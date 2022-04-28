Рада безпеки ООН заслужила на розчарування її роботою, - Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Радбез не зробив те, що мав у контексті нападу РФ на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Гутерріш визнав, що Рада безпеки - ключовий орган ООН - заслужив на розчарування його роботою.
"Слів про солідарність недостатньо", - наголосив він.
"Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву", - визнав генсек.
Гутерріш, утім не виклав жодних планів для подолання цього.
"Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, поки що безрезультатно", - додав генеральний секретар.
Їдь собі в Нью-Йорк, старий маразматик і далі товчи воду в ступі.
у них ракети ***** не падають , вони оголошують стурбованість , все чудово
ну там яка ь Україна страждає но то далеко і майже не відчквається
Три з половиною мільярди доларів бюджету, цілком вистачає на утримання декількох сот нікчем в Нью-Йорку та декількох тисяч на території країн-учасниць!
Резюме,якому всі заздрять, статус рангового дипломата, політичний вплив і ніякої відповідальності!
Тим більше що воно захоплене без дотримання необхідних для цього процедур.