.
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27.04.2022 02:17 Відповісти
Виходить, що парашу не викинули звідти? Що вона ще має зробити, щоб її визнали терористом і руйнівником всього світу? З логіки виходить, що ООН є посібник терориста росії і посібником війни, вбивств і гвалтувань жінок, дітей і руйнуванням суверенної держави?
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26.04.2022 20:13 Відповісти
А що, за результатом "дебатів" можливе скасуваня "вето"?

Документ передбачає скликання Генеральної Асамблеї "протягом десяти робочих днів після заперечення з боку одного або кількох постійних членів Ради Безпеки - для проведення дебатів щодо ситуації, стосовно якої було висловлено вето".

Що це змінить? Чи може нам не все повідомили?
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26.04.2022 21:05 Відповісти
мёртвому припарка
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26.04.2022 20:13 Відповісти
Почему раша до сих пор в СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ? Когда будут рассматривать военные преступления раши на Генассамблее?
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26.04.2022 20:13 Відповісти
На жаль, не можна: https://www.unn.com.ua/uk/news/1971220-rosiyu-zaraz-ne-pribrati-z-radi-bezpeki-oon-kuleba росію зараз не прибрати з Ради безпеки ООН - Кулеба
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26.04.2022 20:43 Відповісти
А за яким правом росія взагалі знаходиться в ООН, якщо вона ніколи не писала заяви на вступ у цю організацію?
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27.04.2022 02:12 Відповісти
Генсек ООН Антониу Гутерриш начал встречу с Путиным.
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26.04.2022 20:14 Відповісти
Помните кину?
https://youtu.be/aoakVjxHJtI пророчество из принца Флоризеля
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26.04.2022 20:21 Відповісти
Хйло уже нескольких Генсекретарей ООН видел, всех вертел на известном месте.
А этот вообще ни рыба ни мясо, даже в качестве курьера с ультиматумом не подходит.
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26.04.2022 23:19 Відповісти
Яка херня. Та ************ обрунтуе "пішли нах" і шо ви зробите?
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26.04.2022 20:14 Відповісти
Що, що... Десять днів будуть обговорювати, а наприкінці ьаша знов обгрунтує усе тими ж самими словами. Або просто грунт січею обіллє.
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26.04.2022 20:24 Відповісти
- Почему вы воспользовались правом вето? Обоснуйте!

- Потому что гладиолус
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26.04.2022 20:14 Відповісти
шестнадцать !!!!!

и только позавчера влево зелёным через трапецию !!!
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26.04.2022 22:05 Відповісти
Була ж пропозиція обмежити кількість вето і не менше 5 ветістів?
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26.04.2022 20:19 Відповісти
143 рази от вам і пояснення
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26.04.2022 20:19 Відповісти
https://www.facebook.com/olegdragon?__cft__[0]=AZUPxwDg6t22kpJd1Gd27VK-ag7yQF2DbkOKMYnehEt03iR8DlfQaPl_1d5-uBRNlHYmWhbFFP7aR4XPWjp7V0eqPO9zNvdbR9_7y1h8D-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Отто Йорк

·

Японська мати

щойно на прийомі: "Кабінет міністрів України опублікував у Twitter відео з зображенням Гітлера, Муссоліні та імператора Японії Хірохіто

Лідерство Японії в люті. Очевидно, це передавалось по дипломатичним каналам - тому і видалили цей твіт з сайту Кабміну

*****

чи закінчиться ця чортня?? що ще не зробила ця японська зелена влада, щоб засрати Україну і всіх її союзників?!

і це в той час, коли Японія та Італія вже активно допомагають нам всім чим можуть - а німці, хоч і неохоче, під тиском всього прогресивного людства, повільно повертаються у правильному напрямку

падло з каломойської. трибунал після війни. інакше всі жертви будуть марними. Ця пліснява і далі буде жирувати на руїнах країни...
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26.04.2022 20:21 Відповісти
бидло у вигляді мудрого наріду обере гнид на другий строк...
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26.04.2022 20:31 Відповісти
Не зню як iншi, а Пiвдень не пробачить таку пiдлу зраду Зеленського. I вiн про це знаэ, тому й не хоче звiльняти Пiвдень, навiть тихенько прибрав Марченка.
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26.04.2022 20:47 Відповісти
Тупо безпомічна організація
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26.04.2022 20:26 Відповісти
"...зобов'язані обґрунтовувати застосування вето..."

Обґрунтовування паРаші:

"Я накладаю вето тому що срати я хотіла на всіх цих чмошників що імиітують діяльність в ООН і окремо срати я хотіла на старого підора Гутерреша"
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26.04.2022 20:29 Відповісти
ООН- паразити поїдають бюджетні гроші платників податків, абсолютно непотрібна організація.
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26.04.2022 20:33 Відповісти
щас предводитель оон ***** очко вылизывает в мацкве.
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26.04.2022 20:36 Відповісти
З якого хріна взагалі країна, котра є ПЕРМАНЕНТНИМ агресором, робить в Раді Безпеки? Це на голову не налазить...
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26.04.2022 20:38 Відповісти
При тому що влiзла не законно - де написано про правоприэмсвеннiсть?
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26.04.2022 20:51 Відповісти
Шикарно...)))
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26.04.2022 20:45 Відповісти
Гутeрриш путину: Там хотят, чтобы вето в РБ обосновывали, так вы на берите близко к сердцу, говорите хрень как всегда, все равно, когда выступает рф, все уходят.
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26.04.2022 20:58 Відповісти
Хто надав раші правоприємника СССР?Ви ООН, цим зробили з неї монстра-агресора,якому ви не можете дати ради цим нелюдям, за такий термін часу.
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26.04.2022 21:13 Відповісти
І навіщо НАМ ТАКИЙ ООН. Беззубий та безпорадний? Треба розпустити, як колись ЛИГУ націй.
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26.04.2022 21:27 Відповісти
Не смішіть мене. Бо РБ ООН -- незмінний привілей країн з ядерною зброєю.
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26.04.2022 21:36 Відповісти
Таким способом ООН себе вже не задовільнить - лиш відтягуватиме кінець...
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26.04.2022 21:38 Відповісти
ну теперь заживем!.....
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26.04.2022 21:51 Відповісти
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26.04.2022 21:59 Відповісти
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26.04.2022 22:02 Відповісти
В найближчий час козлостан "добровільно" покине ООН.
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26.04.2022 23:11 Відповісти
дебильный закон. Ничего не изменит
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26.04.2022 23:35 Відповісти
Треба зробити так:
Якщо рішення прийняли проти якось країни, щоб ця країна не могла накладати вето.
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26.04.2022 23:45 Відповісти
Украинцы когда переименует россия в московию или на что то другое напр. москалию?
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27.04.2022 00:19 Відповісти
Это не ООН а позорная шарага которую надо разпустить. Это нонсенс приехать к агрессору на аудиенцию.
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27.04.2022 02:39 Відповісти
Попытка починить гнилое карыто затычкой.....
А то шо?
Вето наложили потому что сегодня вторник.....
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27.04.2022 07:49 Відповісти
 
 