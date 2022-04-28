Нидерланды направят в Украину военную полицию для расследования военных преступлений
Нидерландская военная полиция Marechaussee отправится в Украину, чтобы присоединиться к расследованию военных преступлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.
"Десятки представителей нидерландской военной полиции Marechaussee направят в Украину для предоставления помощи в расследовании военных преступлений", - говорится в сообщении.
Власть страны соответствующее решение должна принять уже в пятницу.
Отмечается, что очень важно оперативно собрать все доказательства военных преступлений.
В ходе расследования уничтожения самолета рейса MH17 в 2014 году Нидерланды приобрели необходимые экспертные знания в этой области.
Marechaussees будут работать в местах, где могли быть совершены военные преступления, и будут передавать материалы в Международный уголовный суд (МКС) в Гааге.
