Нидерланды направят в Украину военную полицию для расследования военных преступлений

Нидерландская военная полиция Marechaussee отправится в Украину, чтобы присоединиться к расследованию военных преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

"Десятки представителей нидерландской военной полиции Marechaussee направят в Украину для предоставления помощи в расследовании военных преступлений", - говорится в сообщении.

Власть страны соответствующее решение должна принять уже в пятницу.

Отмечается, что очень важно оперативно собрать все доказательства военных преступлений.

В ходе расследования уничтожения самолета рейса MH17 в 2014 году Нидерланды приобрели необходимые экспертные знания в этой области.

Marechaussees будут работать в местах, где могли быть совершены военные преступления, и будут передавать материалы в Международный уголовный суд (МКС) в Гааге.

Смотрите также: "Бучанские палачи": кто из россиян пытал и мародерил на Киевщине. ВИДЕО

Після збитого мирного літака парашинцями, де перебували ваші свіввітчизники, попіл Клааса й досі благородно б'є в щзирі серця. Ви з нами! Сатану слід зупиняти хрестом та мечем!!!
28.04.2022 23:47 Ответить
🔴⚫ Ваша полиция уже 8 лет не может MH-17 расследовать. От вас пользы - как с козла молока. 🔴⚫
28.04.2022 23:59 Ответить
impartial and unbiased invistigation is very important for future Hague Tribunal...
29.04.2022 00:09 Ответить
Браво!
29.04.2022 00:19 Ответить
то вже питання до суду
29.04.2022 10:41 Ответить
а марія іванівна буде?
29.04.2022 00:20 Ответить
 
 