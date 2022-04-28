Рада безпеки ООН заслужила на розчарування її роботою, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Радбез не зробив те, що мав у контексті нападу РФ на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Гутерріш визнав, що Рада безпеки - ключовий орган ООН - заслужив на розчарування його роботою.

"Слів про солідарність недостатньо", - наголосив він.

"Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву", - визнав генсек.

Гутерріш, утім не виклав жодних планів для подолання цього.

"Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, поки що безрезультатно", - додав генеральний секретар.

