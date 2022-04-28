РУС
35 340 42

"Бучанские палачи": кто из россиян пытал и мародерил на Киевщине. ВИДЕО

Прокуроры Бучанской прокуратуры объявили подозрения десяти российским оккупантам, причастным к геноциду в Буче. В частности, брали в плен и пытали мирных жителей. Все они из 64-й мотострелковой бригады.

Именно эта бригада отметилась особыми зверствами в Буче. Сейчас, по сообщениям украинской разведки, 64-я бригада вернулась в Украину и воюет в Харьковской области, говорится в материале "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Примечательно, что после того, как эти преступления стали известны на весь мир, президент России Владимир Путин наградил 64-ю бригаду за "героизм" и "отвагу". Этим он фактически подтвердил, что геноцид и военные преступления в Буче одобрялись на самом высоком уровне.

Журналисты тоже приобщились к расследованию "бучанского геноцида". В частности, мы помогали правоохранителям идентифицировать оккупантов и находить больше информации о них.

Рядовой Сергей Пескарев, 24 года. Родился в Якутии, потом жил в Хабаровске. В своих соцсетях он публиковал фотографии с армии и военной службы. Кстати, на фото заметны шевроны той же 64-й бригады.

Смотрите: Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова. ФОТО

На время Пескарев сменил место работы, и устроился кассиром в местный супермаркет. Всего за несколько месяцев до вторжения в ноябре прошлого года он публиковал фотографии из-за прилавка магазина. А уже в феврале он вторгся на нашу землю, чтобы убивать и калечить мирных людей.

Сержант Никита Акимов, 25 лет. Родился и проживает в городе Комсомольск-на-Амуре. По данным правоохранителей, Акимов лично похищал и пытал бучанцев, а также отдавал такие приказы своим подчиненным.

У 25-летнего оккупанта есть жена и дети – он публикует общие фото с ними. Также мы нашли снимки из армии, где видны шевроны 64-й бригады.

Ефрейтор Михаил Кашин, 24 года. Свой день рождения Михаил отметил, сбегая вместе со своей бригадой из Бучи: там они покинули сотни убитых жителей. Он родом из Удмуртии, из города Воткинска. Судя по соцсетям, это типичный представитель среднестатистического россиянина: любимый фильм – Бригада, любимая музыка – группа Любэ.

После окончания школы Михаил пошел служить в 64 бригаду, затем там же подписал контракт. У Михаила есть жена и несколько сестер. Особенно цинично, что оккупант декларирует своими жизненными ценностями – доброту и честность, а также любовь к семье и детям.

Рядовой Василий Князев, 24 года. Проживает в городе Йошкар-Ола. Судя по его соцсетям, семья живет чуть ли не в нищете. Сразу после окончания школы Василий пошел в армию. Там он публиковал фотографии со службы в 64-й бригаде, а также фото из Хабаровска, где и дислоцируется подразделение.

Рядовой Григорий Нарышкин, 30 лет. Он родом из Амурской области, что в 8 тысячах километров от Киева. Судя по соцсетям, занимается спортом и боевыми искусствами. 30-летнего Григория украинские правоохранители также подозревают в жестоком обращении с гражданскими.

Рядовой Альберт Раднаев, 24 года. Так же сразу после окончания школы пошел в российскую армию. После срочной службы подписал контракт. Отец Альберта – тоже военный, но неизвестно, вторгся ли он на территорию Украины вместе с сыном, остался ли в России.

Ефрейтор Семен Мальцев, 26 лет. Проживает в городе Комсомольск-на-Амуре на другой стороне континента. Еще в 2019 году Мальцев занимался танцами и публиковал анонсы своих выступлений. Но в феврале Мальцев вместе с другими оккупантами пришли воевать в нашу страну.

Ефрейтор Дмитрий Сергиенко, 27 лет. Он родом из Воронежской области. У него есть жена и малолетняя дочь. Рассказывал ли им 27-летний Дмитрий, что он вместе с коллегами-оккупантами совершал преступления в Буче – вряд ли.

Также читайте: Оккупанты в Буче убивали мирных людей по спискам. Они заранее знали, к кому идут, – мэр Федорук

Младший сержант Вячеслав Лаврентьев, 29 лет. Он родом из Забайкалья. Раньше Лаврентьев служил спасателем и публиковал фотографии на фоне пожарной машины. Но что заставило сменить профессию спасателя на профессию военного преступника - сказать сложно.

На своей странице Лаврентьев опубликовал статус: "прожить одну жизнь – спасти тысячи". Если то, что сделали российские преступники в Буче называется "спасением жизней" – то хочется пожелать им всем такого спасения.

