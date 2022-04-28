УКР
Рада безпеки ООН заслужила на розчарування її роботою, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Радбез не зробив те, що мав у контексті нападу РФ на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Гутерріш визнав, що Рада безпеки - ключовий орган ООН - заслужив на розчарування його роботою.

"Слів про солідарність недостатньо", - наголосив він.

"Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву", - визнав генсек.

Гутерріш, утім не виклав жодних планів для подолання цього.

"Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, поки що безрезультатно", - додав генеральний секретар.

Також читайте: Постійні члени Радбезу ООН відтепер зобов’язані обґрунтовувати застосування вето, - резолюція Генасамблеї

ООН (3418) Радбез ООН (885) Гутерріш Антоніу (404)
Топ коментарі
+18
ООН бесполезен
28.04.2022 22:55 Відповісти
28.04.2022 22:55 Відповісти
+15
а може признатися що не ХОТІВ ШОСЬ РОБИТИ
28.04.2022 22:53 Відповісти
28.04.2022 22:53 Відповісти
+14
Рада безпеки - ключовий орган ООН - где можно посрать и отдохуть.
28.04.2022 22:56 Відповісти
28.04.2022 22:56 Відповісти
пойдёт. норм.
28.04.2022 22:51 Відповісти
28.04.2022 22:51 Відповісти
а може признатися що не ХОТІВ ШОСЬ РОБИТИ
28.04.2022 22:53 Відповісти
28.04.2022 22:53 Відповісти
Він ***** не зробив.
Їдь собі в Нью-Йорк, старий маразматик і далі товчи воду в ступі.
28.04.2022 22:55 Відповісти
28.04.2022 22:55 Відповісти
ООН бесполезен
28.04.2022 22:55 Відповісти
28.04.2022 22:55 Відповісти
Ну чому це "бесполезєн" ?

у них ракети ***** не падають , вони оголошують стурбованість , все чудово
ну там яка ь Україна страждає но то далеко і майже не відчквається
28.04.2022 22:59 Відповісти
28.04.2022 22:59 Відповісти
Импотентен! И все эти ******** подразделения типа ВОЗ, ІМО и т. д., а ихних сосет безопасности, вобще хрень какая-то. Там страна агрессор может заблокировать свою агрессию, ну не бред ***!
28.04.2022 23:43 Відповісти
28.04.2022 23:43 Відповісти
Писал совет безопасности, а сосет даже лучше получился))))
28.04.2022 23:45 Відповісти
28.04.2022 23:45 Відповісти
Рада безпеки - ключовий орган ООН - где можно посрать и отдохуть.
28.04.2022 22:56 Відповісти
28.04.2022 22:56 Відповісти
И обеспечить себе безбедную старость!
28.04.2022 23:55 Відповісти
28.04.2022 23:55 Відповісти
Оце головне!
Три з половиною мільярди доларів бюджету, цілком вистачає на утримання декількох сот нікчем в Нью-Йорку та декількох тисяч на території країн-учасниць!
Резюме,якому всі заздрять, статус рангового дипломата, політичний вплив і ніякої відповідальності!
29.04.2022 15:37 Відповісти
29.04.2022 15:37 Відповісти
Це ********* рівень стурбованості. Що як там справи у радбезі?
28.04.2022 22:57 Відповісти
28.04.2022 22:57 Відповісти
Та навпаки,зробили, Чи забули,як маячню мундян слухпли,роззявивши роти?
28.04.2022 22:58 Відповісти
28.04.2022 22:58 Відповісти
ООН разогнать а Украине дать серьезное оружие. ООН вообще хоть один конфликт разрешило?
28.04.2022 22:59 Відповісти
28.04.2022 22:59 Відповісти
в Руанді відстрілювали собак, що поїдали трупи тутсі
28.04.2022 23:13 Відповісти
28.04.2022 23:13 Відповісти
Так, "разрєшило": всі конфлікти, що відбувалися з заснування ООН, відбувалися з його "разрєшенія".
28.04.2022 23:13 Відповісти
28.04.2022 23:13 Відповісти
Или его запрета, что смысла не меняет.
28.04.2022 23:49 Відповісти
28.04.2022 23:49 Відповісти
І все? Ну хоч би стурбованість висловив.
28.04.2022 22:59 Відповісти
28.04.2022 22:59 Відповісти
вікинуть нахєр рашистостан із ради безпеки оон і прийняти туди Україну
28.04.2022 23:00 Відповісти
28.04.2022 23:00 Відповісти
наконец-то....., вернулся из параллельной реальности!
28.04.2022 23:04 Відповісти
28.04.2022 23:04 Відповісти
Та нє. То зараз по3.14здів. Завтра старої заспіває.
28.04.2022 23:08 Відповісти
28.04.2022 23:08 Відповісти
самороспуститесь
28.04.2022 23:05 Відповісти
28.04.2022 23:05 Відповісти
А зряплата?!! Кушать там всем хочется.
29.04.2022 00:55 Відповісти
29.04.2022 00:55 Відповісти
Схоже ***** не даремно витер ноги об генсека ООН. Того зачепило. Це добре. Чекатимемо виключення рашки з радбезу і визнання державою-терористом. 👍
28.04.2022 23:13 Відповісти
28.04.2022 23:13 Відповісти
Він сказав що нічого такого він не зробить.
29.04.2022 04:22 Відповісти
29.04.2022 04:22 Відповісти
Літера π є на грецькій клавіатурі. Можливо, не потрібно буде всякий раз писати 3.14159256358
28.04.2022 23:14 Відповісти
28.04.2022 23:14 Відповісти
28.04.2022 23:18 Відповісти
28.04.2022 23:18 Відповісти
три дебила это сила
29.04.2022 01:02 Відповісти
29.04.2022 01:02 Відповісти
ООН нічого не вирішує. Можна забути за цю організацію, і не звертати увагу.
28.04.2022 23:45 Відповісти
28.04.2022 23:45 Відповісти
А що заважає позбавити крємльовский улус місця у РБ?
Тим більше що воно захоплене без дотримання необхідних для цього процедур.
29.04.2022 00:20 Відповісти
29.04.2022 00:20 Відповісти
Україна виражає стурбованість Гутьерешу та занепокоєння ООН
29.04.2022 00:23 Відповісти
29.04.2022 00:23 Відповісти
Выродок с тайным агентом влияния и полезным идиотом..
29.04.2022 00:25 Відповісти
29.04.2022 00:25 Відповісти
Не зробили,то робіть,ще поки не пізно. На данний час,найкраща допомога це зброя,чим важча - тим краще. Купіть літак хоча б, це вже буде набагато краще ніж "стурбованість".
29.04.2022 00:28 Відповісти
29.04.2022 00:28 Відповісти
Я думаю всем понятно, что организация, где постоянный член совет безопасности ООН и по совместительству главный террорист, не совсем жизнеспособная организация.
29.04.2022 00:40 Відповісти
29.04.2022 00:40 Відповісти
Орёл ораторского искусства
29.04.2022 01:31 Відповісти
29.04.2022 01:31 Відповісти
все вы там импотенты!
29.04.2022 09:55 Відповісти
29.04.2022 09:55 Відповісти
 
 