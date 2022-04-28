"Бучанские палачи": кто из россиян пытал и мародерил на Киевщине. ВИДЕО

Прокуроры Бучанской прокуратуры объявили подозрения десяти российским оккупантам, причастным к геноциду в Буче. В частности, брали в плен и пытали мирных жителей. Все они из 64-й мотострелковой бригады.

Именно эта бригада отметилась особыми зверствами в Буче. Сейчас, по сообщениям украинской разведки, 64-я бригада вернулась в Украину и воюет в Харьковской области, говорится в материале "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Примечательно, что после того, как эти преступления стали известны на весь мир, президент России Владимир Путин наградил 64-ю бригаду за "героизм" и "отвагу". Этим он фактически подтвердил, что геноцид и военные преступления в Буче одобрялись на самом высоком уровне.

Журналисты тоже приобщились к расследованию "бучанского геноцида". В частности, мы помогали правоохранителям идентифицировать оккупантов и находить больше информации о них.

Рядовой Сергей Пескарев, 24 года. Родился в Якутии, потом жил в Хабаровске. В своих соцсетях он публиковал фотографии с армии и военной службы. Кстати, на фото заметны шевроны той же 64-й бригады.

На время Пескарев сменил место работы, и устроился кассиром в местный супермаркет. Всего за несколько месяцев до вторжения в ноябре прошлого года он публиковал фотографии из-за прилавка магазина. А уже в феврале он вторгся на нашу землю, чтобы убивать и калечить мирных людей.

Сержант Никита Акимов, 25 лет. Родился и проживает в городе Комсомольск-на-Амуре. По данным правоохранителей, Акимов лично похищал и пытал бучанцев, а также отдавал такие приказы своим подчиненным.

У 25-летнего оккупанта есть жена и дети – он публикует общие фото с ними. Также мы нашли снимки из армии, где видны шевроны 64-й бригады.

Ефрейтор Михаил Кашин, 24 года. Свой день рождения Михаил отметил, сбегая вместе со своей бригадой из Бучи: там они покинули сотни убитых жителей. Он родом из Удмуртии, из города Воткинска. Судя по соцсетям, это типичный представитель среднестатистического россиянина: любимый фильм – Бригада, любимая музыка – группа Любэ.

После окончания школы Михаил пошел служить в 64 бригаду, затем там же подписал контракт. У Михаила есть жена и несколько сестер. Особенно цинично, что оккупант декларирует своими жизненными ценностями – доброту и честность, а также любовь к семье и детям.

Рядовой Василий Князев, 24 года. Проживает в городе Йошкар-Ола. Судя по его соцсетям, семья живет чуть ли не в нищете. Сразу после окончания школы Василий пошел в армию. Там он публиковал фотографии со службы в 64-й бригаде, а также фото из Хабаровска, где и дислоцируется подразделение.

Рядовой Григорий Нарышкин, 30 лет. Он родом из Амурской области, что в 8 тысячах километров от Киева. Судя по соцсетям, занимается спортом и боевыми искусствами. 30-летнего Григория украинские правоохранители также подозревают в жестоком обращении с гражданскими.

Рядовой Альберт Раднаев, 24 года. Так же сразу после окончания школы пошел в российскую армию. После срочной службы подписал контракт. Отец Альберта – тоже военный, но неизвестно, вторгся ли он на территорию Украины вместе с сыном, остался ли в России.

Ефрейтор Семен Мальцев, 26 лет. Проживает в городе Комсомольск-на-Амуре на другой стороне континента. Еще в 2019 году Мальцев занимался танцами и публиковал анонсы своих выступлений. Но в феврале Мальцев вместе с другими оккупантами пришли воевать в нашу страну.

Ефрейтор Дмитрий Сергиенко, 27 лет. Он родом из Воронежской области. У него есть жена и малолетняя дочь. Рассказывал ли им 27-летний Дмитрий, что он вместе с коллегами-оккупантами совершал преступления в Буче – вряд ли.

Младший сержант Вячеслав Лаврентьев, 29 лет. Он родом из Забайкалья. Раньше Лаврентьев служил спасателем и публиковал фотографии на фоне пожарной машины. Но что заставило сменить профессию спасателя на профессию военного преступника - сказать сложно.

На своей странице Лаврентьев опубликовал статус: "прожить одну жизнь – спасти тысячи". Если то, что сделали российские преступники в Буче называется "спасением жизней" – то хочется пожелать им всем такого спасения.

Последний из подозреваемых – ефрейтор Андрей Бизяев, 33 года. Родом из Хабаровского края. Судя по соцсетям, уже более 10 лет Бизяев служит в армии. Вместе с другими оккупантами в феврале вторгся на территорию Украины.

По данным официального следствия, именно эти россияне пытали и издевались над мирными жителями Бучи.

"Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении. Людей избивали кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, оккупанты грабили местное население, забирая как личные вещи, так и бытовую технику".

Лица всех этих оккупантов узнали свидетели и потерпевшие, пережившие Бучанский геноцид. Теперь украинские прокуроры должны довести дела относительно этих военных преступников до обвинительного приговора в суде.