Последний из подозреваемых – ефрейтор Андрей Бизяев, 33 года. Родом из Хабаровского края. Судя по соцсетям, уже более 10 лет Бизяев служит в армии. Вместе с другими оккупантами в феврале вторгся на территорию Украины.

По данным официального следствия, именно эти россияне пытали и издевались над мирными жителями Бучи.

"Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении. Людей избивали кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, оккупанты грабили местное население, забирая как личные вещи, так и бытовую технику".

Лица всех этих оккупантов узнали свидетели и потерпевшие, пережившие Бучанский геноцид. Теперь украинские прокуроры должны довести дела относительно этих военных преступников до обвинительного приговора в суде.

армия РФ (20325) Буча (461) военные преступления (1498)
Топ комментарии
+41
Основне розуміти,що у мордорі там всі такі.Віковий дегенеративний відбір зробив свою справу.І коли я чую,від деяких українців ,що є хАроші руцкіє ,то м'яко кажучи нервують з цього приводу!!
ХОРОШИЙ РУЦКІЙ =МЕРТВИЙ РУЦКІЙ!!! І БЕЗ ВАРІАНТІВ!!!
28.04.2022 15:00
+24
всех прикончить и не сюсюкаться и играть в демократию, они твари изнасиловали наших Украиночек, убивали наших бабулей и дедушек и закатовывали нашей парней...
28.04.2022 14:51
+17
не не не, сметрь - это подарок, гнить в тюрьме пожизненно - самое болезненное мучение.
28.04.2022 14:58
всех прикончить и не сюсюкаться и играть в демократию, они твари изнасиловали наших Украиночек, убивали наших бабулей и дедушек и закатовывали нашей парней...
28.04.2022 14:51
не не не, сметрь - это подарок, гнить в тюрьме пожизненно - самое болезненное мучение.
28.04.2022 14:58
Для них должна быть специальная пожизненная тюрьма, подобная их чёрному дельфину ,где спят при свете передвигаются с мешком на голове, днём ложиться на кровать запрещено
28.04.2022 15:08
Наймиліше для таких садистів покарання це паля. Людина вмирає від 2-ох годин до 2-ох діб. І скільки задоволення отримає такий садист за час смерті
28.04.2022 15:15
Оце саме покарання дуже ********** кадирівці.Так само як раки ******* щоб їх варили живими,так само кадирівці ******* щоб їх садили на палю.Тільки от лісу у них мало,тому вони ту процедуру називають "садіть на бутилку"...Фляшок у них багато...
28.04.2022 17:32
Ну да, и кормить мы их будем, пока эти мрази не подохнут, неплохо, да???
28.04.2022 18:02
ні, знову якісь лівакі-соплєжуї вмішаються і випустять ту падлу через років 10, та ще й поряд з нами оселяться, але скорше за все, тих, кого не заб"ють в Україні, заб"ють в рашці, все ж таки вони свідки живі і це в той час як рашка намогається довести що в Бучі їх не було і нічого вони не робили.
28.04.2022 18:47
а тебе мабуть ще не "звільнили" раз ти бидлота хрюзкім ще пишеш, коли до вас ублюдків це дійде.
28.04.2022 22:52
Це останні з підозрюваних, перші сидять в бункері, кремлі, в думі і на ТБ
28.04.2022 14:52
28.04.2022 15:00
Основне розуміти,що у мордорі там всі такі.Віковий дегенеративний відбір зробив свою справу.І коли я чую,від деяких українців ,що є хАроші руцкіє ,то м'яко кажучи нервують з цього приводу!!
ХОРОШИЙ РУЦКІЙ =МЕРТВИЙ РУЦКІЙ!!! І БЕЗ ВАРІАНТІВ!!!
28.04.2022 15:00
підтримую, як найбільш адекватний комент на цій гілці. І для того, щоб коментів стало 10, щоб він був винесений в топ.
28.04.2022 15:19
Со времен Ивана Грозного-русские все такие. Тоесть садисты и насильники. нация у них такая-отбор проводился тщательно. Да,они некоторые могут быть умные ои образованные и внешне похожи на людей,но всеравно в середине каждого русского сидит садист и убийца
28.04.2022 17:33
Подлежат утилизации уместе с падстилками и личинками.
28.04.2022 15:01
Кожного разом з родинами вирізати !
28.04.2022 15:02
Псыхалогія тыповага расейца - гэта рабства. Свабода для іх гэта "свабода" безпакарана катаваць і прыніжаць іншых, такі рабскі сурагат, які дазваляе ім адчуваць сябе вышэй за іншых, валадарамі жыццяў. Пакуль гэты Карфаген існуе ня будзе бяспекі ў свеце.
28.04.2022 15:12
Поки що роль Карфагену виконує моя Україна! Бо плешива ботоскна
тварюка разом з вашим колхозним долбаком,обстрілюють ракетами
народ України. А по відношенню до кацапів садистів треба використовувати
метод Симона Візенталя. Хай сукі трусяться до повного обсеранія!!!
28.04.2022 17:47
їх тра' винищувати, а не судити
28.04.2022 15:20
Судить? Разве израильтяне судили террористов? Они устроили операцию Гнев Божий. Уверена, у нас есть специалисты, которые способны отправить тварей на концерт Кабздона наиболее болезненными и медленными методами, дело только за политической волей.
28.04.2022 15:27
наши осудят, заочно...а если и поймают кого из них, то обменяют на что-нибудь ненужное
28.04.2022 15:40
Вся ця мерзота має бути знищена ,здохніть суки і вся ваша рідня ,здохни путін і всі військові злочинці ,хай зникне назавжди це терористичне нациське утворення що має назву росія.
28.04.2022 15:37
Цих осіб потрібно офіційно рішенням суду поставити "поза законом". Це означає що вбивство кожного з них є актом справедливості. Відтак кожен має право знищити цю погань згідно рішення суду.
28.04.2022 16:11
Як це ще їм обличчя не розмили? Бо всім колаборантам на Цензорі розмивають обличчя
28.04.2022 16:47
Зробити з їхніми сім'ями те саме,що вони накоїли в Бучі.І нехай самі і "виконують": папку,мамку,самку,лічинку.Сам не можеш- "сослуживцы"допоможуть.А потім як собак пристрелити і покласти біля їхніх парканів.Щоб вся кацапня здригнулася.
28.04.2022 17:29
Каждому в окно дома кинуть по гранате и пусть их жены и дети медленно умирают захлебываясь в крови. Око за око. Русские по-другому не поймут. Их семьи должны каждый день БОЯТЬСЯ
28.04.2022 17:30
24-25 летние ублюдки... сопляки... садисты...
пусть вам нелюди, крики и стоны жертв, их слезы и кровь каждую ночь приходят в кошмарах... только сомкнешь глаз пусть боль и ужас украинок сворачивает кровь в сгусток и долбит в голову похоронным набатом... пусть память играет на нервах и в каждой жертве ты падло увидишь свою сестру или дочь или мать, которую насилуешь упиваясь безнаказанностью... но кара близко!!
28.04.2022 17:47
Рожи говорят сами за себя, ничего доброго в них нет.
28.04.2022 17:47
Тоже на рожи посмотрел и в памяти фильм сволочи всплыл.
28.04.2022 18:04
Украина должна действовать жоще Моссада и всех их кислотой облить!
28.04.2022 17:51
***** військовий злочинець, які ще перемовини. А далі по списку
28.04.2022 17:56
Этим тварям нет никакой поблажки, пусть свою вину, искупают кровью, пусть эти сопливые нелюди захлебнуться своей же кровью.
28.04.2022 18:18
і родичі цих ********** теж
28.04.2022 18:20
*****
28.04.2022 18:18
Врядли эти уроды верят в Бога, но ответить перед Ним прийдется за это и уверен другое зло, и никакой рай им не светит.
28.04.2022 18:42
Проклинаю, ту религию, ту культуру, которая в стране сделала не одно поколение уродов!!!
28.04.2022 18:44
"О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения" - Лев Толстой
28.04.2022 18:53
поискать надобно тех ******.
привет им передать от покойных.
месть - святое дело
28.04.2022 19:01
ПО 10000$ ЗА ГОЛОВУ И ПОГНАЛИ УБИВАТЬ !)
28.04.2022 19:25
С фото на нас дивляться душевні хлопчики і молоді люди з гарними рисами обличчя.
Побажаю трохи не по християнські але, ****** всіх на пів тіла дизелем і машиним маслом і трохи підпалити, щоб горіли повільно і зняти на відео для того щоб відіслати на пошту мамам і папам в паРашу. Всі кацапи повинні знати що буде з тими хто вбиває і насилує Українців.
28.04.2022 22:04
Вони виродки від народження, такі в них пращури

28.04.2022 22:14
ну тобто разпатякавши яким чином їх вирахували автори натякнули іншим руссо-потворам свідків більше не залишати... 3,14здець як далекоглядно
!
28.04.2022 23:24
ВЕСЬ МИР РАЗРЕШАЕТ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ РОССИЯН !!!
29.04.2022 03:03
 
 